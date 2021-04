Ready For: hoe werkt Motorola's alternatief voor Samsung DeX?

De Motorola Moto G100 is tegelijkertijd uit de doeken gedaan met Ready For, het nieuwe platform van de fabrikant wat smartphones een extra dimensie moet geven. Het is Motorola's eigen multitaskmodus, vergelijkbaar met wat DeX voor Samsung(-smartphones) betekent.

Met Ready For verbind je jouw smartphone met een computer monitor, TV, of een ander HDMI-compatibel scherm, waarna je kunt kiezen uit een breed scala aan functies. Denk hierbij aan verbeterde videogesprekken en de optie om video's te streamen van je smartphone naar een groter display.

Op dit moment werkt Ready For met de Moto G100 en Motorola Edge Plus, alleen is laatstgenoemde nooit officieel op de markt gekomen in de Benelux. Hieronder vertellen we je meer over wat Ready For doet en hoe jij het kan gebruiken.

Zo gebruik je Ready For

(Image credit: Future)

Op het moment zijn er zoals gezegd twee smartphones compatibel met Ready For. Het gaat om de Motorola Edge Plus en Moto G100. Je hebt een van deze toestellen nodig om de dienst te kunnen gebruiken. Andere handsets, zelfs die van Motorola, kunnen er niet meer overweg.

Verder dien je in het bezit te zijn van een USB-C naar HDMI-kabel om de telefoon te verbinden met je externe monitor. De Moto G100 komt standaard met een kabel. Je kunt er ook een dock bij krijgen, alhoewel je die technisch gezien niet nodig hebt om Ready For te gebruiken.

Als laatste heb je een externe monitor nodig. We doelen hiermee op een computerscherm of televisie, maar een projector zou ook nog kunnen. Heb je nog geen toffe monitor om ook je spellen op te spelen? Bekijk dan onze gids eens met beste gaming monitoren van dit moment.

Bij enkele Ready For-functies heb je extra gadgets nodig. Voor de spelfunctie raden we aan om een bluetooth gaming controller te gebruiken, en de werkmodus is veel praktischer met een bluetooth muis en toetsenbord.

Zorg er tevens voor dat je smartphone opgeladen is. Gebruik je Ready For, dan laadt jouw smartphone niet op. Je verbruikt dus energie terwijl je met het platform werkt.

Wat kan Ready For allemaal?

(Image credit: Future)

Ready For werk

Een van de belangrijkste functies van Ready For is dat je jouw smartphone kunt transformeren in een draagbare werkplek. Plug de smartphone in een monitor, en je krijgt een groot display tot je beschikking waar je (bijvoorbeeld) tegelijkertijd je mails kunt bekijken terwijl je werkt aan een document in Google Documenten.

Het Ready For-systeem werkt min of meer hetzelfde als Windows. Je kunt dus tal van applicaties en tabbladen op hetzelfde moment geopend hebben op je scherm.

Het werkgedeelte van Ready For werkt het beste als je een bluetooth toetsenbord en bluetooth muis aansluit. Zo kun je Ready For net gebruiken als een 'reguliere' computer. Heb je deze spullen niet bij de hand? Dan kan de smartphone fungeren als muis en toetsenbord.

In de praktijk werkt Ready For als werktool behoorlijk soepeltjes. Je kunt het min of meer vergelijken met een Chromebook-ervaring. Zeker als je zelf nog een muis en toetsenbord ergens vandaan haalt.

Ready For videobellen

(Image credit: Future)

Ready For is bijzonder handig voor videobellen. Het platform werkt met een verscheidenheid aan apps, waaronder Google Meet, Duo, Messenger en vele anderen. Door het grotere scherm krijg je een veel beter beeld van degene(n) met wie je belt. De frontcamera is in dit geval de camera waardoor mensen jou zien. In dit geval is het Ready For-dock handig om erbij te hebben.

De slimmigheden van Ready For stoppen hier echter niet. Zo zit er kunstmatige intelligentie verwerkt in het apparaat. Tijdens calls volgt de camera jou automatisch en wordt het beeld bijgesneden. Je kunt dus door de kamer lopen, zonder dat je uit beeld raakt. De technologie is vergelijkbaar met wat in de nieuwe iPad Pro 2021 zit.

Je kunt zelf instellen hoe sterk het beeld wordt bijgesneden en hoe gevoelig Ready For is in het volgen van jou. Het is een handige bijkomstigheid voor iedereen die graag loopt tijdens zijn calls, of voor wanneer je bijvoorbeeld bezig bent met een practicum.

In de praktijk werkt de technologie nauwkeurig, en er is hier duidelijk slimme software aan het werk. Het was ook erg handig om te kunnen kiezen welke telefoonlens voor het gesprek moest worden gebruikt (standaard of groothoek op de Moto G100).

Ready For streaming

(Image credit: Future)

Ready For kan bij tijd en wijle fungeren als een Chromecast (zij het een bedrade versie), aangezien je via het platform makkelijk media streamt naar een groter scherm van apps als Netflix en Google Play Video.

Streamen via Ready For is vrij makkelijk: start Ready For op, ga naar het Video-gedeelte en kies de gewenste app. Binnen een mum van tijd geniet je van je favoriete films en series op een groot scherm.

Ready For kent een output van 4K. Dat is een zeer handige feature voor iedereen met een monitor of televisie in huis die deze resolutie ondersteunt.

Ready For gaming

Ben je een grote fan van gamen op je smartphone? Dan komt Ready For voor jour als geroepen. Het spelen van mobiele games op een groot scherm kan zeker in je voordeel werken, al helemaal als je een bluetooth controller erop aansluit. Je Motorola-smartphone wordt als het ware een mini-console.

Met name bij competitieve spellen, zoals PUBG Mobile en Call of Duty Mobile, kan het hebben van een bluetooth controller veel voordeel met zich meebrengen. Op je touchscreen de controls bedienen is vaak toch wat minder verfijnd dan een echte controller.