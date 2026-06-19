"Geen mogelijkheid om echt te innoveren": Nothing schrapt CMF Phone 3 Pro door stijgende RAM-prijzen

De CMF Phone 2 Pro van Nothing viel vorig jaar op door zijn eigenzinnige design en scherpe prijs. Wie dit jaar hoopte op een CMF Phone 3 Pro, komt echter bedrogen uit. Het bedrijf heeft bevestigd dat er voorlopig geen nieuw model verschijnt.

Nothing-medeoprichter Akis Evangelidis liet op X weten dat het bedrijf wel aan een opvolger werkte, maar dat de huidige geheugenprijzen roet in het eten gooien. “Met de geheugenprijzen zoals ze nu zijn, kunnen we geen telefoon bouwen die voelt als een echte stap vooruit én tegelijk logisch geprijsd blijft voor CMF”, aldus Evangelidis.

Daarom komt er dit jaar geen nieuwe CMF-telefoon. Andere CMF-producten staan wel nog op de planning, waaronder producten in volledig nieuwe categorieën. Ook Nothing zelf blijft nieuwe smartphones uitbrengen, alleen niet onder het goedkopere CMF-label. Die toestellen zullen vermoedelijk dus in een hogere prijsklasse vallen.

Latest Videos From Watch full video here:

A lot of you have been asking when the next CMF phone is coming and as always we'd rather be transparent.CMF Phone 2 Pro was a product we were incredibly proud of. It even won Budget Phone of the Year from MKBHD and the response from all of you made it even more special.We…June 19, 2026

Niet geheel onverwacht

Helemaal onverwacht komt dit nieuws niet. Counterpoint voorspelde onlangs al dat goedkope smartphones in sommige markten permanent zouden kunnen verdwijnen.

Dat heeft alles te maken met de stijgende prijzen van RAM. AI-datacenters hebben enorme hoeveelheden geheugen nodig, waardoor tekorten ontstaan en de prijzen flink oplopen. Daardoor wordt het voor fabrikanten steeds moeilijker om betaalbare smartphones te maken zonder te veel in te leveren op specificaties.

Voorlopig heeft Nothing alleen bevestigd dat er dit jaar geen nieuwe CMF-telefoon komt. Toch lijkt de kans groot dat het bedrijf volgend jaar met dezelfde problemen te maken krijgt. Het zou dus zomaar een hele tijd kunnen duren voordat er weer een nieuwe CMF-smartphone verschijnt.