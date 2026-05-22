Spotify gaat de strijd aan met ticket scalpers en laat artiesten concertkaartjes reserveren voor hun grootste fans

Kaartjes kopen voor live muziek lijkt tegenwoordig steeds lastiger te worden en daar gaat Spotify nu iets aan doen. Het platform heeft een nieuw ticketsysteem onthuld waarbij de grootste fans van artiesten prioriteit krijgen.

Tijdens zijn 'Investor Day 2026'-briefing onthulde Spotify 'Reserved'. Dit is dus een nieuw systeem waarbij de grootste fans van artiesten als eerste toegang krijgen tot kaartjes voor aankomende concerten, zonder extra kosten. Het nieuwe systeem wordt eerst in de komende maanden in de VS gelanceerd voor Spotify Premium-abonnees en later volgt er een bredere uitrol naar meer landen.

Om te beginnen zullen er bij een aantal recent aangekondigde tours van bepaalde artiesten mogelijkheden zijn voor fans om tickets te reserveren. Spotify is van plan om dit in de toekomst dus uit te breiden naar tours van allerlei formaten.

In een wereld vol met ticket scalpers en dramatische ticketverkooptaferelen bij Ticketmaster is een feature zoals Spotify's Reserved een optie die het kopen van concertkaartjes hopelijk iets soepeler kan maken. Het is toch wel fijn als echte fans een eerlijke kans krijgen om hun favoriete artiesten live te zien, zonder dat ze scalper-prijzen moeten betalen.

Spotify zal bepalen of je een van de grootste fans bent aan de hand van je algehele Spotify-activiteit. Hierbij wordt er gekeken naar het aantal streams en gedeelde content, maar ook naar de activiteit van Premium-gebruikers in het algemeen. Zo moet Spotify kunnen bepalen of je "een echte menselijke fan" bent, en niet een bot.

Als Spotify besluit dat je genoeg naar een bepaalde artiest hebt geluisterd om een grote fan te zijn, en er een concert bij jou in de buurt plaatsvindt, dan zal het platform twee kaartjes voor je reserveren. Je hebt dan volgens Spotify ongeveer een dag de tijd om te bepalen of je ze wil kopen. Er zijn hierbij een aantal dingen waar je rekening mee moet houden.

Vooraan in de rij

Wanneer Spotify bepaalt dat je een echte fan bent, krijg je een e-mail en een notificatie binnen de app, waarin te zien is dat je kaartjes kan kopen. Spotify raadt dan ook aan om notificaties voor live events aan te zetten, je locatiegegevens in te schakelen en ervoor te zorgen dat de app up-to-date is. Zo mis je het in ieder geval niet per ongeluk als er kaartjes voor je gereserveerd worden.

Nadat je de notificatie ontvangt, krijg je dus de kans om binnen een bepaalde periode snel maximaal twee kaartjes te kopen, voordat vervolgens de kaartverkoop voor het grotere publiek van start gaat. Helaas kan je dus niet kaartjes voor een hele groep bestellen, maar dat is ook wel begrijpelijk en als je vrienden toevallig ook grote fans zijn, krijgen ze misschien zelf ook deze Reserved-toegang.

Als je besluit om tickets te kopen, word je naar de website van de ticketpartner doorgestuurd om de aankoop af te ronden. Dan heb je echter nog wel mogelijk met een beperkte beschikbaarheid te maken.

Spotify zegt dat tickets niet voor alle fans gegarandeerd zijn. Het aantal fans dat op deze manier tickets wil kopen, zal waarschijnlijk in veel gevallen nog steeds groter zijn dan de totale capaciteit van veel zalen. Daarnaast zegt Spotify dat het aanbod van tickets via Reserved ook gebaseerd zal zijn op de locaties van de tour. Als een concert niet echt bij jou in de buurt plaatsvindt, dan krijg je misschien dus ook geen toegang, ook al ben je misschien een enorm grote fan.

Als je dus wel kaartjes aangeboden krijgt, krijg je de kans om zelf een show naar keuze (in de buurt) te kiezen, stoelen te kiezen en vervolgens dus de uiteindelijke kaartjes te kopen. Spotify voegt hier ook nog aan toe dat de types beschikbare tickets ook kunnen verschillen per concert.

Fans belonen is een goede strategie

We hebben het proces van tickets kopen de laatste jaren duidelijk zien veranderen. De vraag naar tickets voor live muziek is flink omhoog gegaan en dingen zoals scalpers en Ticketmasters controversiële dynamische prijzen hebben het hele proces van tickets kopen steeds lastiger en stressvoller gemaakt.

Niet alle keuzes die Spotify maakt zijn even populair, maar dit is nu wel het eerste bedrijf dat echt iets lijkt te doen om scalpers die tickets doorverkopen voor belachelijk hoge prijzen tegen te werken. Dat is goed nieuws voor de echte fans.

Recent kwam Ticketmaster nog onder vuur te liggen, toen zijn president claimde dat posities in de wachtrij niet willekeurig zijn. Hierdoor begonnen fans zich af te vragen waar hun plaats in de rij dan wel op gebaseerd is.

"We bouwen dit om terug te geven aan fans die artiesten het meeste ondersteunen — en omdat wanneer fans en artiesten winnen, Spotify dat ook doet". Dat deelde de streaminggigant ook nog bij zijn aankondiging.

Voor het platform gaat het natuurlijk allemaal om 'engagement'. Het bedrijf sloot zijn aankondiging af met: "Wanneer luisteraars die op Spotify komen opdagen voor een artiest ook degenen zijn die naar de show kunnen gaan, blijven fans trouw, groeien artiesten, en wordt live muziek versterkt. Dit is deel van een grotere investering die Spotify doet in live muziek bij artiesten in elk stadium van hun carrière."