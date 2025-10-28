De Nothing Phone (3a) Lite wordt deze week gelanceerd en dit is wat we verwachten

Nothing lijkt nog niet klaar te zijn met smartphonelanceringen in 2025. Het meest recente toestel dat gelanceerd werd, is de Nothing Phone (3). Dat model arriveerde in juli. Nu komt er blijkbaar op woensdag 29 oktober ook nog een Nothing Phone (3a) Lite aan.

Nothing kondigde de lancering van de telefoon aan op sociale media en heeft ook al kort de achterkant van het toestel geteased. Het lijkt erop dat we een soort notificatielicht krijgen op de achterkant en dit doet natuurlijk ook denken aan de Glyph-verlichting op voorgaande Nothing-telefoons.

Aan de hand van de naam gokken we dat dit een nog budgetvriendelijker en minder krachtig model wordt dan de Nothing Phone (3a). Dat model werd in maart tegelijkertijd met de Nothing Phone (3a) Pro. Allebei deze telefoons draaien op de middenklasse Snapdragon 7s Gen 3-chip.

Dit is overigens de eerste keer dat Nothing een telefoon introduceert met de 'Lite'-benaming. Wel heeft het bedrijf al eerder goedkopere toestellen gelanceerd, maar dan onder de CMF-merknaam. Zo werd de CMF Phone 2 Pro in april onthuld. Dat model heeft een adviesprijs van 249 euro en biedt 8GB RAM en 256GB opslagruimte.

Hoe 'Lite' zal hij zijn?

Phone (3a) Lite. 29.10. 13.00 GMT.Light up the everyday. pic.twitter.com/VVNclQ6mElOctober 27, 2025

De Nothing Phone (3a) Lite lekte eerder deze maand al en toen hoorden we dat hij 8GB RAM en 128GB opslag zou bieden. Er werd nog geen processor genoemd. Die specs klinken echter wel logisch voor een toestel dat een startprijs krijgt onder de 349 euro van de Nothing Phone (3a).

De Nothing Phone (3a) vertelt ons mogelijk ook het meeste over wat we kunnen verwachten van de aankomende Nothing Phone (3a) Lite. Het bestaande toestel heeft drie camera's achterop (50MP+50MP+8MP), biedt 2x optische zoom en heeft een 32MP-selfiecamera aan de voorkant.

We kunnen misschien een iets goedkopere camerasetup krijgen op de Nothing Phone (3a) Lite en mogelijk ook een downgrade op het gebied van het display. De Nothing Phone (3a) heeft een 6,77-inch, 1.080 x 2.392 pixels AMOLED-display met een refresh rate van 120Hz.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

We komen er dus al gauw achter wat dit toestel precies te bieden heeft. Nothings vierde smartphone van dit jaar wordt op 29 oktober om 14:00 uur aangekondigd.