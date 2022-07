MSI Optix MPG321UR-QD review

(opens in new tab)

De MSI Optix MPG321UR-QD is een 32 inch 4K-monitor die een bijzonder prettige game-ervaring biedt. Met 144Hz beeldverversing hoef je niet bang te zijn dat je iets mist. We zijn minder fan van de intense kleuren op het scherm, maar als je ervan houdt kan het een pluspunt zijn.

Review in een notendop

De MSI Optix MPG321UR-QD is een monitor die MSI specifiek voor esports heeft ontworpen. Met een formaat van 32 inch past de monitor nog vrij makkelijk in de gemiddelde gaming-setup. Met RGB-verlichting aan de achterkant krijgt je setup bovendien nog meer sfeer (mits je deze natuurlijk tegen een muur of meubel aan hebt staan).

De Optix MPG321UR-QD heeft een beeldverversing van 144Hz in combinatie met 4K-beeld (3840x2160). Wie snel moet schakelen in games, mag deze monitor zeker overwegen. Door de Quantum Dot-technologie is het scherm zeer helder en scherp. Wel hebben we het idee dat deze iets te goed zijn werk doet: de kleuren op ons scherm zijn behoorlijk intens en zelfs soms net wat te fel. Wellicht is dit vooral een kwestie van wat je prettig vindt of gewend bent, maar bij games als Powerwash Simulator, League of Legends en tijdens het kijken van YouTube ervaarden we dit als "overkill''.

De monitor heeft een dikkere rand aan de onderkant, maar de randen aan de zijkant en bovenkant zijn ontzettend dun. Dit kijkt tijdens het gamen en werken prettig weg.

Waar de monitor er strak en modern uit ziet, heeft de voet een ruiger uiterlijk gekregen. Deze loopt van voor naar achteren iets omhoog en heeft strepen, waardoor deze er vlot en robuust uit ziet. Wie een behoorlijk battlestation heeft, valt ongetwijfeld op het uiterlijk van de MSI Optix MPG321UR-QD.

Prijs en beschikbaarheid

De MSI Optix MPG321UR-QD is sinds 9 oktober 2021 verkrijgbaar in Nederland. De prijs die je betaalt is 1.199 euro. Dit is een behoorlijk bedrag voor een monitor, maar het is dan ook de crème de la crème van de monitoren. Er is ook een versie die speciaal voor Xbox is geoptimaliseerd.

Er zijn verschillende monitoren in de Optix-serie, met verschillende prijzen. De MSI Optix MPG321UR-QD is daarin de op een na duurste. Mocht je de prijs van deze monitor te hoog vinden, maar wel een monitor uit de Optix-serie zoeken, zijn er verschillende prijsklassen om uit te kiezen.

Design

Het mag gezegd worden: de MSI Optix MPG321UR-QD heeft de gamerlook. RGB? Check. Robuuste voet? Check. Vlot, modern design op de achterkant? Check.

De MSI Optix MPG321UR-QD past niet in elk interieur, maar dat is niet verrassend, gezien de esports-branding en de prijs. Wie een behoorlijke setup of battlestation heeft, kan deze monitor waarschijnlijk prima kwijt op diens bureau of monitorarm dankzij de VESA-aansluiting (check wel of deze het gewicht en de grootte van de Optix MPG321UR-QD kan dragen).

De randen van het scherm aan de zijkanten en bovenkant zijn erg dun, waardoor je een prettige kijkervaring hebt tijdens het gamen of werken. De onderste rand is iets dikker, maar dit geeft een prima accent aan de monitor.

Aan de achterkant is er een pook waarmee je verschillende instellingen kan regelen. Dit vereist wat oefening, want achter het pookje schuilen een boel opties, configuraties en instellingen. De achterkant heeft een hoekige stijl, mét RGB-verlichting. Dit is vrij subtiel als je de monitor aansluit, maar kan je aanpassen via de pook op de achterkant.

De monitorstandaard, ook wel de voet, ziet er behoorlijk robuust uit. Deze loopt op vanaf de voorkant naar de achterkant. Het robuuste uiterlijk brengt een prettig contrast met het strakke, slanke uiterlijk van het scherm. Dankzij de strepen bevestigt de standaard tevens dat we het niet over een gewone monitor hebben, maar over een gaming-monitor.

De MSI Optix MPG321UR-QD beschikt over twee HDMI-poorten (2.1), een DisplayPort (1.4), zes USB-poorten (vier aan de onderkant, twee aan de zijkant) en een USB-C-poort. Ook zitten er aan de zijkant twee 3.5mm-aansluitingen, waarvan een female is.

Prestaties

De MSI Optix MPG321UR-QD beschikt over een scherp en helder beeld dankzij een 32 inch IPS-paneel. Het is een behoorlijke monitor, maar dat stoort tijdens een game of het kijken van een Twitch-stream niet. Ook is het genoeg schermruimte om op te kunnen thuiswerken. Het display heeft een resolutie van 3840x2160 (4K).

Je merkt direct dat deze monitor is ontworpen met gamers in het achterhoofd. Ook valt op dat de eigen reactietijd omhoog gaat: dankzij de 1ms reactietijd ben je her en der sneller ergens bij dan je dat bij een andere monitor zou kunnen hebben. De 144Hz laat zijn spierballen zien bij vlugge actie en intensieve battles. We kunnen ons indenken dat liefhebbers van FPS-games, MOBA's en meer hun match vinden in de MSI Optix MPG321UR-QD.

Toch moet ons iets van het hart: de Quantum Dot-technologie lijkt zijn werk iets te goed te doen. Bij games als Powerwash Simulator, League of Legends en het kijken van YouTube-video's valt ons op dat de kleuren opvallend fel zijn: zo fel, dat het bijna overdreven lijkt. In een kleurrijke game als Powerwash Simulator is het zodanig intens, dat het ons doet denken aan een regenbooglolly. Bij het aanpassen van het contrast merken we eigenlijk dat dit niet te nuanceren valt: het is zelfs met een schuifregelaar kiezen voor veel kleur, of zichtbaar verlies van de kleuren in het algemeen. Dat is best jammer, aangezien niet in elke game een intens kleurpalet per se nodig is. We zouden dit dan ook in typische gamertaal ''overkill'' noemen.

Dit kan ook een kwestie van persoonlijke voorkeur zijn. Houd je juist van springlevende games met intense kleuren, is dit wellicht juist weer een pluspunt. Gebruik je deze monitor voor zowel gaming als het kijken van content en thuiswerken, is wat balans wellicht prettig.

Koop hem als...

Geld geen rol speelt

Laten we eerlijk zijn: het prijskaartje van de MSI Optix MPG321UR-QD is behoorlijk. Desondanks krijg je een boel waar voor je geld als je competitief speelt of veel games speelt waarin je vlug moet reageren.

Je een next gen-console hebt

Als je een PS5 of Xbox Series X hebt weten te bemachtigen en op zoek bent naar een monitor die de kracht van de consoles tot zijn recht laat komen, is de MSI Optix MPG321UR-QD een optie om te overwegen.

Je op zoek bent naar een monitor met een intens kleurenpalet

Het is een kwestie van wat je prettig vindt: houd je van intense kleuren die van je scherm spatten tijdens het gamen of streamen, is dit een high-end monitor om te overwegen.

Koop hem niet als...

Geld wél een rol speelt

Nogmaals: het is een behoorlijk bedrag. Als je liever iets minder uitgeeft aan een monitor, kun je wellicht ook een andere MSI-monitor in de Optix-serie overwegen.

Je geen fan bent van intense kleuren

De MSI Optix MPG321UR-QD heeft behoorlijk intense kleuren, tenzij je het contrast flink omlaag haalt. De nuance tussen veel en weinig ontbreekt echter, dus is het verstandig te overwegen of je dit wenst.