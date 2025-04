Easter Egg Hunt: win een Nothing Phone (3a) Pro

Het is weer bijna Pasen en dat wil maar één ding zeggen: onze Easter Egg Hunt gaat weer van start. Vanaf 14 april tot en met 18 april zal er elke middag een nieuwe winactie verschijnen. Dit jaar laten we de winacties geen 24 uur openstaan, maar loopt alles door tot en met zondag 20 april. Zo heeft iedereen ruim voldoende de tijd om hun kans te wagen.

Win een Nothing Phone (3a) Pro

Vandaag maak je kans op een Nothing Phone (3a) Pro in zilver, met maar liefst 256 GB opslag en 12 GB RAM. Nothing staat natuurlijk bekend om zijn unieke, transparante ontwerpen, waarbij je een kijkje krijgt in het binnenwerk van een telefoon. Natuurlijk is het toestel ook voorzien van de kenmerkende Glyph-verlichting, die met een ‘lichtshow’ meldingen aangeeft en zelfs gebruikt kan worden voor een gelijkmatige(re) verlichting bij foto- en video-opnamen.

Qua design is het dus zonder twijfel een opvallend toestel, maar geldt dat ook voor de hardware? De Nothing Phone (3a) Pro biedt in ieder geval indrukwekkende specificaties, waaronder een bijzonder helder oledscherm van 6,77 inch (tot 3.000 nits), een energiezuinige Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3-chipset, een 5.000mAh-batterij en 50MP-sensoren voor de primaire camera, selfiecamera én periscoopcamera (met 3x optische en 60x digitale zoom). Daarnaast maak je prima groothoekfoto’s met de 8MP-groothoekcamera.

Ook kunstmatige intelligentie ontbreekt niet in Nothing OS. De Phone (3a) Pro beschikt zelfs over een aparte knop voor AI: de ‘Essential Key’. Wat je daar allemaal mee kan, lees je in onze uitgebreide review van de Nothing Phone (3a)-serie. Wat software-ondersteuning betreft zit je ook goed: de toestellen krijgen drie jaar Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates.

Doe mee en win!

Wil je kans maken op een Nothing Phone (3a) Pro? Je kan heel eenvoudig je kans wagen door hier te klikken en het deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan vanaf 16 april om 12:00 uur tot 20 april om 23:59 uur. Zorg ervoor dat je contactinformatie klopt, want na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.