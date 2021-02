Beste gaming monitor 2021: de beste schermen om op te gamen

De beste gaming monitoren bieden een immersieve game-ervaring. Niet elk scherm is geschikt om op te gamen. De beste monitoren voor gaming zorgen ervoor dat je midden in de actie terecht komt en niet slechts een toeschouwer bent. Ze brengen jouw favoriete games tot leven en beschikken over belangrijke functies, zoals een snelle verversingssnelheid en een boost voor schaduwen.

Voor een goede gaming monitor ben je misschien wat meer geld kwijt dan een niet-gaming monitor, maar je krijgt er wel veel meer waarde uit. Net zoals het kiezen van de beste grafische kaart en de beste processor, heeft iedere gamer andere wensen. Iemand die vooral verhaalgedreven games als Cyberpunk 2077 speelt, zal eerder gebaat zijn bij een 4K-monitor. Voor een e-sporter biedt een monitor met hogere verversingssnelheid de uitkomst.

Welk soort games je ook speelt, wij hebben de beste monitoren voor je op een rijtje gezet. Het is tijd om alles uit jouw gaming-ervaring te halen, met een monitor die precies bij jou past.

Beste gaming monitoren in een oogopslag

LG UltraGear 38GN950 Samsung CRG9 MSI Optix MPG341CQR Samsung Odyssey G7 Asus TUF Gaming VG289Q AOC CU34G2X

(Image credit: LG)

1. LG UltraGear 38GN950 Een briljante ultrawide gaming monitor Schermgrootte: 38 inch | Beeldverhouding: 21:9 | Resolutie: 3840x1600 | Helderheid: 450cd/m² | Reactietijd: 1 ms | Contrastverhouding: 1000:1 | Kleurruimte: DCI-P3 98% | Kijkhoek: 178/178 | Gewicht: 9,2 kg € 1.399 Bekijken bij Bol.com Netherlands 160Hz verversing Erg responsief Prijzig HDR kan niet concurreren met high-end tv's

Het is lastig om niet onder de indruk te zijn van de LG UltraGear 38GN950. Als je op zoek bent naar de ultieme gaming monitor, is dit zeker een moeilijke monitor om te verslaan. Het heeft een 144Hz verversingssnelheid, die overklokt kan worden tot 160Hz. Er is slechts 1ms reactietijd aanwezig en de monitor heeft een spectaculaire beeldkwaliteit. Ook zijn er handige functies aanwezig, zoals G-Sync, een ultrawide beeldverhouding en DisplayHDR 600. Als je een serieuze gamer bent, dan is dit bij uitstek de beste gaming monitor die er is (als je het kan betalen natuurlijk).

(Image credit: Samsung)

2. Samsung CRG9 Hoe groot is té groot? Schermgrootte: 49 inch | Beeldverhouding: 32:9 | Resolutie: 5120x1440 | Helderheid: 600cd/m2 – 1000cd/m2 | Verversing: 120Hz | Reactietijd: 4 ms | Kijkhoek: 178°(H)/178°(V) | Contrastverhouding: 3000:1 | Kleurondersteuning: 1.07B € 799 Bekijken bij Amazon Netherlands Geweldige schermgrootte HDR Menu kan wat ingewikkeld zijn

Het is een misschien een prijzig scherm dat een enorm krachtige PC-setup vereist, maar de Samsung CRG9 is het volledig waard als je het extra geld hebt liggen. Het scherm is met 49 inch groter dan gemiddeld. Het beschikt echter ook over dunnere randen dan de meeste gaming monitors. De picture-by-picture-modus zorgt er ook voor dat je twee verschillende inputs kunt gebruiken. Hierdoor heb je als het ware twee schermen naast elkaar staan, zonder rand tussenbeide. Bovendien biedt de Samsung CRG9 een geweldige beeldkwaliteit, al gelijk uit de doos.

(Image credit: MSI)

3. MSI Optix MPG341CQR 34 inch gaming monitor Schermgrootte: 34 inch | Beeldverhouding: 21:9 | Resolutie: 3440x1440 | Helderheid: 400 nits | Verversing: 144Hz | Reactietijd: 1 ms | Kijkhoek: 178/178 | Contrastverhouding: 3000:1 | Kleurondersteuning: sRGB 105% | Gewicht: 9,6 kg € 770 Bekijken bij Amazon Netherlands Pittig VA-paneel Geweldige gaming prestaties Sterke algehele functieset Duur voor de klasse

Hoewel de extra franjes de MSI Optix MPG341CQR nog aantrekkelijker maakt voor potentiële kopers, doet hij het los daarvan ook uitstekend. Het gebruik van VA- in plaats van IPS-paneeltechnologie is een welkom voordeel en biedt krachtigere kleuren en beter contrast. Bovendien geeft de resolutie van 1440p en de verversing van 144Hz gamers zeker een voorsprong. Het beste is misschien dat dit scherm ook redelijk geprijsd is, waardoor het een van de beste gaming monitoren is om te overwegen in 2021.

(Image credit: Samsung)

4. Samsung Odyssey G7 Uitstekende monitor, maar niet voor iedereen Schermgrootte: 27 inch | Beeldverhouding: 16:9 | Resolutie: 2560x1440 | Helderheid: 600cd/m² | Reactietijd: 1 ms | Verversing: 240Hz | Contrastverhouding: 2500:1 | Kijkhoek: 178 | Gewicht: 7,2 kg € 615,71 Bekijken bij Amazon Netherlands Prachtig scherm Snelle reactietijd G-Sync én FreeSync Prijzig 1000R curve niet voor iedereen Positionering RGB

We kunnen niet anders dan de Samsung Odyssey G7 bestempelen als een fantastische monitor. Het prijskaartje van 599 euro voor het 27 inch-model en 699 euro voor het 32 inch-model, zullen echter voor velen net een brug te ver zijn. Wil je echter investeren in een monitor die voorzien is van alles dat je maar kan wensen en je ongetwijfeld zal voorzien van jarenlang superieure beeldkwaliteit tijdens het gamen? Dan raden we je aan om niet te settelen voor een goedkoper exemplaar. Houd wel rekening met de extreme curve van deze monitor, want die zal niet voor iedereen weggelegd zijn en kan wat hinderlijk zijn als je de monitor door de dag heen ook gebruikt voor kantoorwerk.

(Image credit: Asus)

5. Asus TUF Gaming VG289Q 4K en betaalbaar Schermgrootte: 28 inch | Beeldverhouding: 16:9 | Resolutie: 3840x2160 | Helderheid: 350 cd/㎡ | Reactietijd: 5ms | Kijkhoek: 178/178 | Contrastverhouding: 1000:1 | Kleurondersteuning: 90% kleurbereik, 1073.7M (10bit) | Gewicht: 7,6 kg € 392,04 Bekijken bij Bol.com Netherlands Erg betaalbaar Ruime kijkhoek Prachtige, accurate kleuren Stottert bij hogere instellingen Geen échte HDR

Met de Asus TUF Gaming VG289Q krijg je een hoop waar voor je geld, vooral als je kijkt naar de relatief lage prijs. Het is een van de best betaalbare 4K gaming monitoren van het moment. De 28 inch monitor kan zowat elke vorm aannemen die je kunt wensen. Het heeft ontzettend dunne randen en een handige oplossing om je kabels weg te werken. Dankzij de rijke, levendige kleuren en het scherpe beeld is dit een van de beste 4K-monitors voor gamers én iedereen die naar films en series kijkt.

(Image credit: AOC)

6. AOC CU34G2X Weer een topper Schermgrootte: 34 inch | Beeldverhouding: 21:9 | Resolutie: 3440x1440 | Helderheid: 300 nits | Kijkhoek: 178/178 | Contrastverhouding: 80M:1 | Kleurondersteuning: 16,7 miljoen | Verversing: 144Hz | Reactietijd: 1 ms Low Stock € 529 Bekijken bij CD-ROM-LAND NL Uitstekende prestaties Immersief Subtiek design Lastig navigeren in menu Geen G-Sync

De AOC CU34G2X heeft een uiterlijk dat tussen gaming en niet-gaming in zit. Het heeft een goed uitziend zwart design met rode highlights. Iedereen die wat subtiels in zijn of haar gaming-setup wil, zit met deze monitor goed. Als het om prestaties gaat, weet deze AOC te leveren. Het biedt een immersieve ervaring, wat alleen een curved monitor met geweldige beeldkwaliteit kan. Met 144Hz verversing en 1 ms reactietijd kun je geruime tijd vooruit.