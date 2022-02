De Samsung Galaxy Tab S8 en Tab S8 Plus zijn opvallend beperkte upgraden ten opzichte van de Galaxy Tab S7 en Tab S7 Plus van 2020. Als je op zoek bent naar een Android-tablet, dan is dit waarschijnlijk wel de topkeuze voor 2022, maar hij lijkt de upgrade sinds de laatste release niet waard.

De Samsung Galaxy Tab S8 en Tab S8 Plus zijn opvallend beperkte upgraden ten opzichte van de Galaxy Tab S7 en Tab S7 Plus van 2020. Als je op zoek bent naar een Android-tablet, dan is dit waarschijnlijk wel de topkeuze voor 2022, maar hij lijkt de upgrade sinds de laatste release niet waard.

De Samsung Galaxy Tab S8 en Tab S8 Plus zijn de nieuwste topklasse tablets van de Zuid-Koreaanse fabrikant, en ze werden onthuld naast de Galaxy S22, Galaxy S22 Ultra en de nieuwe Galaxy Tab S8 Ultra.

De standaard Tab S8-prodcuten in de deze review zijn de goedkoopste toestellen binnen de nieuwe tablet-reeks die ook de Tab S8 ultra bevat met een groter scherm. Beide tablets wijken niet enorm veel van elkaar af, dus we hebben ze hier samengevoegd in één hands-on review.

We konden zelf even met de Samsung Galaxy Tab S8 en Tab S8 Plus aan de slag, en hier kan je alles terugvinden dat we tot nu over de tablets weten, samen met onze eerste indrukken en wat je kan verwachten als je er eentje koopt.

Samsung Galaxy Tab S8 en Tab S8 Plus releasedatum en prijs

De Samsung Galaxy Tab S8 is het goedkoopste lid uit deze nieuwe Android-tabletfamilie en start bij 750 euro voor de Wi-Fi-versie met 8GB RAM en slechts 128GB opslag. Als je 5G wilt, dan stijgt de prijs naar 900 euro.

De Samsung Galaxy Tab S8 Plus start bij 950 euro met 8GB RAM en 128GB opslag voor het Wi-Fi-model. Voor 5G wordt dat 1.100 euro.

De pre-orders starten op 9 februari en de tablets zijn op 25 februari beschikbaar.

Pre-order de Samsung Galaxy Tab S8 (Plus) en krijg een Cover Keyboard cadeau! De Samsung Galaxy Tab S8 en S8 Plus zijn nu verkrijgbaar via de webshop van Samsung. Profiteer van de pre-order actie een gratis Cover Keyboard, plus 100 euro extra inruilwaarde op je huidige apparaat!

Ontwerp en display

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Beide tablets zien en voelen er heel premium uit, en hun ontwerp kan zeker de strijd aan met iPads en andere topklasse Android-tablets. Het heeft een metalen behuizing die heel high-end aanvoelt, en randen hebben rechte hoeken.

De achterzijde van de tablets is relatief leeg, met de camera en het S Pen-laadpunt dat meteen jouw aandacht trekken. Elke tablet is beschikbaar in drie tinten: Graphite, Silver of Pink Gold.

Op de onderste rand van de tablet vind je de laadpoort terug, samen met enkele speakers die zich ook op de bovenste rand bevinden. Deze bovenste rand bevat tevens de aan/uit-knop en volumeknoppen.

Het display van de Tab S8 is 11 inch groot met een resolutie van 2560 x 1600, wat neerkomt op 276 pixels per inch. Tijdens onze eerste test was het scherm duidelijk en helder. Het heeft een 120Hz beeldverversing, waardoor alle beelden er vlot uitzien tijdens het scrollen of spelen van games.

Samsung Galaxy Tab S8 (links) en Tab S8 Plus (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Tab S8 Plus heeft een 12,4 inch scherm met een hogere resolutie van 2800 x 1752. De stijging in beeldkwaliteit is niet meteen merkbaar, maar we genoten wel van de ervaring op dit scherm.

Deze displays voelen niet zo groot aan gezien het 14,6 inch scherm van de Tab S8 Ultra, maar dat is natuurlijk relatief. Als je het grotere product zoekt, dan krijg je daar een groter scherm bij. Draag je liever iets kleiner, dan zijn deze tablets waarschijnlijk iets meer voor jou.

Camera en batterij

Achteraan de tablet vind je een 13MP hoofdcamera met een 6MP groothoeklens voor als je meer zaken in beeld wilt krijgen. We konden hier kort mee experimenteren tijdens onze tests, en de resultaten waren exact wat je zou verwachten van een tablet van dit type.

De fotografische kwaliteiten zullen niet kunnen tippen aan die van de smartphones van Samsung, maar ze zijn nog wel sterk genoeg voor afbeeldingen voor sociale media of andere apps, waaronder augmented reality-ervaringen.

Vooraan zit er een 12MP groothoekcamera die ook hier weer geschikt was voor video-gesprekken, maar niet in de buurt komt van de selfiecamera's die we in de Galaxy S22-reeks zien.

De Samsung Galaxy Tab S8 met keyboard (Image credit: Future)

We hebben de batterijduur van de tablets nog niet volledig kunnen testen, maar de Tab S8 komt met een 8.000mAh batterij waar we niet van verwachten dat deze ons teleur zal stellen. Dat komt overeen met de Galaxy Tab S7 van 2020, dus we gaan ervan uit dat we uit een enkele oplaadbeurt ongeveer acht uur aan video playback kunnen persen.

Zodra je begint met multitasken, moet je jouw verwachtingen wel wat bijstellen, maar gezien een tablet van dit type is dat nog steeds een respectabel resultaat.

De Tabs S8 Plus komt met een grotere batterij, maar deze moet dan ook een groter scherm aansturen. Deze tablet krijgt een 10.090mAh batterij die zeker genoeg is voor een volledige dag aan batterijduur, maar dat zullen we pas kunnen bevestigen zodra we deze zelf langdurig kunnen uittesten.

Er is ook 45W snelladen aanwezig, wat inhoudt dat je de batterij dus vrij snel terug kan vullen.

Prestaties en software

Samsung Galaxy Tab S8 Plus met S Pen (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Een van de leuke pluspunten is dat de volledige Galaxy Tab S8-reeks met een S Pen-stylus komt in de doos. Apple rekent voor zijn Apple Pencil 2 nog eens 135 euro aan, maar de iPad Air (Gen 4) start dan ook wel bij 668,50 euro voor 64GB.

De Samsung Galaxy Tab S8 Plus start op 950 euro voor 128GB en de S Pen. Dankzij de ingebouwde microSD-kaartsleuf kan je dat uitbreiden tot 1TB.

Dus ja, we zijn blij dat Samsung deze leuke S Pen mee bij elke Tab S8 levert, maar je bespaart daar niet veel mee als je dit vergelijkt met een vergelijkbare iPad en Apple Pencil.

Net als de Galaxy S22-reeks draaien alle Samsung Galaxy Tab S8-tablets op dezelfde 4nm Octa Core-processor, wat voor de Europese markt een Exynos-chip is.

De Tab S8 en S8 Plus starten met 8GB RAM, en enkel de Ultra-versie biedt tot 16GB RAM. De Tab S8 en S8 Plus bieden ook ondersteuning voor Bluetooth 5.2 en Wi-Fi 6E.

We hadden niet veel tijd om beide tablets volledig uit te testen, maar het viel ons wel meteen op dat het een zeer kwalitatief en responsief scherm is. We konden eventjes tekenen op de Tab S8 Plus en de responstijd tussen het moment dat de S Pen het scherm raakte en begon te tekenen op het Super AMOLED-display was indrukwekkend.

De S Pen, die ontworpen is om te werken met de Tab S8-reeks, was comfortabel in het gebruik en lag goed in de hand. De stylus, die door de technologie van Wacom wordt ondersteund, herkende de druk en hoek meteen wat voor een zeer aangename tekenervaring zorgde.

Elke tablet komt met de laatste Android 12-software, en de eigen schil van Samsung suggereert dat het dit product de komende vier jaren nog van updates zal voorzien. Dat is beter dan de voorgaande Samsung-tablets en zou de levensduur van deze toestellen aanzienlijk kunnen verlengen.

Vroeg verdict

(Image credit: Future)

Het zijn beide lichte, knappe en responsieve toestellen. Het wide-screen formaat zal misschien even wennen zijn voor iPad-fanaten, maar verder zijn het zeker knappe tablets.

Als je een topklasse tablet zoekt met een gigantisch scherm, dan kies je misschien beter voor de Galaxy Tab S8 Ultra. Als dat niet het geval is, dan blijf je best regelmatig een kijkje nemen op TechRadar voor onze volledige review.