Wanneer je een smart tv combineert met een monitor krijg je (ongeveer dan toch) de Samsung Smart Monitor M8. De slimme toevoegingen werken prima en zorgen ervoor dat dit zonder twijfel de meest veelzijdige monitor is die je kan vinden, zowel voor thuis als op kantoor. Hoewel je hem technisch gezien zonder pc kan gebruiken voor Microsoft 365-toepassingen, is dat in de praktijk geen aanrader.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Iedereen heeft andere eisen voor een monitor. Sommigen zoeken de beste optie voor hun gaming set-up met een hoog refresh rate, terwijl anderen een zo accuraat mogelijke kleurenweergave nodig hebben. Dan heb je nog een niet te vergeten groep die gewoon een monitor zoekt om meer werkruimte te hebben.

Die laatste groep is in mijn ogen waar Samsung op mikt met hun Smart Monitor M8. Aan de buitenkant lijkt hij op een moderne monitor met ingebouwde webcam. Zodra je hem aanzet, maak je echter kennis met een aangepast versie van de smart tv-interface van Samsung. Je krijgt hierdoor niet alleen rechtstreeks toegang tot apps als Netflix en Disney Plus, maar ook de mogelijkheid om draadloos het scherm van je laptop te spiegelen of uit te breiden.

Samsung Smart Monitor M8 review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 799 euro bij lancering

Inmiddels te vinden tussen 500 à 600 euro

De Samsung Smart Monitor M8 is midden 2022 op de markt gebracht voor een adviesprijs van 799 euro. Dat is niet goedkoop voor een 4K-monitor van 32 inch met 60Hz refresh rate, maar je betaalt hier natuurlijk voor de slimme features die de concurrentie niet heeft. Wie een gelijkaardige monitor zonder deze features zoekt, betaalt daarvoor een paar honderd euro minder.

Dat laatste aspect heeft zichzelf echter opgelost de voorbije maanden. Je kan de Samsung Smart Monitor M8 nu namelijk makkelijk vinden tussen de 500 en 600 euro waardoor hij op gelijke hoogte zit als andere 4K-monitoren. Hou er tot slot rekening mee dat deze monitor alleen in 32 inch verkrijgbaar is.

Prijs-kwaliteit: 4/5

(Image credit: Future)

Samsung Smart Monitor M8 review: Design

Alleen in 32 inch, wel vier kleurenopties

In hoogte verstelbaar en kantelbaar, maar draait niet zijwaarts

Aansluitingen netjes achteraan

Het design van de Samsung Smart Monitor M8 is doordacht en strak afgewerkt. Zo is de monitor in hoogte verstelbaar en kan je het scherm kantelen. Zijwaarts draaien kan hij niet, dan moet je het geheel gewoon verplaatsen. Samsung heeft gekozen voor een volledig platte voet onderaan en die keuze kon mij zeker smaken. Zo verlies je namelijk geen plaats op je bureau, omdat je spullen op de voet kan leggen, zoals de afstandsbediening of je telefoon.

Een struikelblok voor sommigen is zonder twijfel het formaat en dan vooral het feit dat er maar één formaat is. Over het algemeen wordt 32 inch gezien als een gemiddeld formaat, maar voor mij was dit in feite iets te groot. Ik ga zelf eerder voor 24 of 27 inch, terwijl collega's dan weer 40 inch of groter verkiezen. Wel krijg je vier kleurenopties (wit, roze, groen en blauw). Samsung profileert de monitor als lifestyleproduct en dat reflecteert zich in deze keuze. Ik zou liever meerdere formaten hebben dan meerdere kleuren.

(Image credit: Future)

De aansluitingen van de Samsung Smart Monitor M8 zijn verder erg minimalistisch (of beperkt, afhankelijk van wie je het vraagt). Je krijgt één DisplayPort-aansluiting en twee USB-C-aansluitingen, waarvan er eentje 65W Power Delivery ondersteunt. De tweede is louter bedoeld om accessoires aan te sluiten of op te laden. Samsung geeft je trouwens een DisplayPort naar HDMI-kabel en USB-C naar USB-C-kabel mee in de doos, wat altijd welkom is. Hierdoor kan je laptops die met een USB-C-kabel opgeladen worden verbinden met slechts één kabel. Die zal er dan voor zorgen dat het beeld en geluid netjes op de monitor komen en tegelijkertijd je laptop opladen.

In de standaard van de monitor zit daarnaast een ovale opening waar je de kabel door kan trekken zodat je bureau erg netjes blijft. Onder de aansluitingen vind je nog een kleine joystick om door de menu's te navigeren, maar die zal je wellicht niet aanraken omdat Samsung een afstandsbediening bij de monitor geeft. De kers op de taart is dat je die afstandsbediening met USB-C kan opladen.

Als ik tot slot één minpunt moet noemen, is dat de webcam. Die kan je vastklikken op de achterkant, maar kan niet naar beneden kantelen. Zelfs met de software om het beeld te centreren en te tracken waar mijn hoofd is, stond de webcam gewoon fysiek te hoog. Het zou fijn zijn als hij verder naar beneden kon kantelen zodat ik niet lijk op een zwevend hoofd zonder lichaam.

Design score: 4,5/5

(Image credit: Future)

Samsung Smart Monitor M8 review: slimme features

Interface lijkt sterk op smart tv's van Samsung

Microsoft 365-apps werken niet top

Navigatie gaat erg vlot

Je koopt de Samsung Smart Monitor M8 grotendeels voor zijn slimme features en die zijn er in overvloed. Er is letterlijk voor ieder wat wils, zowel voor casual privégebruikers als professionals.

Voor privégebruik zijn de voordelen relatief eenvoudig. Je hebt rechtstreeks toegang tot al je favoriete streamingdiensten zoals op een smart tv. De afstandsbediening heeft zelfs aparte knoppen voor Netflix, Disney Plus en Amazon Prime TV. De Smart Monitor M8 synchroniseert trouwens bij de set-up met je Samsung tv, als je die zou hebben. Alle andere apps die op je tv staan, worden daarom automatisch gedownload op de monitor. De app-bibliotheek is hier identiek, dus als een app beschikbaar is op een Samsung tv, is die hier ook beschikbaar. Inloggegevens worden echter niet overgenomen. Je zal dus voor elke app afzonderlijk moeten inloggen.

Een ingebouwde Chromecast is er niet, maar AirPlay, DLNA en algemene screen mirroring zijn er wel. Er zijn dus meer dan genoeg manieren om content van je telefoon of tablet naar de Smart Monitor M8 te streamen. Tijdens mijn test werd de verbinding hier altijd vlot gemaakt en tot mijn verbazing was er zelfs een split-screen modus toen ik het scherm van mijn smartphone spiegelde.

(Image credit: samsung)

Professionals krijgen meer mogelijkheden dan je ooit zou verwachten van een monitor. Zo is er een sneltoets voor Microsoft 365 die geopend wordt in de Samsung-browser. Als je via bluetooth een muis en toetsenbord verbindt, dan kan de Samsung Smart Monitor M8 dienstdoen als mini computer. Via de online omgeving heb je toegang tot al je bestanden in de OneDrive-cloud, die je vervolgens kan openen in Word, Excel, PowerPoint en andere Office-programma's. Zelfs een meeting of Google Duo kan je opstarten zonder verbonden te zijn met een pc of laptop.

Is de Samsung Smart Monitor M8 daarom een vervanging van je laptop, pc of all-in-one? Nee, verre van, want zelfs een goedkope laptop heeft een krachtigere processor dan deze monitor. Daar komt bij dat de webbrowser van Samsung veruit de slechtste browser is die je maar kan vinden. Combineer dat met een beperkte processor en je ondervindt snel waarom je deze monitor niet zonder laptop moet gebruiken voor Microsoft 365-toepassingen.

Verder kan je erg eenvoudig het scherm van je laptop spiegelen op de monitor als je op hetzelfde netwerk zit en dat werkt gelukkig wel goed. Je hebt hier alleen het bijbehorende programma nodig, dat je via de website van Samsung kan downloaden. De set-up duurde op mijn Windows-laptop een vijftal minuten en daarna detecteerden mijn laptop en de monitor elkaar meteen. Hou er wel rekening mee dat de monitor bij een draadloze verbinding maximaal 30Hz haalt, dus het is geen volwaardige vervanging voor een bekabelde verbinding. Dit is wel erg handig als de Samsung Smart Monitor M8 in een kleine vergaderruimte staat. Zo kan jij met je laptop gaan zitten of staan waar je maar wil en kan de rest volgen op de monitor.

Features score: 4/5

(Image credit: Samsung)

Samsung Smart Monitor M8 review: beeldkwaliteit

4K-resolutie met 60Hz refresh rate

HDR10 werkt redelijk goed

Niet geschikt voor professionele video- en fotobewerking

Een 4K-resolutie op een 32-inch scherm is altijd een slimme zet, omdat deze resolutie erg scherp oogt op een kleiner formaat. Je zal op geen enkele manier teleurgesteld zijn door de hoeveelheid details die je hier ziet. Gamers die hoge refresh rates nodig hebben, moeten sowieso verder kijken. Met een maximum van 60Hz is de Samsung Smart Monitor M8 op geen enkele manier geschikt voor gamers.

Deze monitor heeft een vrij goede contrastverhouding van 3.000:1 en de gebruikelijke 300 nits aan helderheid die piekt op 400 wanneer HDR is ingeschakeld. Verbluffende HDR-kwaliteit krijg je niet, maar HDR10 geeft je genoeg dynamisch bereik om overbelichte hoogtepunten te minimaliseren en wat details terug te winnen in donkere scènes.

De Samsung Smart Monitor M8 is verder prima voor eenvoudige foto- en videobewerking of grafisch ontwerp met 100% sRGB, 89% AdobeRGB en 94% DCI-P3 kleurengamma's. Professionals die volledige dekking van verschillende kleurengamma's nodig hebben (en dan vooral Adobe-gebruikers), zullen op zoek moeten naar een duurdere monitor.

Tot slot heeft deze monitor ingebouwde speakers en daarmee is dan ook alles gezegd. Ze klinken beter dan de speakers in sommige andere monitoren, maar de ingebouwde speakers van je tv op laptop kunnen wel eens beter klinken.

Beeldkwaliteit score: 3,5/5

(Image credit: Samsung)

Moet je de Samsung Smart Monitor M8 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Na een prijsverlaging zit de Smart Monitor M8 op het prijspunt van gelijkaardige concurrenten, hoewel die telkens de slimme features missen. 4/5 Design Erg fijn, minimalistisch ontwerp in verschillende kleuren. Alleen de positie van de webcam is vervelend. 4,5/5 Slimme features De slimme features zijn een fijne toevoeging, maar kunnen het geheel te complex maken. Gebruik van de Microsoft-apps zonder pc is daarnaast geen aanrader. 4/5 Beeldkwaliteit Een 60Hz refresh rate sluit professionele gamers uit, terwijl onvolledige dekking van sommige kleurengamma's grafisch designers uitsluit. HDR10 is dan weer wel fijn. 3,5/5

Koop hem als...

Je een monitor en tv in één wil

Dit is geen geweldige tv en geen geweldige monitor, maar wel een prima all-in-one oplossing als je geen budget hebt om beide apparaten afzonderlijk te kopen.

Je een laptop met USB-C-oplader hebt

Dankzij de USB-C-poort met 65W Power Delivery kan je met één kabel je laptop verbinden en opladen. Zo blijft je bureau enorm netjes.

Je andere monitoren te saai vindt

Je kan veel zeggen over monitoren, maar de meeste exemplaren vind je in het zwart of grijs. Met vier frisse kleurenopties voegt de Smart Monitor M8 wat kleur toe aan je bureau.

Koop hem niet als...

Je professioneel gamet

Met een refresh rate van 60Hz is deze monitor niet geschikt voor gamers.

Je video's en foto's op professioneel niveau bewerkt

Er is geen volledige dekking van alle kleurengamma's, wat een afknapper is voor professionele grafisch ontwerpers.