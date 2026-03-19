Spotify's nieuwe Wear OS-upgrade geeft je nog meer controle vanaf je pols

Heb je een Wear OS-horloge en een Spotify-abonnement? Dan wordt jouw ervaring met de Spotify-app op je horloge een stuk beter dankzij een grote update die binnenkort op veel van de beste smartwatches zal verschijnen. De app krijgt een visuele upgrade, maar ook handige nieuwe bedieningsopties.

Als je een Samsung Galaxy Watch 8, Google Pixel Watch 4, OnePlus Watch 3 of gewoon een up-to-date Wear OS-horloge hebt, dan heb je nu toegang tot de nieuwe Spotify-ervaring voor Wear OS. Je hoeft er alleen maar even voor te zorgen dat je de nieuwste versie van de Spotify-app hebt geïnstalleerd via de Play Store op je horloge.

In een e-mail aan TechRadar liet Spotify weten dat de look en opties voor de dienst op Wear OS-horloges zijn "herontworpen om intuïtiever en beter vindbaar te zijn" en dat ze "het beste van Spotify naar je horloge" brengen. Maar wat is er nou eigenlijk allemaal nieuw?

Ten eerste ziet de Wear OS-versie van Spotify er nu anders uit. Op het centrale 'Wordt nu afgespeeld'-scherm is nu de cover art van muziek te zien, naast het huidige nummer en de bedieningsopties. Tussen die bedieningsopties zitten ook knoppen je wachtrij te bekijken en vervolgens te bedienen, plus een optie om te bepalen op welk apparaat je muziek wordt afgespeeld. Als je nu overigens op dit Wordt nu afgespeeld-scherm van boven naar beneden veegt, dan krijg je een nieuwe 'Immersive View' te zien. Hierbij krijg je de cover art nog duidelijker in beeld te zien, zonder bedieningsopties die in de weg zitten.

Wanneer je juist naar boven veegt in plaats van naar onder, wordt je naar de homepagina van Spotify gebracht, waar je je recent afgepeelde afspeellijsten en dergelijke terugvindt. Een van de handigste functies hier is echter de zoekfunctie, waarmee je snel een nummer kan opzoeken en aan je wachtrij kan toevoegen.

De nieuwe update introduceert echter meer dan alleen een nieuwe look. Er zijn ook wat praktische verbeteringen toegevoegd. Je kan nu met verschillende tikgebaren je muziek afspelen of pauzeren en naar het volgende nummer gaan. Dit werkt dus ook bij die Immersive View, waar je geen bedieningsopties in beeld ziet. Met één tik speel je muziek af of pauzeer je deze juist en met een dubbele tik ga je naar het volgende nummer.

Apple Watch-gebruikers moeten misschien nog even wachten

Het beste gedeelte van de smartwatch-app van Spotify is dat je toegang krijgt tot al de beste features uit de mobiele ervaring, maar dan om je pols, zodat je niet altijd je telefoon erbij hoeft te pakken. Dat is bijvoorbeeld handig als je aan het sporten bent of gewoon je handen vol hebt (zolang je maar een vinger vrij hebt om op het scherm te tikken).

De Spotify-ervaring op Apple Watches is overigens niet heel erg anders dan nieuwe ervaring op Wear OS. Je kan hier ook al je wachtrij aanpassen, zoeken naar nummers en toegang krijgen tot je muziekbibliotheek, maar de visuele veranderingen zijn hier nog niet toegepast.

Apple Watch-gebruikers krijgen dus geen toegang tot de Immersive View, of gewoon de cover art in het algemeen, waardoor je eigenlijk alleen de titel en artiest van een nummer ziet, plus de bedieningsopties, tegen een saaie, zwarte achtergrond.

Gelukkig krijg je op Apple Watches dus wel gewoon toegang tot de homepagina van Spotify en je bibliotheek, waardoor de ervaring nog een beetje vergelijkbaar voelt met die bij de mobiele app. Toch hopen we voor Apple Watch-gebruikers dat ze binnenkort ook de visuele upgrade krijgen.