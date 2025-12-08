Waarom je Spotify Wrapped 2025 toch klopt en hoe Spotify jouw luisterjaar uitrekent

Eerder deze week is Spotify Wrapped 2025 uitgebracht en dat merkte je vrijwel meten omdat er overal op sociale media de lijstjes en statistieken werden gedeeld. Inmiddels heeft Spotify meer duidelijkheid gegeven over hoe deze statistieken tot stand komen en dat kan verklaren waarom sommige onderdelen van je Wrapped verrassend uitpakten.

In een nieuw blogbericht laat Spotify weten dat “elk datapunt de meetmethode gebruikt die het best past bij het bijbehorende verhaal”. Zo worden je populairste nummers simpelweg gerangschikt op basis van het totale aantal keer dat ze zijn afgespeeld, terwijl bij de populairste albums een andere logica wordt gehanteerd. Daarbij wordt gekeken of het merendeel van de tracks is gestreamd en hoe verspreid je luistergedrag is.

Spotify bevestigt ook dat de dataverzameling voor Wrapped loopt van 1 januari tot en met november. Het gaat dus niet om een volledig kalenderjaar of een periode van twaalf maanden. Offline luisteren telt wel mee, maar nummers zoals white noise niet.

Door deze verschillende methodes kan er volgens Spotify verwarring ontstaan over bepaalde uitkomsten. Vooral de nieuwe functie Luisterleeftijd, die op basis van je luistergedrag probeert te schatten hoe oud je bent, wekte de nodige verwarring op.

Misschien weet je het gewoon niet meer

Was jouw muziekleeftijd ook verbazingwekkend?

Spotify noemt nog een paar extra redenen waarom je Wrapped-statistieken mogelijk niet zijn wat je had verwacht: de menselijke factor. Als echte mensen zijn we nu eenmaal niet altijd even goed in het herinneren van wat we zes of twaalf maanden geleden precies hebben geluisterd.

“Een jaar is lang, en het is makkelijk om dat album te vergeten dat je in februari non-stop draaide,” staat in het blogbericht. “Artiesten met een grote catalogus kunnen bovendien snel hoge streamaantallen verzamelen, zelfs als je elk nummer maar een paar keer hebt beluisterd.” Ook als je Spotify op andere apparaten met mensen deelt, (denk aan televisie, tablet, extra smartphone) kan dit van invloed zijn geweest op jouw resultaten, aldus Spotify.

Je vindt Spotify Wrapped 2025 in de app voor Android of iOS. Meestal verschijnt Wrapped ergens op het Home-tabblad. Zie je het daar om wat voor reden dan ook niet staan, dan zijn er een aantal stappen die je kunt proberen om het alsnog te laten verschijnen.

Dit jaar zijn er bovendien volop nieuwe functies toegevoegd, voor muziek, podcasts en luisterboeken. Zo is er onder andere een Wrapped Party, waarmee je het tegen vrienden kunt opnemen om te zien wie het meest geobsedeerd was, de zeldzaamste luisterkeuze had en de meeste luisterminuten verzamelde.