Spotify kampt opnieuw met grote storing: nummers stoppen, lijsten laden niet

Spotify-gebruikers hebben vanmiddag opnieuw last van een flinke storing. De populaire muziekstreamingdienst laat wereldwijd steekjes vallen: nummers stoppen na slechts twee seconden, afspeellijsten worden niet geüpdatet en het starten van nieuwe nummers lukt vaak helemaal niet.



Volgens de website Allestoringen.nl zijn er in het afgelopen uur al meer dan 16.000 meldingen binnengekomen alleen in Nederland. Ook in het buitenland lijkt het goed te gaan.



De problemen begonnen rond 14:00 uur en lijken zich sindsdien snel op te stapelen. Wie momenteel probeert een afspeellijst te openen of een nieuw nummer aan te klikken, merkt al snel dat Spotify weinig zin heeft in om maar iets te doen. Nummers starten niet, haperen na een paar seconden, of verdwijnen volledig uit de wachtrij. Sommige gebruikers melden ook dat hun ‘Recently Played’-lijst is verdwenen, of dat de app zelf crasht bij het opstarten.



Volgens het X-account @SpotifyStatus is Spotify bekend met het probleem. Overigens ligt de Support-pagina van Spotify er op dit moment ook uit dankzij een Server Error.



Na uitgebreid onderzoek valt het wel op dat muziek die eerder is gedownload wel gewoon te beluisteren is. Dit geldt zowel voor de smartphone-app op Android als iOS.

We’re aware of some issues right now and are checking them out!April 16, 2025

Onze TechRadar-collega Mark Wilson heeft zojuist antwoord gekregen van Spotify. Een woordvoerder liet ons weten dat “het probleem met Zoeken is opgelost en dat er een update is uitgerold naar alle gebruikers.”

We hebben nog even nagevraagd of daarvoor een app-update nodig is, en Spotify bevestigt dat het om een update op de achtergrond gaat. Gebruikers hoeven dus zelf niets te doen.



Volgens allestoringen.nl lijkt het aantal storingen wel af te nemen. Het is nu 16:17 en er zijn nog maar 10.000 meldingen in plaats van de 16.000 meldingen rond 14:00.