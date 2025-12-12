Spotify heeft een nieuw soort afspeellijst geïntroduceerd: dit moet je weten over 'Prompted Playlists'

Spotify heeft een nieuwe tool voor het creëren van afspeellijsten onthuld en dit kan wel eens een van de slimste features zijn die tot nu toe zijn toegevoegd. Deze nieuwe afspeellijsten heten 'Prompted Playlists'.

Prompted Playlists gaan nog een stapje verder als het gaat om het bieden van een persoonlijke luisterervaring. Met deze functie krijg je zelf wat meer controle over je algoritme. Via gedetailleerde prompts kan je omschrijven wat je graag wil horen. Aan de hand van jouw prompts creëert Spotify dus vervolgens afspeellijsten en deze afspeellijsten worden ook regelmatig "ververst" met nieuwe muziek, net zoals bij Discover Weekly bijvoorbeeld het geval is.

In de aankondiging liet co-president Gustav Söderström weten: "Voor het eerst kunnen je ideeën, je logica en je creativiteit het Spotify-algoritme aansturen, regelen hoe het denkt, zich aanpast en op jou reageert."

De nieuwe feature breidt de functies van de standaard AI-afspeellijst-tool verder uit en wordt in de eerste instantie via een bètaversie uitgerold voor Premium-leden in Nieuw-Zeeland. We weten momenteel nog niet wanneer Prompted Playlists in andere regio's worden uitgerold, maar hopelijk hoeven we niet al te lang te wachten om er zelf mee aan de slag te kunnen.

Maar hoe ziet deze feature er nou eigenlijk uit?

Het is gebaseerd op jouw prompts, hoe kort of uitgebreid dan ook

(Image credit: Spotify)

De Prompted Playlists-tool gebruikt, net als de bestaande AI-afspeellijst-tool (die bij ons ook nog niet beschikbaar is), jouw prompts (in tekst) om een unieke afspeellijst te genereren. Deze nieuwe tool is echter geschikt voor langere en gedetailleerdere prompts. De feature krijgt ook toegang tot je complete luistergeschiedenis en "wereldkennis" om de afspeellijst te genereren. Het gaat dus niet gewoon om een voorspelling van wat je misschien wil horen, zoals bij Discover Weekly.

Je kan bijvoorbeeld de prompt 'muziek van mijn favoriete artiesten van de laatste vijf jaar' invullen en dit eventueel nog aanvullen met 'voeg ook wat deep cuts toe die ik nog niet gehoord heb'. In een van Spotify's voorbeelden wordt er een erg gedetailleerde prompt gebruikt om een soort Kpop-ontdekkingsafspeellijst te genereren met allerlei subgenres en hidden gems waar de luisteraar misschien nog nooit van gehoord heeft. Er zijn dus eindeloze mogelijkheden.

Je kan de prompt ook op elk moment aanpassen als je de resultaten wat wil aanpassen. Dat is handig als je toch net niet echt de resultaten krijgt die je had verwacht.

(Image credit: Spotify)

Dit is wat Prompted Playlists zo interessant maakt en waardoor ze dus verschillen van de standaard AI-afspeellijsten.

Wanneer je een prompt hebt ingevuld, krijg je vervolgens de optie om te selecteren hoe vaak de Prompted Playlist geüpdatet moet worden. Als je voor Dagelijks kiest, wordt je afspeellijst elke dag om 6 uur 's ochtends geüpdatet. Kies je voor Wekelijks, dan kan je ook kiezen op welke dag de lijst elke week geüpdatet wordt.

Je kan dus eigenlijk hiermee je eigen versies van Discover Weekly-achtige lijsten creëren, waarbij jij precies kan bepalen wat voor soort muziek er in de lijst moet komen te staan.

Er wordt ook context gegeven voor je aanbevelingen

(Image credit: Spotify)

Wanneer je je nieuwe Prompted Playlist hebt aangemaakt, zal je ook zien dat er bij elk nummer een omschrijving staat, plus context om uit te leggen waarom dit nummer aanbevolen wordt.

Dit is echt nieuw voor Spotify. Het bedrijf geeft ook aan dat de afspeellijsten hierdoor "levend [aanvoelen] en specifiek voor jouw prompt en jouw smaak gemaakt zijn". Vraag je je soms wel eens af waarom bepaalde nummers in je Discover Weekly staan? Deze tool geeft duidelijk aan waarom Spotify specifieke nummers aanbeveelt.

Hopelijk wordt deze feature wat sneller wereldwijd uitgerold dan sommige andere Spotify-features (waar we hier nog steeds op wachten).