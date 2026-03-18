Spotify lijkt te werken aan een speciale app voor smart glasses

Spotify heeft door de jaren heen al heel wat nieuwe features geïntroduceerd, maar nu lijkt de streamingdienst ook de wereld van smart glasses te betreden en dat zorgt waarschijnlijk weer voor nieuwe mogelijkheden.

Er lijkt een versie van Spotify voor smart glasses te worden ontwikkeld en dat is eigenlijk ook niet zo heel vreemd. Er zijn al een aantal slimme brillen op de markt, zoals de bekende Meta Ray-Ban Display in de VS, en daarnaast werken Google en Samsung momenteel ook nog aan hun eigen XR-wearables. De productcategorie staat dus op het punt om nog verder uitgebreid te worden en grote spelers zetten in op deze technologie, dus dat geeft app-ontwikkelaars natuurlijk ook meer vertrouwen.

Er is overigens ook bewijs gevonden voor de ontwikkeling van een soort Spotify XR-app. In een teardown van Android Authority werden er nieuwe regels code gespot in de laatste bètaversie van de Spotify-app voor Android. Deze code suggereert dat Spotify in ieder geval begonnen is met het ontwikkelen van de basis voor een speciale app voor smart glasses. Volgens de teardown lijkt het erop dat Spotify voor smart glasses in ieder geval over twee veelgebruikte features van de standaard mobiele app zal beschikken.

De eerste feature is het 'Wordt nu afgespeeld'-scherm waarop het huidige nummer en de belangrijkste details over het nummer getoond worden. Deze feature is cruciaal voor de Spotify-ervaring. De tweede feature is de Songtekst-feature. Gesynchroniseerde songteksten zijn inmiddels ook een belangrijk onderdeel van de Spotfy-gebruikerservaring. De teardown suggereert dus ook dat deze feature zichtbaar zal zijn op de interfaces van smart glasses.

Die tweede feature is ook vooral interessant bij smart glasses en het is bijvoorbeeld ideaal voor een beetje karaoke, waarbij je dan niet constant naar een vast scherm hoeft te kijken, maar je gewoon kan blijven bewegen met een klein schermpje recht voor je ogen.

Het ziet er voor nu dus wel naar uit dat Spotify in de eerste instantie een vrij simpele versie van zijn app naar smart glasses wil brengen. Het lijkt er niet op dat je ook je bibliotheek kan beheren, afspeellijsten kan creëren of door muziek, podcasts en audioboeken kan browsen via je slimme bril. Het lijkt wel waarschijnlijk dat je met tikken en veeggebaren op een touchpad dingen zoals het volume en play/pauze kan bedienen, maar er is nog zo weinig informatie dat we je aanraden om alles met een korreltje zout te nemen.

(Image credit: Meta)

Wanneer Spotify zijn speciale versie voor smart glasses lanceert, is het helaas nog steeds vrij waarschijnlijk dat je je smartphone bij de hand moet houden om de app te gebruiken. Op Google's Android XR-ontwikkelaarspagina legt het bedrijf dit concept nog iets verder uit met het volgende statement:

“De AI-bril-ervaring is gebouwd op de bestaande Android Activity framework-API en bevat extra concepten om de unieke aspecten van AI-brillen te ondersteunen. In tegenstelling tot XR-headsets die een volledige APK op het apparaat draaien, gebruiken AI-brillen een speciale activiteit die draait binnenin de bestaande app op je telefoon. Deze activiteit wordt geprojecteerd vanaf het host-apparaat naar de AI-bril."

We weten niet hoe lang het zal duren voordat je een volledige versie van Spotify zou kunnen draaien op smart glasses, maar met dit in gedachten is het wel logisch waarom Spotify begint met maar een paar features. Door zich eerst te focussen op twee van de meestgebruikte features, kan het bedrijf zo eerst zien wat de consument vindt van deze features op slimme brillen en vervolgens daarop voortbouwen.

Aangezien Spotify heel vaak nieuwe features toevoegt, gokken we dat het bedrijf toch wel zo snel mogelijk de beste delen van zijn mobiele app ook naar smart glasses wil brengen om deze nieuwe technologie te omarmen (zolang het een succes is in ieder geval).