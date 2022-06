iPadOS 16: alles wat je moet weten over de nieuwste iPad-update

Als je een nieuwere iPad bezit, wil je ongetwijfeld weten wat je allemaal kunt verwachten van de iPadOS 16-update. De nieuwe update bevat een nieuwe versie van Apple's software speciaal ontwikkeld voor de eigen tablets. iPadOS 16 wordt later dit jaar voor de meeste iPads uitgebracht.

De nieuwe versie van iPadOS werd op Apple's jaarlijkse WWDC 2022-conferentie (opens in new tab) onthuld. Tijdens dit event laat de techgigant alle nieuwe besturingssystemen zien. iOS 16 (opens in new tab) was daar een van.

iPadOS 16 is de vierde generatie van het tablet-besturingssysteem sinds Apple het afsplitste van het smartphone-besturingssysteem (iOS). Desondanks heeft iPadOS 16 een boel gelijkenissen met iOS 16.

Zo zijn er upgrades zoals verbeterde samenwerkingsinstrumenten, een nieuwe app voor gezamenlijke opmaak en nieuwe functies om het werken met een iPad nog meer te laten lijken op het werken met een computer.

Hieronder hebben we alle functies verzameld die Apple tijdens de conferentie heeft onthuld, wanneer we de update kunnen verwachten en welke iPads de nieuwe update gaan ontvangen.

iPadOS 16 releasedatum

De iPadOS 16-bèta is al beschikbaar voor ontwikkelaars. De bèta voor publiek komt in juli beschikbaar, maar de volledige release volgt later dit jaar. Volgens Apple is iPadOS 16 in ''de herfst'' beschikbaar voor alle compatibele iPads. Wij verwachten dat we de update rond september gaan zien.

(Image credit: Apple)

iPadOS 16-compatibiliteit

Welke iPads krijgen de iPadOS 16-update? Hier is de officiële lijst die Apple heeft uitgegeven.

Om te checken welke iPad je hebt, ga je naar instellingen, kies je ''Algemeen'' en vervolgens ''Info''. Hier staat vervolgens welk model je in handen hebt.

iPad (vijfde generatie) en nieuwer

iPad Mini (vijfde generatie) en nieuwer

iPad Air (derde generatie) en nieuwer

Elk iPad Pro-model

iPadOS 16-functies

Hier is alles wat je moet weten over de iPadOS 16-update:

iPadOS 16 geleende functies

Een boel iPadOS 16-functies zijn oorspronkelijk iOS 16-functies. Zo is er verdere personalisatie voor je vergrendelscherm en meer controle over je notificaties.

Een andere functie komt beschikbaar voor Apple Maps: je krijgt de mogelijkheid om een route in de app op je iPad te plannen en deze vervolgens naar je iPhone te sturen. Zo kan je gemakkelijk op een groot scherm een uitstapje plannen voor je deze op het kleinere scherm uitvoert.

Ook verschijnen er een aantal macOS-functies op iPads, net als veranderingen aan de Mail-app. Je kunt nu e-mails inplannen om op een bepaald tijdstip te sturen, mails ongedaan te maken die net zijn verstuurd en herinneringen opstellen voor e-mails die je later wilt beantwoorden.

Apple's nieuwe Weer-app komt ook naar iPad, voor wie dat interessant is.

Een andere app die we op de iPad terug gaan zien is Referentiemodus. Deze is ontworpen om de schermkleuren van je iPad te synchroniseren met andere monitoren en schermen. Dit kan nuttig zijn voor kleurgraders. Apple gaf echter niet bijster veel details.

(Image credit: Future)

iPadOS 16-collaboratie

Verbeterde collaboratie-functies vormen de focus voor de nieuwe iPad-update.

Wanneer je nu een document van bepaalde apps met vrienden of collega's deelt, deel je het daadwerkelijke document in plaats van een kopie. Hierdoor kan je samen gemakkelijker veranderingen aanbrengen.

Je kunt ook FaceTime gebruiken om met anderen aan deze documenten te werken. Zo is er de optie om links en documenten via het videobelplatform te delen. Dit maakt het erg interessant om Freeform te gebruiken, een functie die we later uitlichten.

iPadOS 16 desktop focus

Apple legt eindelijk de nadruk op de verschillen tussen iPadOS en iOS. Hopelijk voelen iPads binnenkort niet meer aan als oversized iPhones.

Een belangrijke macOS-modus die naar iPadOS komt is Stage Manager. Deze geeft de iPad een desktop-achtige functionaliteit. Je kunt overlappende vensters hebben, terwijl je alle apps op de achtergrond verplaatst om ze in een lijst te zijn. Ook kun je de grootte van vensters aanpassen.

Apple heeft ook de belofte gedaan om meer eigen apps te upgraden zodat deze van 'desktop-klasse' zijn. Dit lijkt eerder honderden kleine aanpassingen te worden, zoals verschillende manieren om documenten en mappen te creëren en te bekijken, in plaats van een grote verandering.

(Image credit: Apple)

iPadOS 16 Freeform

Tijdens de conferentie werd ook een nieuwe app aangekondigd: Freeform. Deze komt later dit jaar naar iPadOS 16. In essentie is Freeform een gedeeld bord met berichten of een gedeelde versie van de Notities-app, zodat meerdere gebruikers tegelijkertijd kunnen schetsen of ideeën kunnen plaatsen.

In de presentatie liet Apple een boel mensen zien die verschillende mindmaps ontwierpen met plakbriefjes, gekleurde lijnen en annotaties. De Apple Pencil werd uitgelicht als een nuttige tool om dit soort documenten mee te creëren.

Als je weleens Google Jamboard hebt gebruikt voelt dit ongetwijfeld aan als een Apple-variant daarop. Desondanks is het wellicht gemakkelijker te gebruiken met een tablet die een stylus ondersteunt.

iPadOS 16 gaming

Na het uitlichten van de game-mogelijkheden op Macs eerder in de presentatie, onthulde Apple dat een boel van deze functies ook op de iPad gaan verschijnen.

Een van deze functies is Metal 3, welke automatisch game-footage opschaalt (boosten van frame-rate en resolutie) en zo iPadOS-games meer als console-alternatieven laat aanvoelen. Je zou haast denken dat Fortnite terugkeert.

Game Center krijgt nu een activiteitenlijst zodat je kunt zien wat je vrienden aan het doen zijn. Het lijkt op de functies die we zien in vele gamenetwerken als Xbox Live en PlayStation Network. Zo kun je zien wanneer iemand een achievement in een game behaalt of 20 uur in een game heeft zitten.

En het is eindelijk makkelijker om direct links te delen met vrienden zodat ze mee kunnen doen in multiplayer-games. Potje Among Us, iemand?