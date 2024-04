Volledige lijst met kleuropties voor Samsung Galaxy Z Flip 6 en Z Fold 6 gelekt

Een aantal weken geleden zagen we al een gelekte lijst met een aantal van de zogenaamde kleurvarianten van de Samsung Galaxy Z Flip 6 en Samsung Galaxy Z Fold 6 erop. Nu heeft dezelfde bron een volledige lijst met kleuropties gelekt.

De bekende leaker Ross Young heeft deze lijst gedeeld op Twitter (X). Volgens hem zal de Samsung Galaxy Z Flip 6 verschijnen in het 'Light Blue', 'Mint', 'Silver Shadow', 'Yellow', 'Crafted Black', 'Peach' en 'White'.

Young noemde eerder al de kleuren 'Light Blue', 'Light Green' (die nu volgens hem dus 'Mint' heet), 'Silver' (nu 'Silver Shadow') en 'Yellow'. De drie nieuwe kleuren die nu gelekt zijn, zijn dus Crafted Black, Peach en White. Young zegt dat deze in minder grote aantallen beschikbaar zullen zijn en dat betekent waarschijnlijk dat dit de kleuren zijn die je exclusief via de website van Samsung kan kopen. Elk jaar zijn er namelijk een aantal kleurvarianten die je alleen via Samsungs webshop kan kopen.

De Samsung Galaxy Z Flip 5 van vorig jaar was beschikbaar in de kleuren 'Mint', 'Graphite', 'Cream', 'Lavender', 'Gray', 'Blue', 'Green' en 'Yellow', dus de zogenaamde selectie voor de Galaxy Z Flip 6 is een mix van oude en nieuwe kleuren.

In een andere post claimt Young dat de Samsung Galaxy Z Fold 6 de kleuropties zal hebben die hij eerder had gelekt, waaronder 'Dark Blue' (die nu schijnbaar 'Navy' heet), Silver (nu 'Silver Shadow') en 'Light Pink'. De nieuwe kleuren die in de meest recente leak worden genoemd, zijn Crafted Black en White. Die kleuren zullen ook weer beperkt beschikbaar zijn en bijgevolg misschien alleen te koop in de Samsung-webshop.

De Samsung Galaxy Z Fold 5 van vorig jaar was beschikbaar in de kleuren 'Icy Blue', 'Phantom Black', 'Cream', 'Gray' en 'Blue'. De specifieke namen van de kleuren van vorig jaar lijken dus niet terug te keren, maar een aantal van de nieuwe kleuren zouden best wel eens vergelijkbaar kunnen zijn met de kleuren van vorig jaar.

Nieuwe kleuren, maar dezelfde opslagcapaciteit

Deze informatie over de nieuwe kleuropties is niet de enige informatie die Young heeft gedeeld. In nog een andere post onthulde hij de zogenaamde opslagcapaciteiten van de Samsung Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6. Deze informatie is echter wel iets minder interessant, omdat het gewoon om dezelfde opslagcapaciteiten gaat als bij de huidige modellen. Dat betekent dus 256GB en 512GB voor de Samsung Galaxy Z Flip 6 en 256GB, 512GB en 1TB voor de Samsung Galaxy Z Fold 6.

Natuurlijk is het goed om te onthouden dat dit allemaal nog geruchten zijn. Young heeft echter wel een goede reputatie, dus deze lijst met kleuren en opslagcapaciteiten kan best wel eens accuraat blijken. We komen daar waarschijnlijk in juli achter, want dan worden beide toestellen naar verwachting gelanceerd.