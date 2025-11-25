Het is inmiddels een traditie om met vrienden, familie en collega's terug te kijken op ons luistergedrag van het afgelopen jaar met Spotify Wrapped. Deze jaarlijkse 'recap' voor je is zo populair dat andere streamingdiensten, zoals YouTube Music en Apple Music, nu ook vergelijkbare overzichten en statistieken aanbieden voor hun gebruikers.

We weten dat Spotify Wrapped 2025 binnenkort zal arriveren, maar er is nog niet gedeeld wanneer dit precies zal gebeuren. Aan de hand van de lanceringsdata van Spotify Wrapped van de afgelopen jaren kunnen we echter wel een gokje wagen.

De recap zal ook dit jaar waarschijnlijk weer de gebruikelijke mix van je meest geluisterde nummers en favoriete artiesten bevatten, plus wat interessante statistieken over hoeveel nummers je beluisterd hebt en hoeveel minuten je in het totaal geluisterd hebt. Spotify biedt echter ook elk jaar weer wat nieuwe verrassingen aan in Wrapped om het uniek te houden. Wie weet wat we dit jaar dus nog meer kunnen verwachten.

Wanneer komt Spotify Wrapped 2025?

Dit is natuurlijk de grote vraag: wanneer komt Spotify Wrapped 2025? Je zal het niet kunnen missen als het ineens verschenen is, want dan staan alle sociale media meteen vol met iedereens recaps, maar Spotify onthult nooit van tevoren een releasedatum voor Wrapped en het verschilt elk jaar ook net weer een beetje.

We kunnen echter wel wat hints halen uit de releases van de afgelopen jaren. Spotify Wrapped 2024 verscheen bijvoorbeeld op woensdag 4 december 2024. Zou Spotify Wrapped 2025 dan misschien op woensdag 3 december 2025 kunnen verschijnen? Of misschien op donderdag 4 december? Dat lijken in ieder geval wel de meest logische data als we kijken naar het patroon van de laatste jaren.

Swipe to scroll horizontally Jaar Spotify Wrapped releasedatum 2024 Woensdag 4 december 2023 Woensdag 29 november 2022 Woensdag 30 november 2021 Woensdag 1 december 2020 Dinsdag 1 december 2019 Donderdag 5 december 2018 Donderdag 6 december 2017 Woensdag 6 december 2016 Dinsdag 6 december

Als we wat verder terug in de tijd gaan, zien we dat Wrapped 2023 gelanceerd werd op woensdag 29 november en Wrapped 2022 op woensdag 30 november. Daarvoor hadden we te maken met Wrapped 2021 op woensdag 1 december en Wrapped 2020 op dinsdag 1 december.

De afgelopen vier jaar verscheen Spotify Wrapped dus op een woensdag aan het begin van december. Aan de hand van de informatie van alle voorgaande jaren lijken 26 november en 3 december de meest logische data te zijn voor dit jaar. Dat is niet gebaseerd op leaks of geruchten, maar dus gewoon op releases in het verleden.

Iets wat we in het verleden wel hebben gezien, zijn wat teasers van Spotify op sociale media om ons een idee te geven van waar we naar uit kunnen kijken, en natuurlijk om wat hype te creëren.

Op het moment van schrijven hebben we zulke teasers nog niet voorbij zien komen en dat betekent misschien dus dat we nog iets langer geduld moeten hebben. Er is wel al een webpagina voor Spotify Wrapped 2025 te vinden, maar die verwijst je voor nu nog gewoon naar je favoriete nummers van 2024.

Wanneer stopt de tracking voor Spotify Wrapped 2025?

Iets anders wat veel mensen zich afvragen over Spotify Wrapped is wanneer het bedrijf precies stopt met het tracken van de data waar het de Wrapped-lijsten op baseert. Telt de muziek die je aan het einde van november veel luistert bijvoorbeeld nog mee voor 2025 of telt die data mee voor het volgende jaar?

Het antwoord is helaas dat Spotify ook hier geen duidelijkheid over geeft. Het lijkt er meestal op dat de statistieken worden verzameld vanaf 1 januari tot en met ergens halverwege november (maar niet is niet bevestigd of bewezen).

Misschien is de reden voor deze geheimzinnigheid dat Spotify Wrapped op deze manier beter een verrassing kan blijven. De enige officiële opmerking hierover suggereert dat de tracking in ieder geval ook nog na het einde van oktober verdergaat.

Verder is alles helaas dus vrij onduidelijk. Misschien kan je zelf aan de hand van de data die uiteindelijk in je Spotify Wrapped 2025 verschijnt eens kijken hoeveel je je hier terugziet van je luistergedrag gedurende de tweede helft van november (wat natuurlijk wel lastig kan zijn afhankelijk van hoeveel je Spotify gebruikt).

Het is natuurlijk wel een technische opgave om voor miljoenen gebruikers een Wrapped te creëren aan de hand van enorme hoeveelheden data, dus het tracken zal sowieso wel een aantal dagen of misschien zelfs een aantal werken voor de release van Wrapped stoppen.

We brengen je natuurlijk ook weer op de hoogte wanneer Spotify Wrapped 2025 eindelijk is gearriveerd, dus hou onze website de komende tijd in de gaten voor meer informatie.

