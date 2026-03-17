Deze Garmin-horloges werken nu beter met WhatsApp

Garmin en Meta hebben een WhatsApp-app gelanceerd voor bepaalde Garmin-horloges. Die kan je downloaden in de Garmin Connect IQ Store. Met de app kunnen gebruikers de geschiedenis van maximaal 10 berichten per chat bekijken op een Garmin-horloge en antwoorden versturen via het schermtoetsenbord.

Die toetsenborden zijn klein, maar vermoedelijk kan je op sommige Garmin-horloges ook de microfoon gebruiken om een bericht te laten uittypen. Dit laatste is echter niet meteen duidelijk. De app biedt ook de mogelijkheid om inkomende oproepen te zien (en weigeren).

Nikhil Joshi, directeur productmanagement bij Meta, zegt het volgende over de integratie: "WhatsApp helpt mensen om contact te houden, ongeacht welk platform ze gebruiken. We zijn er trots op dat we WhatsApp nu ook beschikbaar maken voor Garmin-smartwatches, zodat nog meer mensen hun privégesprekken rechtstreeks vanaf hun pols kunnen voortzetten."

Het artikel gaat hieronder verder.

(Image credit: Garmin)

Deze samenwerking is niet echt verrassend: Garmin is langzaam aan het afstappen van zijn oorsprong als bedrijf dat sporthorloges maakt en richt zich meer op lifestyle-smartwatches die moeten concurreren met de horloges van Apple, Samsung en Google.

Gebruikers willen helderdere, minder energiezuinige AMOLED-schermen in plaats van doffere MIP-schermen, horloges waarmee je kunt bellen en de mogelijkheid om berichten te beantwoorden vanaf hun pols. Een minpunt is het gebrek aan LTE op Garmin-horloges, waardoor je verbonden moet blijven met je telefoon om de app te gebruiken. Op dat vlak hebben de Apple Watches, Galaxy Watches en Pixel Watches nog wel een voorsprong.

Hieronder vind je een overzicht van Garmin-horloges met de nieuwe WhatsApp-integratie. De app vind je gewoon in de Connect IQ Store.

De lijst is niet bepaald lang: geen Instinct-serie, oudere Forerunners of een van de golfhorloges, zoals de Approach S70. Het is voorlopig niet bekend of en wanneer er meer horloges toegevoegd worden aan deze lijst.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Garmin zet hiermee wel zijn missie voort om meer gebruikers naar de Connect IQ Store te lokken. Een paar dagen geleden onthulde het bedrijf nog een samenwerking met de Pokémon Sleep-app in de vorm van enkele unieke Pokémon-wijzerplaten.