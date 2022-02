Motorola Moto G200 review

De Motorola Moto G200 is een beest te noemen. Deze joekel van een smartphone is voorzien van een gigantisch FHD+ 144Hz display, en komt met de nodige power onder de motorkap. Dit maakt de G200 zeer geschikt voor het spelen van games en multitasken. De smartphone is echter niet voor iedereen weggelegd, en dat komt voornamelijk door het bijzonder grote ontwerp.

Review in een notendop

De Moto G200 is het logische vervolg van de Moto G100. Met zijn voorganger sloeg Motorola een nieuwe weg in met de G-serie. Hoewel de adviesprijs nog altijd vrij laag was, kreeg je wel high-end specificaties onder de motorkap. Door op 'slimme' manieren compromissen te sluiten, kan Motorola veel power aanbieden voor weinig geld.

De Motorola Moto G200 is op dat vlak een waardige opvolger. Het toestel staat bovenaan in de Moto G-familie en biedt een groot, mooi scherm, een krachtige chipset en een hoge cameraresolutie. Voor veel consumenten voelt dit toestel aan als een regulier vlaggenschip, maar dan eentje die min of meer de helft kost van de rest.

Hét verkooppunt van de Moto G200 is zonder meer de high-end Snapdragon 888 Plus-chipset. Of je nu veel aan het multitasken bent, graag gamet of andere zware taken uitvoert op je smartphone; deze chipset kan het met gemak aan. De prestatiekracht complementeert het 144Hz display; de algehele ervaring is erg soepeltjes.

Het display is gigantisch te noemen. Motorola geeft nog altijd de voorkeur aan LCD ten opzichte van OLED bij de meeste smartphones, waardoor het ook de prijs kan drukken. Door de grootte en hoge verversingssnelheid kan het LCD-display er zeker mee door, maar we moeten ook stellen dat er betere (OLED-)alternatieven zijn.

De Moto G200 verhelpt veel problemen waarover de Moto G100 en andere Moto's beschikken, en het beste voorbeeld hiervan is de vingerafdrukscanner. Deze voelt erg snel en intuïtief aan. Het ontgrendelen van de smartphone verloopt probleemloos.

De primaire 108MP camera geeft een broodnodige boost voor het schieten van foto's in situaties met weinig licht. Enkele andere softwaretrucjes, zoals een verbeterde portretmodus, maken van de Moto G200 een van de beste camerasmartphones van Motorola.

Ondanks diverse welkome verbeteringen kunnen we de smartphone geen perfecte score geven. Dat komt voornamelijk door de gigantische afmetingen van het apparaat. Broekzakvriendelijk is de G200 zeker niet te noemen.

De 33W laadsnelheid is verder niets om over naar huis te schrijven, zeker met concurrenten als OnePlus en Xiaomi. Zij bieden al een tijdje smartphones aan die 65W laadsnelheid of zelfs hoger aanbieden.

Onderaan de streep blijft de Motorola Moto G200 echter een topper van een smartphone. Ben je niet bang voor het kenmerkend grote formaat van hedendaagse Motorola's, dan raden we je zeker aan om deze telefoon te overwegen.

Motorola Moto G200 prijs en beschikbaarheid

De Moto G200 is in november 2021 uit de doeken gedaan. Het toestel is in december op de markt gekomen en beschikbaar vanaf 449,99 euro in de kleuren Stellar Blue en Glacier Green. Vooralsnog is het toestel niet beschikbaar in België, wel in Nederland, bij onder meer Belsimpel.

Hoewel de Motorola Moto G100 een hogere adviesprijs kende, kreeg je bij dit toestel wel het Ready For-platform erbij. Met de G200 krijg je enkel het toestel. Onderaan de streep zou je dus kunnen stellen dat de Moto G200 het duurste Moto G-toestel is.

De specificaties maken dit een rivaal van de Samsung Galaxy S21, OnePlus 9 en Xiaomi Mi 11. De Moto G200 kent een groter display dan alle drie en beschikt tevens over een chipset die net iets beter is dan de genoemde alternatieven.

Design

We begrijpen maar al te goed dat de meningen verdeeld zijn over het design van de Motorola Moto G200. Hij is namelijk gigantisch. Met afmetingen van 168,1 x 75,5 x 8,9 millimeter en een gewicht van 202 gram heb je behoorlijk grote handen nodig om het toestel 'natuurlijk' in je handpalm kwijt te kunnen.

In de praktijk is gebruik met één hand vrijwel onmogelijk met onze handen van gemiddelde grootte. We raden deze smartphone dan ook alleen aan als je sowieso van plan bent twee handen te gebruiken.

De vingerafdrukscanner aan de zijkant is door het design ook vrij moeilijk te bereiken. Gelukkig is de scanner wel een stuk betrouwbaarder dan bij de Moto G100.

Boven de vingerafdrukscanner aan de rechterkant vinden we een volumeregelaar terug. Aan de overkant zit een Google Assistant-knop. Aan de onderzijde zien we een USB-C poort, maar geen koptelefooningang. Dat terwijl de Moto G100 wel over deze ingang beschikt.

De achterkant van de Moto G200 is gemaakt van plastic, maar goedkoop voelt hij zeker niet goedkoop aan. We durven wel te stellen dat het geheel een stuk robuuster is dan de glazen alternatieven op de markt.

De IP52-certificering betekent dat er een gelimiteerde vorm van water- en stofbestendigheid is. Een duik in het diepe met de smartphone raden we echter af.

Display

Met een 6,8 inch display biedt de Motorola Moto G200 net zoveel schermoppervlak als de Samsung Galaxy S21 Ultra. Dat maakt het toestel uitermate geschikt voor streaming en gaming.

Helemaal vergelijkbaar zijn de twee niet. De Moto G200 komt namelijk met 'slechts' een FHD+ resolutie (2460 x 1080 pixels). Dat gezegd hebbende: de meeste smartphones vandaag de dag zijn FHD+, de S21 Ultra is hier eerder de uitzondering op de regel met QHD+.

Het display van de Motorola Moto G200 ondersteunt een verversingssnelheid van 144Hz, wat meer is dan de 120Hz wat veel concurrenten ondersteunen. Een hogere verversingssnelheid betekent meer frames per seconde, en dus een soepelere weergave. In de praktijk zien beelden er dan ook bijzonder soepeltjes uit.

Een mogelijk heikel punt voor veel geïnteresseerden is dat de G200 voorzien is van een LCD-display. In de praktijk is LCD simpelweg minder dan OLED of AMOLED. Kleuren zijn niet zo levendig en het contrast is niet zo breed als bij de twee alternatieven. Dat gezegd hebbende: voor een LCD-display ziet het scherm van de Moto G200 er prima uit.

De maximale helderheid stelt wel een tikkeltje teleur. Vooral in het felle zonlicht kan dit voor problemen zorgen.

Gecentreerd aan de bovenzijde vind je een punch-hole cameragat. Door het grote scherm neemt het gat relatief gezien niet veel schermoppervlak in beslag.

Camera's

(Image credit: Future)

De cameracollectie van de Moto G200 is ruwweg vergelijkbaar met wat de Moto G100 biedt, maar dan met één grote upgrade en één merkbare downgrade.

Om te beginnen is er een primaire 108MP f/1.9 camera aanwezig, wat qua resolutie een stap omhoog is ten opzichte van de 64MP camera op de G100. De toestellen delen dezelfde 2MP f/2.4 dieptesensor en 16MP f/2.2 frontcamera. De 8MP f/2.2 groothoekcamera is wel een vreemde stap achteruit (op papier) bij de G200; de Moto G100 beschikt over een 16MP sensor hiervoor.

Foto's geschoten met de primaire camera zien er helder en scherp uit. Hoewel ze er af en toe wat onverzadigd uitzien, lijkt dat voor een gedeelte ook te komen door de camerasoftware.

Het voordeel van een 108MP camera is dat pixel-binning optreedt, waarbij meerdere kleine pixels worden samengevoegd tot één grote pixel. Het voordeel hiervan is dat je onderaan de streep meer licht per pixel opvangt. In het geval van de G200 worden 9 kleine pixels gecombineerd tot 1 pixel.

Deze technologie maakt de Motorola Moto G200 nog altijd geen topper op het gebied van nachtfotografie, maar het is wel een duidelijke stap voorwaarts ten opzichte van zijn voorgangers.

Een alternatief is om te schieten in 'hi-res'-modus. Pixel-binning wordt dan niet toegepast, en je krijgt dan een foto met gigantisch veel data tot je beschikking. Handig voor als je plaatjes wilt bewerken achteraf.

Met de groothoekcamera bleek het in de praktijk lastig om echt mooie plaatjes te schieten. Dat heeft niet zozeer te maken met de relatief lage resolutie, maar meer met de lens in kwestie; foto's zien er rondom de randen nogal wat vervormd uit.

De selfies zien er over het algemeen goed uit. In de portretmodus is er af en toe wel sprake van een hit & miss-verhaal. Pakt de modus goed jouw hoofd, dan zie je ook een mooi scherptediepte-effect. In eerste instantie heeft de camera wel eens moeite om goed het object scherp te stellen. De standaard modus schiet ook prima selfies en gebruikten we naderhand vaker hiervoor.

De portretmodus in combinatie met de primaire camera werkt daarentegen wel zo goed als vlekkeloos.

Video's opnemen is mogelijk in maximaal 8K, maar dan kun je niet gebruikmaken van beeldstabilisatiefuncties. Wij geven daarom dan ook de voorkeur aan het opnemen in 4K met 60 frames per seconde.

Net als alle andere Moto-toestellen is de G200 uitgerust met veel handige camerafuncties. Denk aan Panorama, Pro, Portretmodus, een documentscanner en kleurisolatie-opties (Spotkleur).

Voorbeeldfoto's camera

Prestaties en specificaties

Misschien wel het belangrijkste verkoopargument van de Moto G200 vind je onder de motorkap. Een Snapdragon 888 Plus-chipset drijft het toestel aan. Dat maakt de smartphone in theorie krachtiger dan de OnePlus 9 en Xiaomi Mi 11, twee toch al behoorlijk rappe toestellen.

De chipset wordt ondersteund door 8GB RAM en er is 128GB intern opslaggeheugen aanwezig. 5G wordt standaard ondersteund.

In de Geekbench 5 benchmarks realiseert de Motorola Moto G200 een score van 3286. Dat is iets lager dan verwacht als we kijken naar de chipset. Het is exact hetzelfde als wat de Galaxy S20 Ultra behaalde, maar onder de 3500- en 3600-scores van diverse Snapdragon 888-toestellen.

Alle nummers daargelaten: in de praktijk gaat de smartphone van Motorola als een trein. Games en apps laden razendsnel, en van een dip in souplesse is geen sprake. Ook multitasken vormt geen enkel probleem voor deze krachtpatser.

De smartphone is een echte aanrader voor mobiele gamers die niet de hoofdprijs willen betalen. De krachtige processor in combinatie met het 144Hz display zorgen voor een sublieme game-ervaring.

Software

De Motorola Moto G200 draait uit de doos op een stock-versie van Android 11. Met andere woorden: je krijgt Android zoals Google het bedoeld heeft. Veel fabrikanten brengen Android-smartphones uit met een geheel eigen softwareschil, maar dat is hier niet het geval. Bovendien krijgt de G200 een paar jaar software- en beveiligingsupdates.

Motorola voegt wel een paar extra features toe aan Android, en gelukkig gaat het om bruikbare extraatjes zoals Moto-Gebaren. Denk hierbij aan het twee keer zwaaien om de zaklamp te activeren, een dubbele handomdraai voor het openen van de camera-app, en het dubbelklikken op de vingerafdrukscanner voor een lijst met frequent gebruikte applicaties.

Er is ook MyUI, een tool waarmee je jouw Android user interface nog meer naar je eigen hand kunt zetten. Pas kleuren, app-icoontjes en meer aan. Als de Motorola Moto G200 wordt voorzien van Android 12, gaat deze feature vast en zeker hand in hand met de aanpassingsopties die Material You biedt.

De Moto G200 ondersteunt tevens het Ready For-platform, wat we kennen van de Moto G100. Met Ready For verbind je jouw smartphone met een computer monitor, TV, of een ander HDMI-compatibel scherm, waarna je kunt kiezen uit een breed scala aan functies. Denk hierbij aan verbeterde videogesprekken en de optie om video's te streamen van je smartphone naar een groter display. Het is Motorola's eigen multitaskmodus, vergelijkbaar met wat DeX voor Samsung(-smartphones) betekent.

Nieuw bij de Moto G200 is dat er geen kabel meer aan te pas hoeft te komen om Ready For te kunnen gebruiken.

Batterijduur

Motorola rust de Moto G200 uit met een accucapaciteit van 5.000mAh, iets wat we kennen van eerdere Moto-toestellen.

In de praktijk houdt de Motorola Moto G200 het met gemak een volledige dag vol op één cyclus. Zowel bij zwaar als regulier gebruik moet dit niet voor problemen gaan zorgen. De tweede dag overleven is echter wat te veel gevraagd over het algemeen. Alleen bij licht gebruik met wat browsen en berichten sturen red je dat waarschijnlijk.

Of je nu veel doet gamen of graag foto's schiet, de Motorola Moto G200 krijg je niet snel leeg binnen één dag.

Het duurt ongeveer anderhalf uur voordat de Motorola Moto G200 volledig is opgeladen met de 33W lader. Dat is niet heel snel te noemen vandaag de dag. Waarschijnlijk laad je dit toestel dan ook liever 's nachts op. Draadloos laden ondersteunt de smartphone overigens niet.

Moet ik de Motorola Moto G200 kopen?

Koop hem als...

Je een gaming-smartphone zoekt

De Motorola Moto G200 komt met een krachtige processor, 144Hz display en een groot display. Combineer dat met de relatief lage prijs en je hebt een aantrekkelijk totaalplaatje.

Je een groot scherm nodig hebt

Hou je van telefoons met een groot scherm? Dan kom je zeker aan je trekken met het 6,8 inch display van de Moto G200.

Je toestel tegen een stootje moet kunnen

Hou je niet van hoesjes, maar ben je wel wat klungelig? De Moto G200 is voorzien van een sterke plastic behuizing, en lijkt ook opgewassen tegen een valletje of twee.

Koop hem niet als...

Je graag foto's met de groothoekcamera schiet

De groothoekcamera van de Moto G200 is een stap terug vergeleken met de Moto G100. Er zijn betere alternatieven op de markt als je specifiek groothoekfoto's wilt schieten.

Snelladen een vereiste is

In het prijssegment van de Moto G200 zijn er concurrenten die twee keer zo snel opladen. Handig voor als je weinig geduld hebt met opladen.