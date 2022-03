Samsung Galaxy S22 Plus review

De Samsung Galaxy S22 Plus ligt met zijn specificaties tussen de standaard S22 en de met features bepakte S22 Ultra in. De smartphone beschikt over handige functies, zoals een krachtige processor, een fotografiemodus en een aantrekkelijk uiterlijk. Toch wordt het hoge prijskaartje daarmee niet gerechtvaardigd. Het ontwerp ligt daarnaast niet prettig in de hand, en de software voelt wat trager aan dan andere telefoons.

De Samsung Galaxy S22 Plus ligt met zijn specificaties tussen de standaard S22 en de met features bepakte S22 Ultra in. De smartphone beschikt over handige functies, zoals een krachtige processor, een fotografiemodus en een aantrekkelijk uiterlijk. Toch wordt het hoge prijskaartje daarmee niet gerechtvaardigd. Het ontwerp ligt daarnaast niet prettig in de hand, en de software voelt wat trager aan dan andere telefoons.

Review in een notendop

De Samsung Galaxy S22 Plus is één van de drie leden van de nieuwe vlaggenschipreeks van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De Plus-variant is waarschijnlijk het toestel die mensen het snelst zullen vergeten.

De standaard S22 is daarentegen gemakkelijk aan te raden. Het is klein genoeg om comfortabel in je hand te liggen en heeft een prima prijskaartje. Dan is er nog de S22 Ultra, met een hogere prijs, maar mét een S Pen-stylus, een premium design en een hoop interessante camera's.

Als je ook tussen deze twee toestellen kunt kiezen, is het wat lastiger om enthousiast te worden over de Samsung Galaxy S22 Plus. Het heeft voornamelijk dezelfde specificaties als de S22 en ook eenzelfde design, maar met een groter scherm en grotere batterij. De prijs ligt echter ook een stuk hoger.

Zoals Samsungs andere S22-toestellen is de Galaxy S22 Plus op verschillende vlakken een van de beste smartphones. Maar als je kijkt naar de hoge prijs en het gebrek aan upgrades ten opzichte van de standaard S22 zorgen deze punten ervoor dat het een minder interessante optie wordt. Als je kijkt naar de Xiaomi 12 Pro, OnePlus 10 Pro of Realme GT 2 Pro is het lastig om voor de Galaxy S22 Plus te gaan. Zelfs in vergelijking met betaalbaardere alternatieven als de Moto G200, Realme GT en OnePlus Nord 2 heeft de S22 Plus het moeilijk.

Toch zijn er ook wat punten waarin de Samsung Galaxy S22 Plus uitblinkt. Met de smartphone kun je geweldige portretfoto's schieten. De portretmodus in de camera-app is fantastisch als je een artificiële achtergrondvervaging of andere effecten of filters wilt toepassen op je foto's.

Daarnaast moeten we Samsung een schouderklopje geven dat het een van de weinige fabrikanten is die telefoons op de markt brengt in levendige kleuren. We hebben een roze S22 Plus getest, maar er is ook een groene, blauwe en paarse variant. Er zijn weinig fabrikanten die vandaag de dag nog roze smartphones op de markt brengen.

De Samsung Galaxy S22 Plus is een krachtige smartphone, met een high-end chipset, een degelijke batterijduur en geweldige hoofdcamera. Toch is de S22 Plus niet perfect. Door de vlakke randen is het toestel niet erg comfortabel om vast te houden. Ook voelt OneUI wat sloom aan. Het is een stuk trager dan andere Android-varianten. De beeldschermkwaliteit, oplaadsnelheid en bouwkwaliteit zijn ook redelijk gewoontjes.

Het grootste minpunt aan de S22 Plus is toch wel de hoge prijs. Een toestel die zo duur is, zou niet zoveel aspecten moeten hebben die 'gewoontjes' aanvoelen. Er zijn genoeg capabele concurrenten met een minder hoge prijs.

Samsung Galaxy S22 Plus: prijs en releasedatum

De Samsung Galaxy S22 Plus gaat over de toonbank voor minstens 1.049 euro. Je krijgt dan het model met 128GB aan intern opslaggeheugen en 8GB RAM. Er is ook een variant met 256GB opslaggeheugen, welke 1.099 euro kost. De S22 is vanaf 25 februari beschikbaar.

De Samsung Galaxy S22 Plus is beschikbaar in de kleuren Phantom Black, Phantom White, Pink Gold en Green.

Bestel de Samsung Galaxy S22 Plus en krijg de Galaxy Buds Pro cadeau! De Samsung Galaxy S22 Plus is nu verkrijgbaar via de webshop van Samsung. Profiteer van de actie en geniet van de Galaxy Buds Pro, plus 100 euro extra inruilwaarde op je huidige toestel!

Design

(Image credit: Future)

De curves aan de achterzijde van het glazen en aluminium chassis van de S21 Plus keren terug voor dit nieuwe model. De voorzijde en achterkant van de Galaxy S22 Plus zijn voorzien van een laag Gorilla Glass Victus Plus. Die laag is in principe plat, en de randen van het camerablok zijn onaangetast. Het is een designkeuze die we steeds meer kunnen waarderen.

Tussen de voor- en achterzijde vinden we een 'Armour aluminum'-frame. De glanzende metalen rand die het toestel bij elkaar houdt, ziet eruit als een throwback naar oudere Galaxy S-toestellen. Dat bedoelen we positief.

Minder positief wordt het als we het toestel in onze hand houden. Het voelt gewoon niet erg comfortabel. Dat komt voornamelijk vanwege de hoekige randen. Het is niet zo scherp als de platte randen van de iPhone 13, want er is een kleine curve. Je voelt de randen echter wel in je handen drukken bij gebruik.

Samsung heeft het Plus-model dit keer wat kleiner gemaakt. De Galaxy S21 Plus kent afmetingen van 161,5 x 75,6 x 7,8 millimeter, terwijl de nieuwe S22 Plus 157,4 x 75,8 x 7,8 millimeter groot is. Het toestel is dunner, korter en iets breder. Met 196 gram weegt de nieuwe Plus ook 6 gram minder dan zijn voorganger. Het voelt dan ook niet overweldigend zwaar aan.

Voor de rest springt er niet echt iets uit bij het design. Het voelt aan als een standaard Android-smartphone. De volumeregelaar en aan/uit-knop zitten aan de rechterrand verwerkt, net als voorheen. Er is een uitsparing aan de rand in het metalen frame voor de antenne, en aan de onderkant treffen we een speaker grill (er zijn stereospeakers aanwezig), USB-C-ingang en een simkaartslot.

De Galaxy S22 Plus is voorzien van een IP68-certificering, wat betekent dat een plons in het water niet dodelijk hoeft te zijn.

Display

(Image credit: Future)

De Galaxy S-lijn van Samsung staat bekend om de geweldige beeldschermen. De S22 Ultra heeft ongetwijfeld het beste display uit de reeks, maar we twijfelen of de S22 Plus wel in de categorie valt.

Het beeldscherm is 6,6 inch, wat 0,1 inch kleiner is dan die van de S21 Plus. Het scherm wordt onderbroken door een redelijk kleine punch-hole voor de selfiecamera. Ook is de bezel rondom het scherm erg smal.

Het AMOLED-display kent een FHD+-resolutie van 2.340 x 1.080 pixels. Dat is iets minder dan de S21 Plus (2.400 x 1.080 pixels), maar door het kleinere formaat blijft de pixeldichtheid min of meer gelijk. De Galaxy S22 Ultra heeft dan weer een schermresolutie van 1.440 x 3.088 pixels.

We hadden gehoopt dat er voor de S22 Plus ook een hogere resolutie was weggelegd, maar voor de meeste taken is FHD+ meer dan genoeg. Er zijn namelijk maar weinig streamingdiensten en games die een hogere resolutie aan content aanbieden.

Hoewel de schermresolutie beter had gekund, wint de S22 Plus punten als het aankomt om de maximale helderheid van 1.750 nits. Bovendien zijn de contrasten indrukwekkend dankzij het AMOLED-display.

De Galaxy S22 Plus komt met een variabele beeldverversing van 120Hz, wat gaat van minimaal 10Hz tot maximaal 120Hz. Dat is geavanceerder dan zijn voorganger, welke geen dynamische verversingssnelheid kent en 'slechts' vier modi (48Hz, 60Hz, 96Hz, 120Hz) biedt. Het beeldscherm is erg soepel tijdens het swipen tussen menu's en het spelen van games.

Onder het display zit een vingerafdrukscanner, waarvan het oppervlak groter is dan bij voorgaande toestellen. Dit maakt het registreren van je vingerafdruk een stuk makkelijker dan voorheen. Het ontgrendelen werkt in de praktijk soepel en snel.

Camera's

(Image credit: Future)

Aan de achterzijde van de Galaxy S22 Plus zitten drie camera's: een primaire 50MP f/1.8 camera (85 graden gezichtsveld), 12MP f/2.2 groothoekcamera (120 graden gezichtsveld) en een 10MP f/2.4 telefotocamera met 3x optische zoom. Aan de voorkant is er nog een selfiecamera van 10MP (f/2.2).

Van de camera's heeft de hoofdcamera in vergelijking met de vorige Plus-iteratie een sprong gemaakt van 12MP naar 50MP. Dat is een welkome upgrade, aangezien de sensor zo meer licht opneemt. Dit resulteert in helderdere beelden en levendigere kleuren. Dat valt vooral op in situaties met weinig licht. Het is ons gelukt om wat verrassend heldere kiekjes te schieten in het donker, maar ook bij daglicht komen de kleuren een stuk beter naar voren.

De telefotozoom is net zo effectief als bij de S21 Plus. 30x Space Zoom is wederom aanwezig en kan zeker nuttig zijn in de praktijk, maar staat in schril contrast met de 100x Space Zoom van de Galaxy S22 Ultra.

Er zijn echter genoeg handige functies. Zo voegt Samsungs Portrait-modus fantastische Bokeh-effecten toe. Ook is het schakelen tussen de verschillende lenzen erg gemakkelijk en naadloos. De foto's behouden bovendien hetzelfde kleurprofiel. Foto's die gemaakt zijn met de groothoeklens bevatten wel wat ruis, maar niet extreem veel.

De camera gebruikt pixel binning-technologie, waarmee vier pixels in één worden gestopt. Zo is er meer licht per pixel mogelijk, wat moet resulteren in betere plaatjes. De uitkomst is sterk. Met de verbeterde portretmodus zagen we dat zelfs kleine haartjes op onze oren gescheiden werden van de achtergrond.

Het opnemen van video kan in tot wel 8K. De doorsnee gebruiker zal dit waarschijnlijk niet gebruiken, maar er zijn ook opnames bij 4K/60fps mogelijk.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 7 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 7 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 7 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 7 (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 7 (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 7 (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 7 (Image credit: Future)

Prestaties en specificaties

De Samsung Galaxy S22 Plus komt in Europa met Samsungs eigen Exynos 2200-chipset, gecombineerd met 8GB RAM en minstens 128GB opslaggeheugen. Er is ook een optie met 256GB opslaggeheugen verkrijgbaar. In andere regio's maakt het toestel gebruik van Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1-SoC. Hoewel beide processoren redelijk gelijk zijn op het gebied van prestaties, heeft die van Qualcomm vaak toch iets de voorkeur.

De Exynos-chipset in ons testmodel werkt goed. In Geekbench 5 behaalde het een multi-core-score van 3.431. Dat is een erg hoge score, vooral voor een Samsung-smartphone. Er zijn maar een paar apparaten uit 2021 die deze score verslaan, waaronder de Xiaomi Mi 11 en de OnePlus 9. Deze toestellen maken gebruik van de Snapdragon 888-chipset, de voorganger van de 8 Gen 1. De Exynos-chipset lijkt dus een beetje zwakker te zijn.

In de praktijk zal je daar weinig van merken. De Galaxy S22 Plus is geweldig voor gaming en laadt apps snel. Er is geen stottering op te merken tijdens sessies en je kunt op hoge grafische instellingen spelen.

De Exynos 2200 beschikt net als de Snapdragon-equivalent over een 5G-modem, waardoor je gebruik kunt maken van het snellere netwerk voor streaming en gaming onderweg.

De audiokwaliteit valt ons ietwat tegen. Het geluid klinkt wat blikkerig, voornamelijk bij hogere volumes. Voor iets als gaming en telefoongesprekken is de audio echter meer dan prima.

Software

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy S22 Plus draait op Android 12 met een schil van Samsungs One UI erbovenop. Tijdens de lancering van de S22-reeks beloofde Samsung dat de nieuwe smartphones minstens vier jaar lang van software-updates worden voorzien. Dat betekent dat de S22 Plus Android 16 zal meemaken als het in 2026 verschijnt.

Een grote feature van Android 12 is Material You. Hiermee kun je de user interface naar wens instellen, bijvoorbeeld door de kleuren van de interface te matchen met je wallpaper.

One UI voelt wat slomer aan dan andere interfaces zoals Xiaomi's MIUI, OxygenOS van OnePlus en zelfs stock Android. De animaties voor het swipen tussen menu's, het openen van apps en het ontgrendelen van de telefoon nemen wat meer tijd in beslag dan we zouden willen. Hierdoor voelt de telefoon wat sloom aan voor een toestel met zo'n hoog prijskaartje.

Batterij

(Image credit: Future)

De Galaxy S22 Plus is voorzien een accu van 4.500mAh. Die is iets kleiner dan de S21 Plus (4.800mAh), maar beduidend groter dan de 3.700mAh van de standaard S22. In de praktijk kun je er iets meer dan een dag mee doen. Dat is overigens bij de meeste premium toestellen het geval.

Samsung beweert dat de telefoon op 45W laadt, maar de S22-reeks wordt niet met een lader geleverd, waardoor dit in de praktijk lastig te meten is. Toen we een 80W-lader gebruikten, duurde het meer dan twee uur voordat het toestel volledig was opgeladen. Het lijkt erop dat de werkelijke oplaadsnelheid eerder bij 20W ligt, en dat is niet geweldig voor een dure smartphone.

Er is daarnaast omgekeerd draadloos opladen aanwezig bij 15W, evenals ondersteuning voor omgekeerde stroomverdeling bij 4,5W (hiermee kun je de smartphone gebruiken als draadloos oplaadstation voor andere apparaten).

Moet ik de Samsung Galaxy S22 Plus kopen?

Koop het als...

Je er een hoesje bij neemt

De Galaxy S22 Plus ligt niet erg prettig in de hand, maar dat probleem is verholpen als je een hoesje gebruikt.

Je veel portretfoto's wil schieten

Samsung-smartphones zijn geweldig als het aankomt op portretfoto's. Als je graag portretten schiet, zal je deze smartphone waarderen.

Je de Galaxy S22 te klein vindt

De Galaxy S22 Plus is redelijk wat groter dan de standaard S22, dus als je een groot scherm zoekt voor sociale media, fotografie of entertainment, is dit mogelijk een goed apparaat voor jou.

Koop het niet als...

Je niet veel wilt besteden

De S22 Plus heeft een behoorlijk prijskaartje. De standaard S22 biedt vrijwel hetzelfde voor een aantrekkelijkere prijs.

Je geen snelladen nodig hebt

De S22 Plus laadt simpelweg niet zo snel op als toestellen van Motorola of OnePlus.