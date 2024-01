De Philips 27B1U7903/00 is een van de beste 27-inch 4K-monitors voor de creatieve professional. Met een uitstekend Mini-LED display, fantastische kleuren en geavanceerde connectiviteitsopties stelt deze monitor niet teleur. De PowerSensor is helaas niet adequaat en we zien soms iets teveel reflecties op het beeld, maar dat mag de sfeer niet drukken.

Philips 27B1U7903/00: review in een notendop

Philips is natuurlijk een bekende naam in de techsector, zowel in Nederland als Belgie, maar heel vaak zien we de producten van dit merk niet echt voorbijkomen. Monitoren van Dell, LG en soms zelfs BenQ passeren vaker de revue. Philips heeft vaak de neiging om meer specialistische producten te maken die net een andere niche aanpakken dan de meeste merken.

Een goed voorbeeld hiervan is natuurlijk het idee van Ambilight in televisies zoals de Philips OLED808 Ambilight TV, maar ook als het aankomt op monitors weet Philips te verrassen. De Philips 27B1U7903/00 is bijvoorbeeld een van die monitoren die echt voor de creatieve professional is gemaakt en voor de meeste consumenten misschien niet de eerste keuze zou zijn.

Dit is geen monitor die geschikt is voor games, maar voor de creatieve professional is dit fantastisch. De stevige bouwkwaliteit, uitstekende kleuren en de ongekende connectiviteit zorgen ervoor dat dit een monitor is voor iedereen die productief wil zijn, ongeacht je beroep of hobby's.

Philips 27B1U7903/00 review: prijs en beschikbaarheid

Rond de 1000 euro

Online verkrijgbaar (soms bij speciaalzaken)

Vanaf 2023 beschikbaar

De Philips 27B1U7903 review is al sinds het begin van 2023 beschikbaar en de prijs varieert tussen begin 900 euro en 1300 euro afhankelijk van de website die je bezoekt. Voor een kwalitatieve professionele monitor is dit in het verwachte prijssegment hoewel er soms goedkopere opties beschikbaar zijn.

Philips 27B1U7903/00 review: design

Zwaar maar voelt premium aan

Mooie monitorstandaard

Deze monitor oogt sowieso niet als de typische monitor die je in de winkel haalt. Het eerst wat opvalt als je deze monitor uit de doos pakt, is dat de 27B1U7903/00 ongelofelijk zwaar is. Ik maakte me in eerste instantie best wel zorgen met het positioneren van deze monitor, want hij weegt bijna 10 kg. Het opzetten hiervan voelt dan best wel gevaarlijk, maar als die eenmaal staat dan gaat deze monitor ook echt nergens naar toe.

Hoewel de eerste indruk eentje was van verbazing, veranderde dit al vrij snel in vertrouwen want iets wat zo zwaar is, moet wel kwalitatief goed zijn. Toen ik overstapte op een veel lichtere bureau had deze monitor wel eens de neiging om mee te bewegen als ik iets te agressief mijn muis van links naar rechts zwiepte, maar dat is eerder de fout van het bureau dan van deze loeizware monitor.

Het ontwerp van de voet is duidelijk waar het grootste deel van dat gewicht ligt, maar dat zou je niet zeggen door alleen maar te kijken. In tegenstelling tot de meeste monitorstandaarden die gemaakt zijn van plastic met misschien een metalen coating is dit een grote, dikke metalen rechthoek met een gat in het midden. Het ziet er erg strak uit en geeft de monitor een premium uitstraling.

Praktisch gezien ondersteunt de voet het draaien van het scherm met 90 graden, naast een hoogte van 130 mm, draaien met ongeveer 45 graden en kantelen met 15 graden. In principe kun je dit scherm kantelen, draaien en in elke positie zetten die je maar wilt om comfortabel te kunnen werken.

Philips 27B1U7903/00 review: Prestaties

Ideaal voor foto- en videobewerking

Thunderbolt 4-connectiviteit is fantastisch

PowerSensor en anti-reflectie had beter gemogen

Qua aansluitingen hoef je ook niet bang te zijn met de Philips 27B1U7903 want je hebt toegang tot twee HDMI 2.0-poorten, een DisplayPort 1.4, een 3,5mm audio-aansluiting, vier USB-A 3.2 aansluitingen waarvan eentje geschikt is voor snelladen en twee Thunderbolt 4-aansluitingen.



Vooral die Thunderbolt 4-aansluitingen zijn fantastisch. Een hiervan is upstream en de andere is een downstream-aansluiting met ondersteuning voor 15W-voeding. Deze monitor is dan ook een van de eerste Thunderbolt 4-monitoren die gebruik maakt van de USB4-standaard, waardoor supersnelle data-overdracht en schakeling mogelijk is. In de praktijk betekent dit dat je meerdere beeldschermen en apparaten aan elkaar kan koppelen met slechts één enkele Thunderbolt-poort op je laptop of computer. Als je deze monitor via de Thunderbolt 4-connectie aansluit op de laptop dan kan je nog een extra monitor koppelen via de monitor. Twee beeldschermen met maar een fractie van de kabels als normaal.

Daarnaast beschikt de Thunderbolt 4-poort ook over 90W Power Delivery voor het opladen van apparaten. Deze connectiviteit is vooral handig voor mensen die graag een bureau hebben waar zo min mogelijk onzin op staat. Aangezien dit een laptop is voor de creatieve professional is dit een eigenschap die erg goed aanvoelt.

Het mooiste is dat we het nog niet eens over het scherm hebben gehad. Het betreft een 27-inch Mini-LED display met een resolutie van 3.840 x 2.160 pixels (UltraClear 4K) die, en je gaat hier overduidelijk een trend terugzien, idealiter geschikt is voor video- of fotobewerking, want elk beeld is haarscherp. Het scherm beschikt over maar liefst 2304 lokale dimzones en dat is erg veel voor een 27-inch monitor.

De Philips 27B1U7903 ondersteunt ook VESA DisplayHDR 1400, de hoogste VESA-certificering die mogelijk is. VESA kijkt naar de piekhelderheid van de monitor, de zwartniveaus, het kleurenspectrum en of de monitor al dan niet over een functie voor lokaal dimmen beschikt. De Philips 27B1U7903 heeft dus de hoogste onderscheiding van VESA en is gecertificeerd voor zijn diepere zwarttinten en helderdere witten met ultrarealistische kleuren, highlights en schaduwen bij games en films. Kleurenweergave is verder zo nauwkeurig als maar kan.

Dit is overigens alles behalve een gaming monitor en ik zou dan ook niemand aanraden om deze te gebruiken voor gaming. Natuurlijk kan je er gewoon op gamen, maar ten eerste heb je te maken met een monitor van 60Hz, dus echt snelle responstijden krijg je niet. De responstijd van 4ms is niet het slechtste ooit, maar er zijn veel betere opties voor een echte gaming monitor. Voor de prijs van deze monitor kan je ook de MSI Optix MPG321UR-QD kopen: een 32-inch 4K-monitor die een refresh rate van 144Hz ondersteunt.

In mijn vrije tijd spendeer ik graag uren in de videobewerkingssoftware van Vegas Pro en Adobe After Affects en het is een genot om met deze software te werken op de Philips 27B1U7903. De beelden zien er scherp en helder uit en de kleuren zijn werkelijk waar geweldig. Het enige nadeel van deze monitor is dat als je de 27B1U7903 gewend bent het erg jammer is als je weer moet omschakelen op een andere monitor. Ook als je uren hebt gespendeerd om de kleuren van jouw video te perfectioneren en die dan op een 'mindere' monitor of televisie bekijkt, zullen de kleuren niet overeenkomen. Dat noemen we nou een luxeprobleem...

Iets wat wel dergelijk een probleem is, betreft de PowerSensor (infraroodsensor) in de monitor. Deze sensor detecteert het als je voor het scherm bevindt. Zit je niet voor het scherm, dan wordt de helderheid verlaagd. Philips beweert dat dit het stroomverbruik met wel 80 procent verlaagt, terwijl de totale levensduur van het scherm toeneemt.



Deze functie leek in mijn testmodel niet of nauwelijks te werken. Niet dat dit voor mij een groot probleem was, maar het is wel irritant. Ook is het scherm soms erg reflecterend en mijn "thuiskantoor" (oftewel, de woonkamer) helpt ook niet omdat mijn bureau tegen de muur staat waar al het licht op schijnt. Toch zou het fijn zijn als ik niet telkens een gordijn moet dichtslaan om beetje te kunnen zien wat ik aan het doen ben.

Moet je de Philips 27B1U7903/00 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prestaties Een fantastische mix van connectiviteitsopties, beeldkwaliteit en kleuren maken dit tot een van de beste monitors voor creatieve professionals. 4,5/5 Design De Philips 27B1U7903/00 oogt en voelt premium aan. Hij is alleen misschien iets te zwaar voor sommige bureaus. 4,5/5 Prijs-kwaliteit Een goede adviesprijs die de komende maanden nog zal zakken. 4/5

Koop hem als...

Je een creatieve professional bent

Of het nu om video- of fotobewerking gaat, deze monitor stelt niet teleur met zijn kleuren of scherpe beelden.

Je veel connectiviteit wilt

Als je niet te veel rommel op je bureau wilt hebben en jouw werkplek zo strategisch mogelijk wilt inrichten, is dit de monitor voor jou. Dankzij de unieke Thunderbolt 4-docking liggen er geen kabels op je bureau.

Je op zoek bent naar kwaliteit

Deze monitor voelt en oogt premium aan dankzij de fantastische bouwkwaliteit, de strakke looks en de ongelofelijke connectiviteit.

Koop hem niet als...

Je een extreem heldere werkplek hebt

De Philips 27B1U7903/00 was fantastisch om mee te werken, maar in mijn situatie was dat voornamelijk na de middag want mijn set-up is behoorlijk licht en dat licht weerkaatst net iets te makkelijk van het scherm af.