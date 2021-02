Samsung Galaxy S21 Plus review

De Samsung Galaxy S21 Plus is op zichzelf een prima smartphone, maar biedt weinig extra's ten opzichte van zijn goedkopere broertje, de Galaxy S21. Buiten de schermgrootte, het bouwmateriaal en de grotere accu is er weinig nieuws onder de zon. Zijn dit echter belangrijke aandachtspunten voor jou? Dan is de Plus-versie zeker zijn meerprijs waard.

Review in een notendop

Waarom kiezen voor de Galaxy S21 Plus wanneer je ook kunt gaan voor de goedkopere Galaxy S21 of voor de ultieme premium smartphone: de Galaxy S21 Ultra? Het is een goede vraag met een vrij simpel antwoord: koop de S21 Plus als je een smartphone wil met een groter scherm, glazen behuizing en betere batterijduur dan de kleinere plastic Galaxy S21, terwijl je niet alle geavanceerde toeters en bellen (vooral op cameravlak) nodig hebt van de Ultra.

Samsung is vorig jaar gestart met de Ultra-toestellen in de Galaxy S-lijn, en in vergelijking met vorig jaar zijn de verschillen tussen dit model en de Plus-versie nog groter worden. Waar de Ultra het beste van het beste biedt, wordt de S21 Plus nu steeds meer de middenmoot van het trio. Voor een flinke meerprijs ten opzichte van de reguliere S21 krijg je buiten een groter scherm, glazen behuizing en grotere accu namelijk niet veel meer.

Is de Galaxy S21 Plus echt die 200 euro meer waard vergeleken met de S21? Misschien, maar dat hangt af van jouw wensen.

Het klinkt misschien wat vreemd, maar niet alles is een verbetering ten opzichte van de Galaxy S20 Plus van vorig jaar. Zo is het 6,7 inch display van de S21 Plus niet meer uitgerust met een QHD+ resolutie maar een FHD+ resolutie. Dit geldt tevens voor de reguliere Galaxy S21.

Een groot probleem vinden we dit niet meteen. Het is nog altijd een smartphone met een prachtig, levendig AMOLED-scherm, wat tevens een dynamische verversingssnelheid van 120Hz ondersteunt. De Galaxy S20 Plus ondersteunt ook 120Hz, maar dat was niet dynamisch én niet compatibel met de QHD+ resolutie; het toestel schakelde dan terug naar FHD+ resolutie.

Verder ontbreekt de mogelijkheid om het geheugen uit te breiden via een microSD-kaart. Dit is een groot gemis voor iedereen die niet voldoende heeft aan de 128GB of 256GB aan intern opslaggeheugen wat Samsung aanbiedt, al zal die groep waarschijnlijk erg klein zijn.

Op het camera-aspect is er qua hardware niets veranderd, maar dat is zeker geen minpunt als je upgradet van een toestel wat ouder is dan de Galaxy S20. Je krijgt een sterke 12MP-groothoekcamera en primaire 12MP-sensor, plus een 64MP-telefotocamera.

De camera-opzet presteert net als die van de Galaxy S21 zeer sterk, en er is duidelijk aan de camerasoftware gewerkt om foto's naar een hoger level te tillen. Je hoeft echter niet te upgraden naar de S21 Plus als je al een S20 Plus in bezit hebt, want de verschillen zijn redelijk klein. Wil je het beste van het beste op cameravlak in huis? Dan kun je beter kiezen voor de Galaxy S21 Ultra.

Over het algemeen is de Samsung Galaxy S21 Plus gemaakt voor consumenten die willen wat de Samsung Galaxy S21 biedt, maar dan in een groter en meer premium lijkend totaalpakket.

Samsung Galaxy S21 Plus releasedatum en prijs

De Samsung Galaxy S21 Plus is op 14 januari officieel gepresenteerd tijdens het Galaxy Unpacked-evenement. Naast de S21 Plus onthulde Samsung ook de Samsung Galaxy S21 en Galaxy S21 Ultra.

Op 29 januari is de Samsung Galaxy S21 Plus officieel in de verkoop gegaan. Het instapmodel kent een adviesprijs van 1.049 euro. De instapversie beschikt over 128GB intern opslaggeheugen en 8GB RAM. Samsung biedt ook een 256GB-versie aan voor 1.099 euro.

Met een adviesprijs van 1.049 euro is de S21 Plus 50 euro goedkoper dan het goedkoopste 5G-model van de S20 Plus van vorig jaar. Laatstgenoemde beschikt echter over 4GB RAM extra.

De Samsung Galaxy S21 Plus is verkrijgbaar in de volgende kleuren: Phantom Violet, Phantom Silver en Phantom Black. Via de Samsung webshop kun je de S21 Plus ook kopen in de kleuren Phantom Red en Phantom Gold.

Design

Het design van de Samsung Galaxy S21 Plus verschilt hier en daar zeker van zijn voorganger. De behuizing is misschien wel de meest radicale verandering ten opzichte van de S20-serie.

Ons reviewexemplaar is de Phantom Purple-versie. Deze variant kent een paarse kleur met een goudkleurig camerablok. Het is naar onze mening de beste versie om het nieuwe model te tonen. We vermoeden dat dit model niet bij iedereen in de smaak valt, aangezien het nogal een flitsend en opvallend model is (en niet iedereen houdt daarvan).

(Image credit: Future)

Het scherm is een 6,7 inch AMOLED-display en is volledig plat. Je krijgt dus niet de gebogen randen meer die je mogelijk gewend bent van eerdere Galaxy Plus-modellen. Sommigen zullen deze designfeature missen, maar we betwijfelen of deze groep groot is. Het weglaten van het gebogen display kan ervoor zorgen dat het toestel minder vaak ongewenste touch-registraties registreert (ook wel bekend als ghost touches).

De achterzijde van de Samsung Galaxy S21 Plus bestaat uit glas, en dat is iets wat de standaard Galaxy S21 niet heeft. De goedkoopste van het trio maakt namelijk gebruik van een plastic behuizing, door Samsung 'Glasstic' genoemd. Alle modellen zijn voorzien van een matte laag en het plastic model lijkt van een afstandje op de glazen versies, maar eenmaal in de hand merk je dat de S21 Plus een stuk meer premium aanvoelt dan de reguliere S21.

(Image credit: Mats Karlsson/Techradar)

De Samsung Galaxy S21 is een smartphone die, ondanks zijn afmetingen (161,5 x 75,6 x7,8 millimeter) en gewicht (200 gram) vrij comfortabel in de hand ligt. Veel gebruikers zullen nog redelijk gemakkelijk de aan/uit-knop en volumeregelaar kunnen vinden. Bij gebruikers met kleinere handen wordt dit een lastiger karwei. Voor iedereen die altijd en overal één hand wil gebruiken voor zijn of haar smartphone is de kleinere Galaxy S21 waarschijnlijk de betere optie.

Aan de onderkant van de smartphone vinden we het simkaartslot terug, een USB-C poort en een speaker, en aan de rechterrand zitten de aan/uit-knop en volumeregelaar. Druk je op de aan/uit-knop, dan open je Bixby. Voor het uitschakelen van de S21 Plus moet je naast de aan/uit-knop ook de volumeregelaar naar beneden ingedrukt houden.

Display

(Image credit: Future)

Hoe belangrijk is de schermresolutie op een smartphone? Het is een vraag die gelieerd is aan de Samsung Galaxy S21 Plus, aangezien de fabrikant ervoor heeft gekozen om de resolutie te verlagen van QHD+ naar FHD+.

Op een smartphone met de grootte van een S21 Plus zal je zeker zien dat het geheel ietsjes minder scherp is vergeleken met een vergelijkbaar display met QHD+ resolutie, maar over het algemeen is dit verschil verwaarloosbaar. De lagere resolutie zorgt er bovendien voor dat het scherm minder batterij verbruikt, en dat het toestel minder hoeft te kosten.

De pixeldichtheid van 394ppi is nog altijd scherp genoeg naar onze mening, tenzij je het QHD+ display van de S20 Plus gewend bent en veel naar ultrascherpe video's kijkt. Linksom of rechtsom blijft het S21 Plus-display van een hoge kwaliteit.

We zijn met name te spreken over de aanpasbare verversingssnelheid van het display. De maximale verversingssnelheid bedraagt net als vorig jaar 120Hz. Dit kijkt extra lekker weg wanneer je aan het gamen of scrollen bent, maar bij het luisteren naar een podcast of lezen van een e-book is het overkill. Vandaar dat de S21 Plus zelf in staat is om de verversingssnelheid naar beneden aan te passen, om zo de batterijduur te verlengen.

Als je nog niet eerder een 120Hz display hebt gezien, dan merk je zeker de extra souplesse op wat zo een scherm met zich meebrengt. Animaties zien er nog mooier uit en het scrollen door webpagina's en feeds voelt uitermate vloeiend aan.

Een andere welkome upgrade zit onder het display, namelijk de verbeterde vingerafdrukscanner. Het nieuwe model is 70 procent groter dan de scanner die in de S20-serie zit, waardoor je een grotere kans hebt om direct raak te tikken met je vinger. Af en toe heeft de ultrasone scanner nog wat moeite om direct onze vingerafdruk te herkennen, maar het werkt in ieder geval een stuk beter dan bij de S20. Ook merken we op dat de scanner een stukje sneller werkt.

Camera

(Image credit: Mats Karlsson/Techradar)

De Samsung Galaxy S21 Plus camera-opzet is in essentie dezelfde als die van de Galaxy S20 Plus. Dat vinden wij niet heel erg, aangezien de camera's op de S20 Plus excellent presteerden. De verbeteringen op het cameravlak vind je bij de S21 Plus dan ook niet in de hardware terug, maar in de camerasoftware.

Nog even terugkomend op de hardware: je krijgt een primaire 12MP-camera, 12MP-groothoekcamera en een 64MP-telefotocamera met 3x hybride zoom.

De telefotocamera is logischerwijs niet zo indrukwekkend als de sensoren die we terugvinden in de S21 Ultra. Waar de Ultra beschikt over 100x Space Zoom, komt de Plus-variant niet verder dan 30x zoom. We raden overigens af om de maximale zoomstand te gebruiken, aangezien de plaatjes in deze modus van zo een matige kwaliteit zijn dat we ze niet bruikbaar achten.

Foto's gemaakt met 10x zoom daarentegen zijn nog altijd zeer verdienstelijk en zouden we zeker durven te gebruiken voor sociale media of om te delen met vrienden.

De 10MP-frontcamera is niet zo indrukwekkend als zijn tegenhangers aan de achterzijde, maar naar onze mening presteert de sensor nog altijd naar behoren. We waren in staat om enkele prima selfies te schieten. Ook handig om te weten: de sensor is meer dan goed genoeg om te gebruiken voor videogesprekken.

(Image credit: Mats Karlsson/Techradar)

Director's View (Blik van Regisseur) is een van de nieuwe features die Samsung introduceert op de S21-serie. Met deze modus schiet je tegelijkertijd een video met de frontcamera en een camera aan de achterzijde. Ideaal voor vloggers en content creators.

Er zijn ook wat verbeteringen toegepast op Single Take (Enkele Opname), de modus waarmee de smartphone met al zijn camera's video's en foto's tegelijkertijd opneemt. Vanaf nu is het namelijk mogelijk om ook slowmotion-video's op te nemen met deze functie. Single Take leent zich vooral goed wanneer je wispelturige objecten wil vastleggen (denk aan baby's of je huisdier).

Met de Samsung Galaxy S21 Plus kun je video-opnames schieten in maximaal 8K met 24 frames per seconde. In deze modus kun je ook kwalitatief hoogwaardige stills vastleggen door simpelweg de video te pauzeren op het moment waarvan jij een aparte foto wil hebben. Naar onze mening snijdt de 8K-modus echter iets te veel van het beeld af (om schokkerige opnames te voorkomen) om echt bruikbaar te zijn in de meeste situaties. Zelf prefereren wij de 4K-modus met 30 of 60 frames per seconde. Ook Full HD met 30, 60 of in slowmotion met 240 frames per seconde werkt naar behoren.

Voorbeeldfoto's camera

Afbeelding 1 van 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradar) Afbeelding 2 van 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradar) Afbeelding 3 van 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradar) Afbeelding 4 van 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradar) Afbeelding 5 van 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradar) Afbeelding 6 van 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradar) Afbeelding 7 van 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradar) Afbeelding 8 van 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradare)

Hardware en prestaties

De Samsung Galaxy S21-serie maakt gebruik van de gloednieuwe Exynos 2100-chipset. In de VS drijft de Snapdragon 888 het trio aan wegens patentrechten, iets wat de afgelopen jaren ook het geval was. Het pijnlijke was dat de Snapdragon-versie de afgelopen jaren telkens vele malen beter bleek te zijn in prestaties en zuinigheid.

Gelukkig lijkt daar dit jaar verandering in te zijn gekomen. De eerste benchmarks tonen dat Samsung grote stappen voorwaarts heeft gemaakt met de Exynos 2100. In de praktijk vinden we de S21 Plus met deze chipset ook uitermate soepeltjes en snel lopen. Je merkt een duidelijke boost in prestaties vergeleken met de vorige Galaxy S-serie.

In Geekbench 5 scoort onze Galaxy S21 Plus een multi-core score van 3170, en een single-core resultaat van 1035. Dat is vrijwel gelijk in prestaties met de reguliere Galaxy S21. Dat is niet heel verwonderlijk, aangezien deze toestellen vrijwel alle componenten delen met elkaar.

Benchmarks vertellen lang niet altijd het volledige verhaal, maar net als de S21 voelt de S21 Plus sneller in alledaagse taken ten opzichte van zijn voorgangers. Ook het overweg kunnen met zwaardere taken zoals multitasken en de split-screen modus is duidelijk beter dan voorheen.

(Image credit: Mats Karlsson/Techradar)

De Samsung Galaxy S21 Plus is uitgerust met 8GB RAM. Wil je meer RAM? Dan moet je overstappen op de S21 Ultra, welke met minstens 12GB en maximaal 16GB RAM komt. Doorgaans moet 8GB RAM voor de meeste gebruikers echter meer dan genoeg zijn.

Iets problematischer voor een enkeling is het gebrek aan een microSD-kaartslot Uitbreidbaar geheugen behoort tot een van de voordelen waarover Android-toestellen beschikken, maar Samsung kiest ervoor om deze optie niet meer aan te bieden bij de Galaxy S21-serie.

Je zit dus vast aan het opslaggeheugen wat in de S21 Plus zit. Het instapmodel beschikt over 128GB. Dat is voor een smartphone in deze prijsklasse al niet heel veel, en zeker niet wanneer het geheugen niet uitbreidbaar is. Je kunt voor vijf tientjes extra wel het 256GB-model kopen, wat vooral voor de vloggers en content creators een must is (gezien de grootte van foto's en video's).

De Samsung Galaxy S21 Plus draait op Android 11 met daaroverheen Samsung One UI 3.1. De softwarelaag van Samsung ziet er volwassener uit dan in de beginjaren van Android, en de interface voelt en werkt naar behoren. Houd er wel rekening mee dat het nog een jaartje kan duren voordat deze telefoon Android 12 krijgt; het duurt doorgaans een halfjaar voordat Samsung nieuwe Android-software gereed heeft gemaakt voor haar telefoons. Dit is echter vrij standaard in de wereld van Android-fabrikanten.

Batterijduur

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy S21 Plus maakt gebruik van een accucapaciteit van 4.800mAh. Dat is 800mAh meer dan de accu van de Galaxy S21, en 200mAh minder dan bij de S21 Ultra.

De batterijduur van de Samsung Galaxy S21 Plus is een relatief sterk punt voor een vlaggenschip. We zijn onder de indruk van hoelang het toestel het vol weet te houden op één volle cyclus. Bij regulier gebruik met hier en daar wat appen, scrollen en muziek luisteren is het mogelijk om tot wel 48 uur door te gaan op één acculading.

Ook voor gebruikers die iets meer van hun smartphone vragen (veel games, veel video's, veel multitasken enzovoorts), biedt de Galaxy S21 Plus een batterijduur van ongeveer één dag aan. Dat is zeker voor een vlaggenschip een prima prestatie.

Dat gezegd hebbende: een groot verschil merkten we niet echt met de S20 Plus van vorig jaar, dus verwacht geen unieke prestaties als je dat model gewend bent.

Net als Apple kiest Samsung ervoor om geen oplaadblok meer mee te geven in de doos. De fabrikant wil zo namelijk e-waste tegengaan, ervan uitgaande dat consumenten vast nog wel ergens een adapter hebben liggen thuis van een eerdere smartphone. En zo niet, dan kunnen ze er natuurlijk altijd eentje extra kopen.

Het opladen van de Samsung Galaxy S21 Plus gebeurt met een laadsnelheid van maximaal 25W. Gebruik je deze technologie, dan zit de S21 Plus binnen anderhalf uur weer vol met accusap. Verder is er ondersteuning voor Qi draadloos laden, al zijn de snelheden op dit vlak logischerwijs iets minder. Omgekeerd draadloos opladen is eveneens mogelijk, de technologie waarmee je met jouw smartphone andere draadloos oplaadbare producten kunt opladen.

Moet ik de Samsung Galaxy S21 Plus kopen?

De Galaxy S21 Plus (links) naast de Galaxy S21 Ultra (rechts) (Image credit: Mats Karlsson/Techradar)

Koop hem als...

Je de Galaxy S21 te klein vindt Vind je de Galaxy S21 er goed uitzien, maar vind je het formaat iets te klein? Dan is de S21 Plus met zijn 6,7 inch display hét toestel waar je naar op zoek bent.

Je een krachtige nieuwe Android wil hebben De Galaxy S-serie staat al jaren bekend als een sterke smartphonelijn, en dat is bij de S21 Plus niet anders. Het is een excellente Android-smartphone met een high-end chipset en genoeg RAM.

Je een oudere Samsung hebt Ben je in het bezit van een Galaxy S9 of Galaxy S10? Dan is deze upgrade zeker aan te raden. De S21 Plus is sneller, heeft een mooier display, betere camera's, en komt met 5G-ondersteuning.

Koop hem niet als...

Je al een S20 of S20 Plus hebt De Galaxy S21 Plus is goed, maar de verbeteringen ten opzichte van de S20 (Plus) zijn niet zo groot om een upgrade te verantwoorden naar onze mening.

Je behoefte hebt aan heel veel opslaggeheugen Zoals vermeld is er geen optie meer om het opslaggeheugen uit te breiden. Hoewel 128GB (en zeker 256GB) aan opslaggeheugen voor de meeste gebruikers meer dan genoeg is, zullen er zeker gebruikers zijn die op de lange termijn hier niet genoeg aan hebben.