Samsung Galaxy Tab S8 Ultra review

De Samsung Galaxy Tab S8 Ultra zaait verdeeldheid door zijn gigantische formaat, maar buiten dat is het een super krachtige, zeer prijzige tablet, welke uitstekend geschikt is voor zowel werk als vrije tijd. De S Pen, sterke chipset en het mooie display maken dit apparaat zeer handig in gebruik. We raden wel aan om een hoes te gebruiken, aangezien hij wat fragiel aanvoelt.

Review in een notendop

Met de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra laat de fabrikant eindelijk zien hoe de ultieme tablet er volgens Samsung uitziet. Dat is immers waar Ultra voor lijkt te staan. Kijk maar naar de Samsung Galaxy S22 Ultra.

In de constante strijd tussen Samsung en Apple gaat de 12,9 inch iPad Pro al een tijdje aan de haal met de titel 'grootste tablet'. De Tab S8 Ultra gaat daar dit jaar echter ruim overheen met een schermdiagonaal van 14,6 inch.

Het is een gigantische tablet, daar kan niemand omheen. Afhankelijk van je smaak is dat een groot pluspunt of een enorme afknapper. We zijn nog niet eerder zo'n grote tablet tegengekomen. Er zijn meer dan genoeg laptops die niet eens een dergelijk schermoppervlak aanbieden.

Er bestaan zeker redenen waarom je wel zo'n grote tablet in huis moet halen. Zo heb je ontzettend veel schermoppervlak tot je beschikking, wat handig is bij het maken van notities en tekenen van schetsen (met de S Pen). Of wat te denken van het bekijken van meerdere documenten tegelijkertijd. Daarnaast is het een prettig display om games op te spelen of om films op te kijken.

De Galaxy Tab S8 Ultra is echter niet de meest draagbare tablet, en hij voelt door het formaat en zijn bouw fragiel aan. De magnetische S Pen-strip zit op een onhandige locatie. Vandaar dat we je aanraden om een case aan te schaffen. Ook is Android voor tablets simpelweg niet zo functioneel als iPadOS. Een groot display betekent ook een flink prijskaartje.

We staan er niet versteld van dat sommige consumenten warmer worden van de Galaxy Tab S8 of Tab S8 Plus. Het grootste verschil zit hem namelijk in de handzamere 11 inch en 12,4 inch displays (buiten enkele andere wijzigingen).

(Image credit: Future)

Aan de positieve kant: veel van de verkoopargumenten van Galaxy-smartphones vind je ook hier terug: er zit een krachtige high-end chipset onder de motorkap (in dit geval de Snapdragon 8 Gen 1-chipset), ondersteuning voor de S Pen zoals bij de S22 Ultra (handig bij het maken van schetsen en notities nemen), er is een mooi AMOLED-scherm inbegrepen en er is ondersteuning voor 5G.

Er zijn meer dan genoeg redenen om voor deze tablet te gaan, zeker als je er een met Android wilt en geld voor jou geen kwestie is.

We hebben genoten van onze tijd met de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, zelfs al gaven we af en toe commentaren als 'wat is dat?' en 'waarom is deze tablet zo groot?', maar dat mag de pret niet drukken. De meningen zijn verdeeld op de redactie over dit apparaat. Zit je echter in het kamp van 'meer is beter', dan is dit een geschikte tablet voor jou.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: prijs en beschikbaarheid

Niet alleen is het de grootste tablet van Samsung, het is ook gelijk de duurste.

Er zijn drie verschillende configuraties voor het apparaat. Daarnaast kun je nog kiezen voor 5G-ondersteuning of alleen wifi. Het instapmodel heeft 8GB aan RAM-geheugen en 128GB aan opslag. Als je wat bijbetaalt kun je een variant krijgen met 12GB/256GB of zelfs met 16GB/512GB.

De prijzen voor de zes verschillende versies zijn in de onderstaande tabel te bekijken.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra prijzen RAM / Opslag Verbindingsmogelijkheden Prijs 8/128GB Wifi 1.149 euro 8/128GB 5G 1.299 euro 12/256GB Wifi 1.299 euro 12/256GB 5G 1.449 euro 16/512GB Wifi 1.449 euro 16/512GB 5G 1.599 euro

De Samsung Galaxy Tab S8-serie is op 9 februari uit de doeken gedaan en is sinds 25 februari verkrijgbaar in winkels en webshops.

Design

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy Tab S8 Ultra is een enorme tablet. Overweeg dit apparaat niet als deze niet in je rugzak past of er niet ruimte genoeg is op je desk.

Met afmetingen van 326 x 208 x 5,5 millimeter is het formaat lang en breed, maar tegelijkertijd ook verrassend smal. Dit komt de robuustheid niet ten goede. Het voelt alsof je de tablet vrij makkelijk kunt breken met je handen. Dat hebben we overigens niet geprobeerd.

Het wifi-model weegt 726 gram en het 5G-model weegt 728 gram. Dat is veel, maar valt te verwachten bij zo een groot model.

De Galaxy Tab S8 Ultra is beschikbaar in één kleurversie, namelijk Grafiet (saai grijs).

In landschapsmodus bevindt de USB-C-poort zich aan de rechterkant, terwijl de aan/uit-knop, volumeregelaar en simkaartslot bij de bovenste rand te vinden zijn (helemaal links). Verder is er een 3-pins connector aan de onderkant die je gebruikt voor accessoires.

De achterkant van de tablet is gehuld in glas. Opvallende zaken: de kleine camerabult, waar twee lenzen in verwerkt zijn, en een magnetische strip die de S Pen-stylus verbindt.

Display

(Image credit: Future)

Dé feature van de Galaxy Tab S8 Ultra is zonder meer het gigantische 14,6 inch scherm. Daarmee is het een stuk groter dan de grootste iPad Pro, welke over een 12,9 inch display beschikt. Er zijn zelfs meer dan genoeg laptops die niet zoveel schermoppervlak bieden.

Het formaat van dit Ultra-model is uitstekend geschikt voor het bekijken van films, maken van schetsen, werken, en eigenlijk alles. Het grote display functioneert tevens prima als secundair scherm voor onze werklaptop.

Met een resolutie van 2.960 x 1.848 pixels zien beelden er scherp uit, al moeten we hierbij vermelden dat het aantal pixels per inch (ppi) lager is dan bij andere Tab S8-leden, met 'slechts' 240 pixels per inch. De verversingssnelheid bedraagt 120Hz, waardoor beelden er soepel uitzien. Dit is vooral handig voor gamers, aangezien steeds meer populaire titels 120Hz ondersteunen.

Het scherm gebruikt AMOLED-technologie, waardoor de kleuren er levendig uitzien en het contrast sterk is. Creatievelingen die een goede kleuraccuraatheid nastreven, kunnen hun hart ophalen met dit scherm.

In tegenstelling tot veel andere tablets is er bij de Tab S8 Ultra een notch te vinden. In de notch zitten twee frontcamera's. De notch onderbreekt het scherm lichtelijk, maar het display is zo groot dat dit verwaarloosbaar is.

Prestaties, specificaties en camera's

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy Tab S8 Ultra komt met de Snapdragon 8 Gen 1 aan boord. Dit is de krachtigste chipset die je maar kan vinden in Android-apparaten op het moment van schrijven. Dezelfde processor vind je in heel de Tab S8-serie.

In een Geekbench 5 multi-core-test behaalde de Tab S8 Ultra een score van 3.279. Dat is vrij redelijk, al zien we wel eens hogere scores van Android-smartphones. Desalniettemin is alles boven de 3.000 punten een prima resultaat. Het toont aan dat de tablet geschikt is voor gaming en intensieve werk-apps.

We hebben de tablet getest met een paar games en we zijn tevreden met de prestaties. Het is wel wat lastig om de bedieningsknoppen te gebruiken op zo'n groot scherm. Spellen zien er goed uit, en dat komt onder andere doordat we ze telkens in de hoogst mogelijke grafische standen kunnen spelen.

Intensieve apps voor creatievelingen moeten eveneens geen probleem zijn voor de Tab S8 Ultra. Bij het lanceringsevenement maakte Samsung duidelijk dat Lumafusion op termijn naar Android komt, het is een videobewerkingsapplicatie die voorheen exclusief was voor iOS. De Snapdragon 8 Gen 1 komt hier dan zeker van pas.

De chipset wordt bijgestaan door 8GB, 12GB of 16GB RAM. Met name 16GB RAM kan handig zijn als onder je workflow tal van apps nodig zijn (tegelijkertijd). De opslagcapaciteit bedraagt maximaal 512GB. Via een microSD-kaart is het mogelijk om dit op te krikken met 1TB.

Verder zijn we te spreken over de speakers van het apparaat. Er zitten vier speakers verwerkt in de behuizing, met prima bas en treble. Films en series kijken dan ook extra prettig weg.

(Image credit: Future)

Uit de doos draait de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra op Android 12, met daaroverheen Samsung OneUI. Zoals gebruikelijk bij Android krijg je de beschikking over tal van aanpasbare widgets voor je homescreen, wat handig is bij een werktablet.

De aankleding van OneUI verschilt nogal met die van stock Android. Sommige gebruikers houden ervan, maar er zijn er ook genoeg die daar anders over denken. Bekijk beelden van deze review om te zien of de structuur en de menu's iets voor jou zijn.

We zijn er nog altijd van overtuigd dat iPadOS het betere platform is voor tablets. We missen een bedieningspaneel dat losstaat van de notificaties, splitscreen is wat minder makkelijk te activeren, en de navigatie in zijn algemeen voelt iets trager. Deze zaken hoeven echter niet op te vallen als je niet bekend bent met de tablets van Apple.

Samsung rust de Galaxy Tab S8 Ultra uit met vier camera's: twee aan de voorzijde en twee aan de achterzijde.

Aan de voorzijde vind je twee 12MP-exemplaren: een primaire camera en een groothoekversie. Eerstgenoemde is handig voor selfies, en de tweede leent zich uitstekend voor groepsgesprekken waarbij je meerdere mensen in beeld wilt krijgen.

(Image credit: Future)

Aan de achterzijde zien we een primaire 13MP-camera en 6MP-groothoeksensor, welke allebei niet bepaald sterke prestaties leveren (zelfs een budgetsmartphone presteert nog beter). Ze zijn wel erg geschikt voor het scannen van documenten, augmented reality-functies en referentiebeelden.

Er zitten een paar cameramodi verwerkt in de app, zoals Enkele Opname (waarmee je een korte video van een object opneemt met diverse camera's, waarna het toestel de beste uitkiest), Pro-fotografie, Portretmodus en Nachtmodus.

Accessoires

Er is een essentiële accessoire waarmee Samsung de Galaxy Tab S8 Ultra levert: de S Pen. Dit is een stylus die vergelijkbaar werkt als de Apple Pencil (en je hoeft hem niet eens apart te kopen). Ondanks de gedeelde naam, is het niet dezelfde stylus waarmee Samsung sommige telefoons uitrust; de S Pen van de Tab S8 Ultra is veel groter en robuuster.

Er zit een magnetische strip op de achterkant waarmee je de S Pen kunt bevestigen en opladen. Dit is een nogal irritante plek voor een stylus. Het zorgt er namelijk voor dat je de S Pen moet verwijderen voordat je de tablet neerlegt, omdat hij anders op de stylus ligt. Onze voorkeur ligt bij de oplossing van Apple: ruimte aan de zijkant om een stylus te bevestigen.

(Image credit: Future)

In gebruik vinden we de S Pen echter erg prettig. De stylus is zeer geschikt voor het maken van aantekeningen, navigeren door de menu (een luxe alternatief voor je vinger) en het maken van schetsen. Met name bij het schetsen is de stylus handig, aangezien deze ook drukgevoelig is: bij harder drukken maak je dikkere lijnen, en dat komt de schetservaring ten goede.

Je kunt een hoes, stand en toetsenbordcover aanschaffen, zodat je de tablet kunt beschermen en hem min of meer kunt gebruiken als een laptop. Deze accessoires hebben we echter niet meegekregen om te testen.

Koop je de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, dan adviseren we je om een case erbij te kopen. Het apparaat is zo groot dat het af en toe onveilig voelt om mee te nemen of in een tas te stoppen zonder extra bescherming.

Ook handig om te weten: er is een USB-C-naar-USB-C-kabel inbegrepen, maar geen adapter. Deze moet je dus zelf in huis hebben of apart aanschaffen.

Batterijduur

(Image credit: Future)

Met een accucapaciteit van 11.200mAh is de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra krachtig genoeg om dat gigantische scherm een tijdje op te lichten. We zijn vrij tevreden met de algehele batterijprestaties.

Een film van negentig minuten verslond slechts 16 procent accusap (alhoewel de film niet de volledige beeldverhouding innam van de tablet). We kunnen hieruit opmaken dat je heel wat uurtjes kunt streamen, documenten kunt bewerken en bewerkingsapps kunt gebruiken, zonder dat je de adapter bij de hand moet hebben.

De laadsnelheid bedraagt 45W. Samsung schat dat de batterij binnen 82 minuten volledig is opgeladen. In onze test was de tablet slechts voor 33 procent gevuld na die tijd, wat helemaal niet zo snel is. Je moet de tablet waarschijnlijk 's nachts aan de oplader hangen om een volledig gevulde batterij te krijgen.

Moet ik de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra kopen?

(Image credit: Future)

Koop het als...

Je een groot scherm zoekt

Interesse in een gigantisch display? Dan kom je aan je trekken met het 14,6 inch scherm van de Tab S8 Ultra.

Je graag een stylus gebruikt

Voor stylusfans is dit de beste tablet op de markt. Je krijgt namelijk een gigantisch display om op te kunnen schetsen en aantekeningen te kunnen maken.

Je tal van videogesprekken houdt

De dubbele frontcamera's van de Tab S8 Ultra zijn erg geschikt voor videogesprekken, aangezien je rond kunt bewegen zonder uit beeld te gaan.

Koop het niet als...

Je geen groot scherm zoekt

Voor veel consumenten is dit display simpelweg te groot. Neem dit apparaat dan ook echt niet in overweging als je niet met het formaat overweg kunt.

Je krap bij kas zit

Het valt niet te ontkennen dat deze tablet van Samsung ontzettend duur is, en daardoor ook niet voor iedereen geschikt is.