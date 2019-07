Samsung pronkt vooral met zijn Galaxy S-smartphones en de Note-smartphones, maar het middensegment van het merk is minstens even interessant. Zo verscheen de Samsung Galaxy A70 in april op de markt en wist hij zich duidelijk te onderscheiden ondanks zijn traditionele design en het gebrek aan nieuwe functies.

Een snelle blik op de specificaties maakt meteen duidelijk waarin de Galaxy A70 verschilt van de gemiddelde smartphone in 2019. Zijn scherm is namelijk 6,7 inch, wat groter is dan de 6,4 inch van de Galaxy S10+, en binnenin zit een batterij van 4.500mAh, wat eveneens meer is dan de 4.100mAh-batterij in de Galaxy S10+. Voor 399 euro krijg je dus een kolos van een smartphone voorgeschoteld.

Samsung Galaxy A70 lanceringsdatum en prijs

De Samsung Galaxy A70 is beschikbaar sinds eind april voor een competitieve prijs van 399 euro.

Groots

Specificaties Schermformaat: 6,7 inch (164,3 x 76,7 x 7,9mm)

Resolutie: Full HD (1080 x 2400, AMOLED)

CPU: Snapdragon 675

GPU: Adreno 612

RAM: 8GB

Interne opslag: 128GB (uitbreidbaar)

Batterij: 4.500 mAh

Camera's achteraan: 32MP, 5MP (dieptesensor), 8MP (groothoek)

Frontcamera: 32MP

Besturingssysteem: Android 9 Pie



Het scherm en de batterij zijn dan wel groot, maar de andere specificaties zijn dan weer gemiddeld, wat je kan verwachten op dit prijspunt. Je krijgt 128GB interne opslag die je kan uitbreiden met een geheugenkaart, 8GB RAM-geheugen en een Snapdragon 675 chipset en een resolutie van 1080 x 2400 pixels.

In de praktijk zal je merken dat video’s en games dit beeldformaat bijna nooit ondersteunen, waardoor je zwarte balken aan de randen van het beeld te zien krijgt.

Bij mijn dagelijks gebruik verliep alles vrij vlot, al is de ervaring natuurlijk niet zo vloeiend als op een Galaxy S10+. Ook games vormen over het algemeen geen probleem als durft er soms als eens een hapering opduiken. Je zal snel merken dat die enorme batterij toch verrassend snel leegloopt als je aan het gamen bent.

Het einde van de dag halen is nooit een probleem geweest, maar anderhalve dag werd al lastig en twee dagen was rechtuit onmogelijk. Gelukkig kan je met de snellader de batterij volledig opladen in iets minder dan twee uur tijd.

Voor mensen met kleine handen (zoals mezelf), raad ik de Galaxy A70 alvast niet aan, aangezien gebruik met één hand geen optie was. Daar komt nog bij dat de A70 niet altijd even comfortabel in mijn broekzak zat door zijn grote formaat.

Camera's

Ondanks zijn plaats in de middenklasse krijg je toch vier camera’s in totaal: een 32MP-hoofdcamera (f/1.7), 8MP-groothoeklens (f/2.2), 5MP-dieptesensor (f/2.2) en 32MP-selfiecamera (f/2.0). De camera-app bevat daarnaast de standaardmogelijkheden die we gewend zijn van Samsung, zoals de slow-motion en super slow-motion video’s.

Een modus die hier ontbreekt tegenover de Galaxy S10 is de nachtmodus. Bij weinig licht zijn de prestaties van de camera degelijk, maar je zal bijna altijd wat korreligheid zien of lichten die te fel overdreven worden in vergelijking met de rest van de omgeving.

Bij daglicht zijn de prestaties wel wat we mogen verwachten, al durft de automatisch scèneherkenning van Samsung je soms in de foute richting te sturen. Ik raad alvast aan om zowel foto’s met als zonder scèneherkenning te nemen, aangezien er sommige gevallen waren waar het resultaat zonder die functie net iets beter was.

De groothoeklens is daarnaast enorm handig om volledige gebouwen op de foto te krijgen zonder enkele meters achteruit te gaan. Als je binnen een foto neemt met de groothoeklens, krijg je echter snel het fish-eye-effect, waarbij de hoeken van de foto een zekere kromming hebben.

De dieptelens geeft de mogelijkheid tot portretfoto’s, bij zowel mensen als voorwerpen en werkt in beide gevallen heel nauwkeurig. Net zoals bij de Galaxy S10 kan je hier het effect van de achtergrondvervaging instellen terwijl je de foto neemt en ook achteraf nog aanpassen in de foto editor.

De selfiecamera in de waterdruppelnotch levert tot slot prachtplaatjes af. Ook bij minder fel licht zijn selfies helder en gedetailleerd. Er is dan wel maar één lens vooraan, maar Samsung heeft toch een groothoek-modus ingebouwd die je een paar centimeter extra geeft om een grotere groep op de foto te krijgen.

De pijnlijke vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner in het scherm van de Galaxy A70 was veruit het meest storende tijdens mijn testperiode. Net zoals bij de Galaxy S10-reeks zit die scanner hier in het scherm en reageert hij heel traag.

Je moet in de eerste plaats gewend raken aan de scanner, aangezien er geen voelbare indicatie is waar hij zich bevindt in het scherm. Meestal had ik twee pogingen nodig om het scherm te ontgrendelen, maar zelfs als ik vanaf de eerste keer goed zat, verliep het ontgrendelen heel traag. Je moet je vinger lang op de scanner houden en eens hij herkend wordt, duurt het ook relatief lang voor je aan je apps kan.

Soms hield ik mijn vinger te lang op de scanner waardoor er per ongeluk een app werd geopend die ik niet nodig had. Je kan daarnaast kiezen voor ontgrendeling via gezichtsherkenning, maar dit is misschien wel de slechtste gezichtsherkenning die ik tot nu toe heb meegemaakt. Ook hier verliep alles redelijk onnauwkeurig en traag, waardoor ik in de praktijk vaak mijn ontgrendelpatroon heb getekend op het scherm.

Eindoordeel

Voor een prijs van 399 euro presteert de Samsung Galaxy A80 enorm goed. De enorme batterij van 4.500mAh helpt je met gemak door de dag heen, maar een tweede dag krijg je er jammer genoeg niet uit. Multi-tasken gaat probleemloos en de cameraprestaties zijn enorm degelijk, hoewel ze (logischerwijs) niet op het niveau zitten van de Galaxy S10. Als je met een trage in-screen vingerafdrukscanner en een even trage gezichtsherkenning kan leven, dan is dit de smartphone voor jou!