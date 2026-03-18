Spotify lijkt te werken aan een speciale app voor smart glasses

Ideaal voor karaoke

Chamelo Prime Glasses naast het Spotify-logo
(Beeld: Chamelo)

Spotify heeft door de jaren heen al heel wat nieuwe features geïntroduceerd, maar nu lijkt de streamingdienst ook de wereld van smart glasses te betreden en dat zorgt waarschijnlijk weer voor nieuwe mogelijkheden.

Er lijkt een versie van Spotify voor smart glasses te worden ontwikkeld en dat is eigenlijk ook niet zo heel vreemd. Er zijn al een aantal slimme brillen op de markt, zoals de bekende Meta Ray-Ban Display in de VS, en daarnaast werken Google en Samsung momenteel ook nog aan hun eigen XR-wearables. De productcategorie staat dus op het punt om nog verder uitgebreid te worden en grote spelers zetten in op deze technologie, dus dat geeft app-ontwikkelaars natuurlijk ook meer vertrouwen.

Meta Ray-Ban Display

(Image credit: Meta)

Wanneer Spotify zijn speciale versie voor smart glasses lanceert, is het helaas nog steeds vrij waarschijnlijk dat je je smartphone bij de hand moet houden om de app te gebruiken. Op Google's Android XR-ontwikkelaarspagina legt het bedrijf dit concept nog iets verder uit met het volgende statement:

“De AI-bril-ervaring is gebouwd op de bestaande Android Activity framework-API en bevat extra concepten om de unieke aspecten van AI-brillen te ondersteunen. In tegenstelling tot XR-headsets die een volledige APK op het apparaat draaien, gebruiken AI-brillen een speciale activiteit die draait binnenin de bestaande app op je telefoon. Deze activiteit wordt geprojecteerd vanaf het host-apparaat naar de AI-bril."

We weten niet hoe lang het zal duren voordat je een volledige versie van Spotify zou kunnen draaien op smart glasses, maar met dit in gedachten is het wel logisch waarom Spotify begint met maar een paar features. Door zich eerst te focussen op twee van de meestgebruikte features, kan het bedrijf zo eerst zien wat de consument vindt van deze features op slimme brillen en vervolgens daarop voortbouwen.

Aangezien Spotify heel vaak nieuwe features toevoegt, gokken we dat het bedrijf toch wel zo snel mogelijk de beste delen van zijn mobiele app ook naar smart glasses wil brengen om deze nieuwe technologie te omarmen (zolang het een succes is in ieder geval).

Cas Kulk
Cas Kulk
Redacteur TechRadar Benelux

Cas schrijft het liefst over gaming en alles wat met Samsung te maken heeft. Hij heeft zijn Steam Deck ingeruild voor een ASUS ROG Ally en die heeft hij dan weer ingeruild voor de ASUS ROG Xbox Ally X, dus ook over gaming handhelds kan hij je alles vertellen.

