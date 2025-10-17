Spotify neemt mogelijk een handige feature van TIDAL over voor het ontdekken van nieuwe muziek

Spotify werkt mogelijk aan een feature die heel erg lijkt op TIDAL Credits. Het idee van deze feature(s) is dat je makkelijker meer muziek kan ontdekken van de mensen achter je favoriete nummers.

De feature zou bij Spotify 'SongDNA' heten en werd ontdekt in de code van de Spotify-app door Jane Manchun Wong, die gelukkig de onderstaande afbeelding op X deelde voordat Spotify de code weer uit zijn app verwijderde. Dit lijkt dus een nieuwe manier te worden om muziek te ontdekken, aan de hand van de credits van nummers waar je al naar hebt geluisterd.

Het is daarnaast ook interessant om wat beter te kunnen zien welke mensen er allemaal achter je favoriete hits zitten en aan welke nummers ze dus nog meer hebben gewerkt. Hopelijk kan je zo nog meer nieuwe favoriete artiesten en nummers ontdekken.

Dit kan vooral erg interessant zijn bij genres zoals hip-hop en pop, omdat hier vaak veel verschillende mensen betrokken zijn bij het creëren van je favoriete nummers. Als je bijvoorbeeld een fan bent van het nieuwe Taylor Swift-album dat geproduceerd is door de bekende Zweedse producer Max Martin, dan kom je er dankzij een features zoals deze achter dat hij ook deels verantwoordelijk is voor hits zoals Can't Feel My Face van The Weeknd, Baby One More Time van Britney Spears en I Want It That Way van de Backstreet Boys.

(Image credit: X.com / Jane Manchun Wong)

Wat weten we verder over Spotify SongDNA?

TechCrunch geeft aan dat deze SongDNA-feature het mogelijk maakt om gemakkelijk te zien bij welke andere nummers bepaalde artiesten nog meer betrokken waren. Wong gebruikte als voorbeeld Rei Ami van KPop Demon Hunters om te zien aan welke andere nummers zij heeft meegewerkt.

Iemand anders genaamd Chris Messina vond nog meer informatie over de feature. Een deel van de code in de app leek namelijk aan te geven dat SongDNA het hele netwerk van mensen die bijdrages hebben geleverd aan de muziek bevat, niet alleen de artiesten.

Dit soort features zijn niet alleen handig voor fans en voor aanbevelingen, maar ook voor artiesten en hun teams. Als een artiest iemand zoekt die goede beats kan maken, heel goed is met een bepaalde stijl van muziek of gewoon een uitstekende producer is, hoeft deze artiest alleen maar via SongDNA hun favoriete nummers te onderzoeken om mogelijke een nieuw persoon te vinden om mee samen te werken.

TIDAL introduceerde eerder dus al een vergelijkbare feature genaamd TIDAL Credits. Die feature geeft ons dus mogelijk een idee van wat we ook bij Spotify kunnen verwachten. Bij TIDAL kan je bijvoorbeeld dus kijken naar wie er gitaar speelde, wie het nummer heeft opgenomen, wie het gemixt heeft, wie de tekst geschreven heeft en nog veel meer.

Zoals TechCrunch verder aangeeft, kan je natuurlijk ook nog veel verder gaan met deze data. Zo is er bijvoorbeeld het 'Music Genome'-project van Pandora, waarbij liedjes niet alleen geclassificeerd worden aan de hand van de credits, maar ook aan de hand van honderden verschillende "eigenschappen". Denk hierbij aan dingen zoals wat voor soort 'groove' een nummer heeft, het gender van de vocalist, of het gitaargeluid 'clean' of juist wat vervormd klinkt en nog veel meer. Die informatie beïnvloed dat de personalisatie bij allerlei verschillende genres.

Spotify heeft nu helaas dus de SongDNA-code uit de app verwijderd. Ook heeft de streaminggigant geweigerd om een reactie te geven en meer informatie te delen, dus dat lijkt ook wel te suggereren dat dit inderdaad een project is dat in ontwikkeling is.