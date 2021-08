Beste monitor 2021: de beste schermen voor je pc of laptop

We’ve compiled a list of our picks for the best monitor of 2021.

Ben je op zoek naar een monitor voor naast je laptop of pc? We hebben de beste monitoren voor je op een rij gezet.

Afhankelijk van je gebruiksdoel zijn andere monitoren geschikt. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een monitor om foto's en video's op te bewerken of wil je dat jouw favoriete films en series van het beeldscherm afspatten? Als je op zoek bent naar de beste gaming-monitor, hebben we daarvoor een eigen handige lijst opgesteld. Ook hebben we een gids voor de beste zakelijke monitoren.

Er zijn monitoren in verschillende soorten en maten, maar de beste schermen bieden een geweldige beeldkwaliteit en beschikken over functies als een ingebouwde webcam en hogere resoluties. Over het algemeen beschikken ze over functies die je ogen minder zwaar belasten.

Hieronder vind je de beste monitoren, welk eisenpakket of budget je ook hebt. Of je nu een monitor nodig hebt voor thuiswerk of een student bent die thuis aan de slag wil met huiswerk: de beste monitor vind je in deze lijst!

BenQ PD3200U (Image credit: BenQ)

De beste pc's en laptops kunnen tegenwoordig gemakkelijk 4K aan. Daarom zijn er steeds meer 4K-monitoren verkrijgbaar. BenQ heeft de PD3200U gelanceerd. Het is een gigantisch 32 inch Ultra HD-display. 3D-designers zullen gek zijn op deze monitor, vanwege de hoge kleuraccuraatheid uit de doos. De monitor is ontworpen voor creatievelingen en professionals, maar ook gamers zullen veel plezier uit deze monitor kunnen halen. Het is daarom een van de beste monitoren van het moment, al heb je wel genoeg ruimte op je bureau nodig.

Lees de volledige review: BenQ PD3200U

LG UltraGear 38GN950 (Image credit: LG)

Het is niet moeilijk om onder de indruk te zijn van de LG UltraGear 38GN950. Als je op zoek bent naar de ultieme gaming-monitor, is dit een geweldig optie. Het beeldscherm beschikt over een verversingssnelheid van 144Hz, die te overklokken is tot maar liefst 160Hz. De monitor biedt een reactietijd van 1 ms en beschikt over een geweldige beeldkwaliteit, wat zeker niet onbelangrijk is in een gaming-monitor. Er zijn verschillende andere handige gaming-functies aanwezig, waaronder G-Sync, een 21:9-beeldverhouding en DisplayHDR 600. Als je een serieuze gamer bent, is dit bij uitstek de beste monitor om te kiezen. Zolang je de hoge prijs kunt betalen, natuurlijk.

Lees onze review: LG UltraGear 38GN950

BenQ SW321C PhotoVue (Image credit: BenQ)

Professionele monitoren hoeven tegenwoordig niet langer met een premium prijskaartje te komen. Ze zijn steeds toegankelijker en dat is te zien aan de BenQ SW321C PhotoVue. Deze 32 inch 4K-monitor is speciaal ontworpen voor fotobewerking. Het is een stap omhoog in termen van prestaties en gebruikersgemak. De monitor beschikt over een brede kleurengamma. Als je veel met foto en video bezig bent, is dit precies de monitor die je nodig hebt. Het is een van de beste monitoren als het gaat om foto- en videobewerking. Bovendien is het een stuk goedkoper dan alternatieven.

Bekijk onze volledige review: BenQ SW321C PhotoVue

Dell 4K S3221QS Curved Monitor (Image credit: Dell)

De Dell S3221QS is een prachtige monitor van binnen en buiten. Het heeft een simpele doch elegante zilveren uitstraling, waardoor het een uniek uiterlijk heeft. Dit maakt het anders dan excentrieke gaming-monitoren en saaie zwarte kantoormonitoren. De monitor komt met een prachtig 4K-scherm (VA-paneel). Het beschikt daarnaast over geweldige functies, zoals goed klinkende speakers en een handige picture-in-picture-modus waardoor je twee computers op hetzelfde scherm kunt gebruiken. Hierdoor probeert Dell het goed te maken voor het gebrek aan USB-C-connectiviteit.

Lees onze review: Dell 4K S3221QS Curved Monitor

Acer Predator X34 (Image credit: Acer)

Als de standaard beeldverhouding van 16:9 wat saai begint te worden, gaat er niets boven dit cinematische 21:9-display. Het is wellicht niet het meest geschikt voor Netflix of YouTube, maar de Acer Predator X34 is een geweldig voorbeeld van waar een ultrawide monitor toe in staat is. Het heeft prachtige aluminium randen en een polygonale standaard dat de poot van een vogel nabootst. Deze gigantische 34 inch monitor is prachtig en zit vol met fantastische technologie, waaronder Nvidia G-Sync. De Acer Predator X34 doet al het zware werk voor jou. Een immersievere monitor om op te gamen bestaat er waarschijnlijk niet. Het is dan ook een van de beste monitoren om in 2021 te kopen.

Lees de volledige review: Acer Predator X34

Asus Designo Curve MX38VC (Image credit: Asus)

Ultrawide monitoren zijn al een tijdje in omloop en behoren al jaren tot de beste monitoren in deze lijst. De monitoren zijn geweldig als het aankomt op productiviteit en worden steeds populairder. De Asus Designo Curve MX38VC brengt ultrawide monitoren naar een hoger niveau. Deze monitor beschikt over een geweldige 3.840 x 1.600 resolutie en beschikt over USB-C en Qi-draadloos laden. Het is een geweldige compagnon op je werkplek waar je niet meer zonder wil. De monitor is wat aan de prijzige kant en beschikt niet over HDR, maar alsnog is deze monitor het meer dan waard.

Bekijk de review: Asus Designo Curve MX38VC

Dell UltraSharp UP3218K (Image credit: Dell)

Het gebeurt niet vaak dat we tegen technologie aanlopen die zo ver vooruit loopt als de Dell UltraSharp UP3218K. De monitor maakt indruk met zijn geweldige resolutie. Dell heeft er echter ook voor gezorgd dat de bouwkwaliteit en kleurreproductie geweldig zijn. Het is een van de beste monitoren van het moment. De Dell UltraSharp UP3218K is ontworpen voor professionals en bij uitstek een van de beste monitoren die je kunt vinden. Omdat deze monitor met een gigantische prijs komt kunnen we deze echter niet bovenaan deze lijst plaatsen.

Lees onze volledige review: Dell UltraSharp UP3218K

BenQ EX3203R (Image credit: BenQ)

Als je op zoek bent naar een geweldige monitor met een resolutie van 1440p en HDR voor multimedia en/of gaming, dat is de BenQ EX3203R mogelijk de beste monitor voor jou. Het is een van de beste beeldschermen van 2021. Het biedt een hoop high-end functies in een monitor die redelijk geprijsd is. 32 inch is misschien aan de grote kant, maar door de kromming van 1800R is dit BenQ-paneel gemakkelijk in gebruik, voor zowel productiviteit als voor gaming en media-consumptie.

Lees de review: BenQ EX203R

LG 32UN880 UltraFine Display Ergo (Image credit: LG)

9. LG 32UN880 UltraFine Display Ergo Een prachtig beeldscherm vanuit elke hoek Specificaties Schermgrootte: 32 inch Beeldverhouding: 16:9 Resolutie: 3.840 x 2.160 Helderheid: 350 cd/m2 Reactietijd: 4 ms Kijkhoek: 178/178 Contrastverhouding: 1.000:1 Kleurondersteuning: sRGB 100% Gewicht: 10,3 kg Redenen om te kopen + Veelzijdige monitorstandaard maakt elke hoek mogelijk + Prachtige beeldkwaliteit Redenen om te vermijden - Niet helder genoeg voor echte HDR

De LG 32UN880 UltraFine Display Ergo verschilt van andere monitoren, het heeft namelijk een interessante standaard waarmee je het beeldscherm in verschillende hoeken kunt plaatsen. De standaard kan elke draai maken die je maar kunt wensen. Het beschikt daarnaast over een geweldige kleuraccuraatheid en prachtige beeldkwaliteit. Het beste aan deze monitor is dat je geen gigantische smak geld kwijt bent voor deze monitor. Het is dan ook een van de beste monitoren van het moment.

Lees onze review: LG 32UN880 UltraFine Display Ergo

MSI Optix MPG341CQR (Image credit: MSI)

Als je op zoek bent naar een gaming-monitor met een prettige 1440p-resolutie en een sterke reactietijd van 1 ms hoef je niet verder te kijken. De MSI Optix MPG341CQR beschikt over een VA-paneel, wat meer contrast biedt dan een IPS-equivalent. Er zijn daarnaast een aantal handige extra's aanwezig, waaronder Mystic Light-led's, een USB-C-aansluiting, een geïntegreerde camera en een concurrerende prijs.