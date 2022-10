iPad 2022 (10,9 inch) review

Apple is erin geslaagd de klassieke Air-look van de basis iPad te vervangen door een iPad Pro-ontwerp. Het resultaat is een hoogwaardige, veelzijdige tablet die geschikt is voor de meest uiteenlopende gebruikers. Hoewel de prijsverhoging teleurstellend is en het ontbreken van Pencil 2-ondersteuning niet bepaald ideaal is, is de prijs van de iPad 10,9 gerechtvaardigd. Het is een waardige toevoeging aan onze lijst met beste tablets.

Review in een notendop

Het nieuwste basismodel iPad van Apple, de iPad 10,9 (2022) markeert een keerpunt in de evolutie van de tabletserie van Apple. Zeker, Apple verkoopt nog steeds de iPad van de vorige generatie met Lightning-poort en Touch ID homeknop, maar de dagen daarvan zijn zeker geteld. Dit is de toekomst van Apple's instapmodel en markeert een overstap naar een apparaat dat zowel geschikt is voor het consumeren van content als voor productiviteit.

De nieuwe iPad (en al zijn coole kleuren) heeft veel moois te bieden. Hij heeft nu de vormgeving die voor het eerst werd geïntroduceerd met de iPad Pro uit 2018. Weg zijn de gebogen en brede witte randen, die zijn vervangen door een perfect vlakke achterkant en een vlakke rand die rond de omtrek van het apparaat loopt. Het is de belangrijkste ontwerpwijziging sinds de introductie van de iPad Air in 2013.

Het serieuze uiterlijk van de iPad 10,9 (2022) spreekt boekdelen over zijn veelzijdigheid en zijn geschiktheid voor veel meer dan alleen het consumeren van content. Sinds we de iPad een paar dagen geleden uit de verpakking hebben gehaald, hebben we artikelen gelezen, op internet gekeken, video's bekeken, vergaderd, notities gemaakt, video's bewerkt, foto's en video's gemaakt, getekend en we hebben zelfs een poging gedaan om iets (onsuccesvol) te animeren.

Het is lang geleden dat we YouTube-video's bekeken, ondermaatse foto's maakten en iPhone-apps met 2x zoom gebruikten op de iPad. De tablets van Apple hebben nu hun eigen iPadOS 16-platform, waardoor ze niet alleen beter geschikt zijn voor multitasking, maar gebruikers ook gemakkelijker meer laptoptaken kunnen uitvoeren, zoals USB-connectiviteit en het openen van bestanden in het bestandsbeheer.

Apple heeft zijn iPads ook gekoppeld aan een steeds beter wordende set Smart- en Folio-covers. De nieuwste is een tweedelige Magic Keyboard Folio die dankzij de functietoetsen verrassend genoeg nog uitgebreider is dan degene die je aan je iPad Air kunt koppelen.

Ook is er de Apple Pencil. Voor hobby kunstenaars is de introductie van de Pencil een keerpunt in de geschiedenis van de iPad. Tot nu toe gebruikten we een standaard stylus of onze vingers om op de iPad te tekenen; de Pencil veranderde dat allemaal door kanteling, drukgevoeligheid en in wezen een echte verbinding met de iPad toe te voegen.

iPad 10.9 (2022) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Pencil is echter ook de bron van de meeste van onze problemen met de iPad 10,9 (2022). We gebruiken de Apple Pencil (tweede generatie) hier niet omdat deze niet wordt ondersteund. Dit is frustrerend voor een aantal redenen die we later zullen opsommen.

De basis iPad van Apple is de afgelopen jaren het slachtoffer geweest van de 'goed genoeg'-camerastrategie van het bedrijf en dat geldt ook voor deze iPad. De camera aan de achterkant is beter dan die van het model van vorig jaar en aan de voorkant zit dezelfde hoogwaardige 12MP Ultrawide FaceTime-camera. Apple heeft ook het slimme besluit genomen om de selfiecamera te verplaatsen naar het midden van de lange kant, wat een gamechanger is voor videogesprekken.

De ruil voor zaken als de betere camera, het nieuwe ontwerp en de upgrade van de verouderde A13 Bionic CPU naar de A14 Bionic is riante prijsverhoging. Ondanks de prijs en de problemen met Apple Pencil vinden we dit een sterke, veelzijdige machine.

De vraag zal zijn: kies je voor deze iPad of geef je minstens 100 euro extra uit voor de zeer vergelijkbare 5e generatie iPad Air? Dat hangt waarschijnlijk af van hoe belangrijk gewicht, de camera, prestaties (M1-chip) en next-gen Pencil-ondersteuning voor je zijn.

iPad 10,9 (2022) Prijs en beschikbaarheid

64GB wifi: 589 euro

wifi: 589 euro 64GB wifi + cellular: 789 euro

wifi + cellular: 789 euro 256GB wifi: 789 euro

wifi: 789 euro 256GB wifi + cellular: 989 euro

De Apple iPad 10,9 (2022) is nu beschikbaar voor pre-orders en wordt vanaf 26 oktober verscheept naar de gelukkige kopers.

De tablets van Apple zijn nooit echt goedkoop geweest, en dat is dit jaar ook zeker niet het geval. Het basismodel met 64GB opslag en wifi kost 589 euro, en voor LTE-ondersteuning betaal je 200 euro meer en dan kom je op 789 euro uit.



Dat laatste prijskaartje is ook meteen de instapprijs voor de iPad 10,9 met 256GB opslag met wifi. Wederom betaal je 200 euro meer voor de LTE-versie, waardoor je een flinke 989 euro moet neertellen voor die versie.

iPad 10.9 (2022) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Prijs-kwaliteit score 3,5/5

iPad 2022 design en materiaal

Volledig nieuw ontwerp dat vrij dicht bij de iPad Air ligt

Hoogwaardige materialen en constructie

Betere plaatsing van de FaceTime-camera dan bij de Air

Touch ID-knop is een goede vervanging van de homeknop

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Het grootste verschil tussen het vorige basismodel van de iPad en deze iPad 10,9 (2022) is het ontwerp. Het is een geheel nieuw frame waarvan de meeste (maar niet alle) elementen te danken zijn aan de iPad Air 5. De aluminium behuizing is op het eerste gezicht vrijwel niet te onderscheiden van de Air, maar er zijn cruciale verschillen.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De 10e generatie iPad van Apple meet 248,8 mm x 179,5 mm x 7 mm en hij weegt 477 gram. De iPad Air meet 247,6 mm x 178,5 mm x 6,1 mm en weegt 462 gram. Over het geheel genomen is hij iets kleiner, lichter en merkbaar dunner (deze tablet heeft niets voor niets de naam 'Air' gekregen).

In vergelijking met de vorige iPad (9e generatie) is de tablet iets korter, een klein beetje breder en een halve millimeter dunner.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Afgezien van die kleine verschillen tussen de 10e generatie iPad en de 5e generatie iPad Air zijn er nog een heleboel overeenkomsten: van de plaatsing van de 12MP camera aan de achterzijde en de LED-flitser tot de USB-poort. Ook de volume- en Touch ID-knoppen zijn op dezelfde manier geplaatst.

De 9e generatie iPad had uiteraard een Touch ID-homeknop en gebruikte een Lightning-poort. Die zijn verdwenen en als de 9e generatie iPad uit de verkoop gaat, verdwijnen ze voorgoed.

De nieuwe, althans voor dit model, Touch ID aan/uitknop bevalt ons wel. Het systeem helpt je om twee vingers te registreren voor de twee verschillende manieren (staand en liggend) waarop je de iPad gebruikt. We zijn blij om te melden dat de Touch ID net zo goed werkt als de oorspronkelijke homeknop.

Wat tablets betreft, is dit een van de betere en stevigere designs. De stijve behuizing is bestand tegen overmatig draaien, dus je hoeft niet bang te zijn dat je hem snel sloopt.

Design score: 4/5

iPad 2022 display

Uitstekende schermupgrade ten opzichte van het laatste basismodel

Gebrek aan reflecterende coating kan merkbaar zijn

Meer pixels dan 9e generatie iPad

Helderheid ongewijzigd

Apple iPad 10.9 (2022) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Voor het iPad 10,9 (2022) display heeft Apple in wezen het LED-backlit Liquid Retina-display van de iPad Air overgenomen. Met 2360 x 1640 pixels (264ppi) is het een mooie upgrade ten opzichte van het 10,2-inch 2160 x 1620-scherm van de iPad 9e generatie. Interessant is dat de 264ppi hetzelfde is. Ook hetzelfde zijn de 500 nits (goed genoeg als je buiten zit, maar niet genoeg in direct zonlicht) en het TrueTone-display, dat de helderheid en beeldtemperatuur aanpast op basis van de omgeving.

In tegenstelling tot de iPad Air is het display van de iPad 10,9 echter niet volledig gelamineerd en heeft het geen anti-reflecterende coating. Dat viel op als we de tablet buiten gebruikten.

Het beeldscherm is over het algemeen echter uitstekend. Het ziet er even goed uit bij het weergeven van foto's als bij het afspelen van HD-content,en de resolutie ondersteunt meerdere apps zonder dat iets onleesbaar wordt. Het scherm reageert snel en alles ziet er vloeiend uit.

In combinatie met de Apple Pencil kun je de iPad gebruiken als een tekentablet waarbij de digitale inkt rechtstreeks uit de fijne punt van de Pencil lijkt te stromen. Het is ook responsief, want we konden nooit snel genoeg tekenen om een inktspoor achter te laten. Natuurlijk is dit ook een gevolg van de A14 Bionic-chip, waarover later meer.

Display: 4/5

iPad 2022 camera

12MP-camera achteraan is een nuttige upgrade

De verplaatsing van de selfiecamera is een gamechanger

Nog steeds geen portretmodus op beide lenzen

Geen filmmodus

iPad 10.9 (2022) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vergeleken met de camera's van de iPad 9e generatie is ten minste een van de twee lenzen van de iPad 10,9 een grote upgrade. In plaats van een 8MP-camera hebben we nu een 12MP aan de achterkant.

Die lijkt sterk op de 12MP camera aan de achterkant van de iPad Air, inclusief de autofocus met focuspixels. Het is ook een capabele videocamera die tot 4K met 60 fps kan opnemen (voor een ultrarealistische look).

Aan de voorkant zit de 12MP-selfiecamera, die grotendeels ongewijzigd lijkt ten opzichte van de FaceTime-camera van de 9e generatie iPad. Hij ondersteunt nog steeds 1080p video en biedt een breed gezichtsveld van 122 graden, dat de camera gebruikt voor CenterStage. Dit is een softwarefunctie die je altijd gecentreerd op het scherm houdt door het kijkvenster over dat zeer brede kader te bewegen. Het is heel effectief, en telkens als we een videogesprek voerden, verbaasden mensen aan weerszijden van ons zich erover hoe onze camera op een soort intelligente gimbal leek te staan.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Over videogesprekken en de FaceTime-camera gesproken, dit brengt ons bij een van de belangrijkste verschillen tussen deze tablet en vrijwel alle andere iPads: Apple heeft eindelijk de FaceTime-camera verplaatst naar de lange zijde. Dit voelt veel natuurlijker aan.



We waren een beetje verbaasd dat geen van de camera's de portretmodus of de nieuwere Cinematic Mode voor video ondersteunt. Natuurlijk waren er vroeger twee camera's nodig om deze bokeh-effecten te creëren, maar nu kan zelfs het instapmodel iPhone SE met één camera achterop de portretmodus aan en de basis iPhone 14 ondersteunt Cinematic Video. Is het een beperking van de A14 Bionic? Wij denken van niet.



De beeldkwaliteit van deze twee camera's is over het algemeen erg goed. Dit zijn niet de beste camera's van Apple, maar de foto's die we maakten zagen er scherp, gedetailleerd en natuurlijk uit.

Camera score: 3,5/5

Camera voorbeelden

Image 1 of 11 (Image credit: Future / lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Uanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) (Image credit: Future / Lance Ulanoff )

iPad 2022 Pencil en Magic Keyboard

Geen ondersteuning voor tweede generatie Apple Pencil

De huidige Pencil is nog steeds een uitstekende tool; raak hem alleen niet kwijt

Nieuwe tweedelige Magic Keyboard Folio is goed voor productiviteit

Functietoetsen zijn een goede toevoeging

iPad 10.9 (2022) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Er is geen duidelijker teken dat de iPad 10,9 net zo geschikt is voor werk als voor ontspanning dan met de nieuwe Magic Keyboard Folio (vanaf 299 euro). Het is de eerste tweedelige Folio-hoes van Apple en het is vooral een uitstekende en waardevolle aanvulling op je iPad-kit, vooral als je de tablet wilt gebruiken voor ontspanning en werk.

Eén deel van de Magic Keyboard Folio bedekt de hele achterkant van de iPad. Het maakt gebruik van sterke magneten om het frame te omhelzen en heeft een pilvormige uitsparing voor de camera en LED-flitser. Tweederde van de achterkant is een kickstand die loskomt van de folio en een hoek van ongeveer 90 graden maakt.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Dit is het eerste Folio-toetsenbord met een set functietoetsen op de bovenste rij. We zijn er blij mee, behalve met de 'lock'-toets in de rechterbovenhoek, die we meerdere keren hebben aangeraakt in de veronderstelling dat het een backspace-toets was.

Voor de rest is het toetsenbord ruim en alle toetsen hebben een fijne travel van 1 mm. Het touchpad is ook groot en reageert goed.

De combinatie van deze Magic Keyboard Folio en iPad 10,9 was zo goed dat we de iPad als onze belangrijkste werkcomputer hebben gebruikt tijdens ons woon-werkverkeer. Dankzij de verstelbare kickstand was hij perfect in balans op onze schoot en stond het scherm precies in de juiste hoek. Netflix onderweg kijken was ook ideaal.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Het is vermeldenswaardig dat we de Apple Pencil van de eerste generatie nog steeds graag met de iPad 10,9 gebruiken. Hij werkt nog steeds prima, maar alles aan de nieuwe iPad 10,9 (2022) zegt next-gen, tot en met de nieuwe USB-C-poort.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De originele Pencil was gebouwd voor een Lightning-poort. Ook al is het fijn dat Apple niet meteen mensen met de originele Pencil laat vallen, is het raar dat ondersteuning voor nieuwste Apple Pencil 2 ontbreekt.

Er zijn wel wat problemen met de Apple Pencil 2. De Apple Pencil 2 is een draadloos oplaadbaar apparaat en er zijn geen draadloze oplaadmogelijkheden op de iPad. Apple moet dat dan toevoegen en wellicht de prijs nog verder verhogen. Ook willen al die mensen die de populaire originele Pencil al bezitten waarschijnlijk niet nog eens 149 euro uitgeven aan een nieuwe Pencil, iets wat niet nodig is als de nieuwe iPad beide Pencils zou ondersteunen.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

We begrijpen het probleem, maar de oplossing van Apple is niet ideaal.

Dat komt deels door de inherente beperkingen van de eerste Pencil. De eerste generatie Pencil brengt niet altijd duidelijk over dat die opgeladen moet worden.

Als dat gebeurde, moesten we hem opladen, en de enige manier om dat te doen is met de meegeleverde Lightning-naar-USB-C-adapter, die nu met de oude Pencil wordt meegeleverd.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Telkens als we de Pencil wilden opladen, maakten we ons zorgen dat we de achterkant van de Pencil zouden verliezen. Zelfs als de Pencil niet wordt opgeladen, zijn we de Pencil 2 gewend, die altijd een plekje heeft: zijn magnetische oplaadstation bovenop de iPad Air of iPad Pro. De perfect ronde Apple Pencil van de eerste generatie heeft die opbergruimte niet en rolt het liefst zo van tafel.

We zijn het ermee eens dat Apple miljoenen bestaande Apple Pencil-bezitters niet in de steek moet laten of de prijs van de iPad verder moet verhogen, maar we geloven niet dat dit de juiste oplossing was.

iPad 2022 audio

De nieuwe iPad neemt de Landscape Stereo Speakers van de iPad Air over, die luid en duidelijk zijn. De hoge tonen klinken scherp en het middengebied is goed; er is niet veel bas, maar de audio klinkt goed tijdens het kijken van een film of als je games speelt.

We hebben meestal onze AirPods Pros 2 op de tablet aangesloten en op die manier geluisterd.

iPad 2022 prestaties en batterijduur

A14 Bionic is dezelfde processor als de 4e generatie iPad Air

De batterij kan de hele dag meegaan, afhankelijk van de activiteit

Normaal gesproken zouden we teleurgesteld zijn dat een gloednieuwe mobiele gadget een twee jaar oude chip bevat, maar niet nu. De A14 Bionic van de iPad wordt ondersteund door ongeveer 4GB RAM en het is een pittig toestel dat meerdere apps tegelijk kan uitvoeren, video's kan bewerken en gamingprestaties kan leveren die je graag van een console zou krijgen.

Het heeft ook genoeg sap voor een aantal fatsoenlijke AR apps en games. We hebben ons vermaakt met Monster Park en een boze T-Rex die door ons huis liep.

AR op iPad 10.9 (2022) (Image credit: Future)

De batterijduur is in principe ongewijzigd ten opzichte van de vorige iPad. Zonder instellingen aan te passen en de tablet te gebruiken op het werk, tijdens ons woon-werkverkeer, thuis, vervolgens 's nachts te laten liggen, en de dag erna weer te gebruiken op weg naar werk, heeft de iPad 10,9 (2022) het bijna 22 uur volgehouden.

Toen we hem voortdurend gebruikten om te streamen en videovergaderingen bij te wonen, hield hij het acht tot tien uur uit. Zoals altijd ligt het aan wat je allemaal doet.

Met de meegeleverde 20W lader en USB-C kabel laadden we de iPad in 30 minuten op van 0% naar 26%. Dat is niet echt snel, maar je hoeft in ieder geval geen adapter te kopen.

Prestaties: 4/5

Batterij: 4/5

iPad 2022 software

iPadOS 16 is een sterke upgrade

Nieuwe functies voegen veel toe

(Image credit: Future)

iPadOS 16 brengt de iPad weer een stap dichter bij een echt hybride apparaat, maar de versie die je op de iPad 10,9 (2022) vindt, bevat niet een van de belangrijkste nieuwe functies: Stage Manager. Dit is een desktop- en multitaskingmanager van een hoger niveau waarmee je verzamelingen open apps zichtbaar kunt houden in een linkerkolom. We hebben het in bètaversie op andere iPads gebruikt en vinden het enigszins nuttig, hoewel we niet blij zijn met de verkleining van het hoofdscherm voor iPad-apps.

Omdat deze iPad op een A14 Bionic draait en niet op Apple's M1 of M2, wordt die functie niet ondersteund. Wat je wel krijgt zijn handige updates zoals de mogelijkheid om Safari tabbladgroepen te delen (handig als je bijvoorbeeld een reis probeert te plannen).

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Er is ook de indrukwekkende Lift Subject-functie. Hiermee kan je de achtergrond van een onderwerp op een foto verwijderen.

(Image credit: Future)

Het iPadOS-platform is een echt hybride platform dat veel dingen kan doen die vroeger alleen op desktops mogelijk waren. Toen we 10 jaar oude videoclips wilden bewerken, hebben we een USB-C-naar-USB-adapter aangesloten, een oude USB aangesloten en vervolgens via de Adobe Premiere Rush-app naar de videoclips gezocht. Het was net als het aansluiten van een harde schijf op een pc. Op dezelfde manier was het eenvoudig om foto's van Foto's naar de USB te slepen en ze vervolgens te uploaden naar een ander systeem.

Software score: 4,5/5

Conclusie

Dit is een onmiskenbare nieuwe start voor wat misschien wel de populairste iPad van Apple is. Het is nu een moderne tablet met de meeste, maar zeker niet alle kenmerken die bijvoorbeeld de iPad Air zo aantrekkelijk maken.

De nieuwe strakke, iets meer industriële look past bij het serieuzere doel van de iPad 10,9.

Het is een tablet die een perfect balans vormt tussen een leuk consumptie- en entertainmentapparaat en een ultralicht productiviteitsplatform. De A14 Bionic is niet meer de beste mobiele chip maar hij is nog steeds opmerkelijk krachtig en heeft genoeg kracht om zowel leuke als productieve activiteiten aan te kunnen.

We zijn niet enthousiast over de Pencil-situatie en we zouden willen dat Apple een betere oplossing had bedacht om beide Pencil generaties te ondersteunen, maar voor degenen die nog steeds de originele Pencil hebben is het een uitstekende stylus.

Wij zijn ook fan van de nieuwe Magic Keyboard Folio. Je moet er wel rekening mee houden het niet goedkoop is.

Hoewel we ons zorgen maken over de prijs, is de iPad 10,9 dankzij de verbeterde camera, het ontwerp, de algehele prestaties en het gebruiksgemak nog steeds een goede keuze voor iedereen die de toekomst van de iPad-serie van Apple wil meemaken.

iPad 2022 score

Categorie Opmerking Score Design Uitstekend, direct herkenbaar ontwerp met een uitstekende afwerking. 4/5 Display Scherm is goed genoeg voor de meeste iPad-liefhebbers 4/5 Prestaties Apple haalt meer dan het maximale uit de iets oudere chip 4/5 Camera Goede camera's voor een iPad 3,5/5 Batterij De batterijduur is niet baanbrekend, maar kan de hele dag mee. 4/5 Software iPadOS is een goed en veelzijdig platform, met veel interessante functies. 4,5/5 Waarde Apple verliest wat punten voor het verhogen van de prijs van de populairste iPad 3,5/5

Moet ik de iPad 2022 kopen?

Koop hem als...

Je een moderne iPad voor een redelijke prijs wil Ja, de iPad is nu duurder, maar de tablet is een goede combinatie van nieuwe technologie, design en een mooi scherm.

Je een groter scherm wilt De iPad 10,9 biedt, zoals de naam al doet vermoeden, een van de grootste schermen ooit op een basismodel.

Als je klaar bent om de Lightning-poort en de homeknop achter je te laten Deze iPad laat zien dat Apple wel degelijk makkelijk kan afstappen van oude tech. Nu de hele industrie overgaat op USB-C, is de iPad er beter aan toe.

Koop hem niet als...

Je op je geld moet letten Dat Apple de prijs van dit basismodel verhoogt, is geen goede zet in deze moeilijke economische tijden.

Je de nieuwste Apple Pencil wil gebruiken De nieuwste iPad van Apple werkt niet met zijn beste stylus. Het is een fout van Apple, die ertoe kan leiden dat je in plaats daarvan een iPad Air koopt.

