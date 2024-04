Apple bevestigt lanceringsdatum nieuwe iPads: dit weten we al

Na jaren speculatie heeft Apple eindelijk een datum geprikt voor de lancering van de nieuwe iPads. Het bedrijf heeft uitnodigingen gestuurd voor een event op op 7 mei om 16u, onze tijd. Hoewel nieuwe iPads niet bij naam worden genoemd in de uitnodiging zelf, is de Apple Pencil wel te zien op de bijbehorende illustratie. Er is momenteel slechts één Apple-apparaat dat werkt met de Apple Pencil en dat is de iPad. We gaan er dus vanuit dat we enkele nieuwe iPads te zien krijgen.

De belangrijkste aankondiging is naar verwachting de nieuwe iPad Pro, die volgens de geruchten een supergroot OLED-scherm, een vernieuwde M3-chipset en een nieuwe selfiecamera zal krijgen. Twee iPad Airs (waaronder een grotere versie van 12,9 inch) en een nieuwe Apple Pencil lijken ook waarschijnlijk. We zouden zelfs een nieuw Magic Keyboard kunnen zien.

Pencil us in for May 7! ✏️ #AppleEvent pic.twitter.com/1tvyB7h450April 23, 2024 See more

In de bovenstaande post op Twitter schrijft Apple CEO Tim Cook "Pencil us in for May 7!", wat de bevestiging van een nieuwe Apple Pencil haast bevestigt. De statische afbeelding hieronder voorspelt geen grote veranderingen voor dit specifieke product. De Pencil lijkt alleen iets korter dan de huidige versies en dat komt overeen met de geruchten. Andere verwachte veranderingen zijn een glanzender oppervlak en magnetisch verwisselbare punten.

(Image credit: Apple)

Wat de iPads betreft, is dit het langste droge seizoen ooit in de geschiedenis van Apple. De meest recente iPad die het bedrijf aankondigde, was namelijk de standaard iPad in oktober 2022. We hebben bijgevolg al ruim 1,5 jaar geen nieuwe tablet van het merk gezien.

Eerder werd gedacht dat de nieuwe iPad Pro's en iPad Airs op 26 maart in de winkels zouden liggen, maar Mark Gurman, de Apple-expert van Bloomberg, meldde dat complicaties bij de productie van OLED-schermen zorgden tot vertragingen bij de levering. In plaats daarvan lijkt het er nu op dat de nieuwe iPads op 7 mei zullen verschijnen, wat overigens slechts een paar weken is voor Apple's jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie, WWDC 2024, van start gaat op 10 juni.