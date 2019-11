Google Pixel 3a review

De Google Pixel 3a voelt niet aan als het betaalbare neefje van een high-end smartphone - het apparaat is een krachtige en indrukwekkende midranger die zijn eigen plekje verdient in de smartphonemarkt. Dankzij prima specificaties en slimme features, overgenomen van de Pixel 3, is de Pixel 3a zonder meer een interessante midranger om te overwegen.

Oorspronkelijk gezien gaat Google in de smartphonemarkt enkel de strijd aan in het high-end segment met de Pixel-telefoons. De Pixel 3a is dan ook een uniek alternatief voor de Google Pixel 3, en een merkbare switch in strategie van het bedrijf.

De telefoon is op Google IO 2019 uit de doeken gedaan, samen met de Pixel 3a XL. De 3a toont aan dat het bedrijf probeert om haar klantenbestand uit te breiden met een doelgroep die niet per se behoefte heeft aan een vlaggenschip.

De Pixel 3a is op het moment van schrijven niet haar nieuwste smartphone, dat is namelijk de Pixel 4, samen met de Pixel 4 XL. Deze telefoons concurreren niet direct met de 3a, omdat deze mobiele telefoons zich wederom in het high-end segment bevinden. De nieuwe toppers van Google geven ons wel een idee van wat we mogen verwachten van een mogelijke Pixel 4a in 2020.

De Pixel 3a heeft veel features van zijn duurdere broer overgenomen. De belangrijkste overgenomen functie is zonder meer de uitstekende camera. Ook is Active Edge aanwezig, waardoor je de Assistent kunt oproepen als je in de telefoon 'knijpt'. Uiteraard is er wat bezuinigd op hardware, maar daar is de prijs ook naar. Of de goedkopere Pixel de moeite waard is? Wij vertellen je er hieronder meer over.

Beeld: TechRadar

Google Pixel 3a releasedatum en prijs

De Pixel 3a is samen met de Pixel 3a XL in diverse landen verschenen op 8 mei. De telefoon is officieel niet uitgebracht in de Benelux, maar via grijze import kun je er alsnog een bemachtigen.

De Pixel 3a is enkel verkrijgbaar met 4GB RAM en 64GB aan niet-uitbreidbaar opslaggeheugen. De adviesprijs in Duitsland, waar de 3a wel officieel is uitgebracht, bedraagt 399 euro. Via Nederlandse en Belgische webshops ligt de prijs echter enkele tientjes hoger.

Met deze prijs is de Pixel 3a qua prijs vergelijkbaar met de Motorola One Zoom, Samsung Galaxy A70 en Nokia 7.2.

Beeld: TechRadar

Design

Kijk je alleen naar het uiterlijk, dan zal je weinig verschillen zien tussen de Pixel 3 en Pixel 3a. De behuizing ziet er hetzelfde uit met ronde randen, en ook de schermranden zijn mooi afgewerkt. De achterzijde is eveneens voorzien van twee zwarttinten. De bovenzijde is reflecterend zwart, maar het grotere zwarte stuk is mat zwart. Bij goed kijken en voelen merk je echter dat de 3a één aspect anders aanpakt: glas is ingeruild voor plastic.

De overeenkomsten tussen de twee telefoons van Google vind je ook terug in de camera-opzet; er is één cameralens aanwezig, bijgestaan door een flitser. De volumeknop en aan/uit-knop vind je aan de rechterrand van het apparaat. Een USB-C-poort zit aan de onderzijde van de Pixel 3a.

In tegenstelling tot de Pixel 3 beschikt het goedkopere broertje over een extra poort, namelijk een koptelefooningang. Een welkom rentree voor iedereen die zweert bij bedrade headsets. Aan de andere kant: er is slechts een speaker aan de voorzijde te vinden in plaats van twee, waardoor media op de Pixel 3a iets minder intens klinkt als bij de reguliere Google Pixel 3.

Een van de meest interessante features van de Google Pixel 3 is Active Edge. Knijp je in de zijkanten van het toestel, dan activeer je de Google Assistent. Deze functie is behouden gebleven bij de 3a. Het succesvol activeren van de assistent lijkt iets meer kracht te vergen dan bij de reguliere 3, maar daar valt mee te leven.

Beeld: TechRadar

De Pixel 3a is iets groter dan zijn high-end voorganger, met afmetingen van 151,3 x 70,1 x 8,2 millimeter. Met 148 gram is hij wel aan de lichte kant. Dat komt door de plastic achterzijde. De handset voelt daardoor iets minder premium.

De telefoon ligt prettig in de hand. De vingerafdrukscanner aan de achterzijde zit op een prima positie, waardoor je makkelijk en snel de telefoon kunt ontgrendelen. Ook de aan/uit-knop en volumeknop voelen prima aan, en het display is klein genoeg om te kunnen gebruiken met één hand.

Hou je van kleinere handsets? Dan is de Google Pixel 3a zeker een telefoon om rekening mee te houden. De kleine afmetingen maken het toestel ideaal geschikt voor in je broekzak. Hij is tevens een stuk makkelijker in gebruik voor alledaagse bezigheden als berichtjes versturen en het snel checken van mailtjes dan zijn XL-broertje.

Beeld: TechRadar

Display

Met 5,6 inch is het Google Pixel 3a display proportioneel aan de relatief smalle behuizing. Is het scherm te smal voor je, dan kun je nog altijd de Pixel 3a XL testen. Veel gebruikers hebben echter niet zo een groot display nodig. De Pixel 3a leent zich doorgaans uitstekend voor alledaagse taken.

Het Full HD+ schermpaneel maakt gebruik van OLED-technologie en kent een resolutie van 2220 bij 1080 pixels. Het aantal pixels per inch bedraagt 441, wat vrij hoog is. Dit betekent dat de content die je bekijkt er vrij scherp en gedetailleerd uitziet.

Al deze specificaties tezamen zorgen voor een prettig en kwalitatief hoogstaande schermervaring. Net zo indrukwekkend als het Pixel 3 display is de 3a echter niet. De maximale schermhelderheid is wat minder, en de kleurproductie is duidelijk iets minder mooi dan die van de duurdere Pixel 3. Gezien de prijs is dat echter niet meer dan logisch.