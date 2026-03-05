Nothing Phone (4a) onthuld met verbeterde camera's en nieuwe roze variant

Het is druk in smartphoneland. Na lanceringen van Google, Samsung en Xiaomi is het nu de beurt aan Nothing. Het bedrijf heeft zonet de nieuwe Nothing Phone (4a) aangekondigd met een zachte prijs van 369 euro, uniek ontwerp en indrukwekkende camera's. Wij zetten de belangrijkste info op een rijtje.

Verbeterde zoom, steviger ontwerp en nieuwe kleurenoptie

De Nothing Phone (4a) heeft drie camera's achteraan en het zijn ook drie bruikbare camera's, wat niet altijd zo is in deze prijsklasse. De smartphone heeft een 50MP-hoofdcamera, 8MP-groothoekcamera en 50MP-telefotocamera met 3,5x optische zoom. Vooral die laatste camera valt op, omdat zelfs topmodellen zoals de Galaxy S26 slechts 3x zoom aanbieden. Als je graag inzoomt en geen fortuin wil uitgeven aan een smartphone, is de Nothing Phone (4a) misschien wel precies wat je zoekt.

Het ontwerp is weer typisch Nothing met een transparante achterkant en een lichtbalkje naast de camera's. Deze "Glyph Bar" bestaat uit zeven lampjes en kan onder andere gebruikt worden om meldingen te zien, timers in de gaten te houden en meer. Naast de witte, zwarte en blauwe versies die we kennen van de Nothing Phone (3a) is er nu ook een roze versie verkrijgbaar.

Daarnaast is er een groot 6,78-inch AMOLED-scherm met 120Hz refresh rate en hoge helderheid aanwezig. Dat scherm is nu ook steviger dankzij Gorilla Glass 7i en er is nog een vooraf geïnstalleerde screenprotector aanwezig. De Nothing Phone (4a) is echter niet volledig waterbestendig. De IP64-score wil zeggen dat de telefoon maximaal 20 minuten kan ondergedompeld worden in water op 25 cm diepte.

Binnenin de Nothing Phone (4a) zit een Snapdragon 7s Gen 4, waarmee je lichte games kan spelen. Dit is geen krachtpatser van topniveau, maar de telefoon is wel sneller dan de meeste rechtstreekse concurrenten. De batterij van 5.080mAh moet het de hele dag volhouden en is na 22 minuten weer voor de helft vol dankzij 50W-snelladen. Draadloos opladen is echter niet aanwezig.

Ten slotte krijgt de Nothing Phone (4a) drie Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates. Pre-orders zijn mogelijk vanaf vandaag, 5 maart, en op 13 maart ligt de telefoon in de winkel. Voor het basismodel met 8GB RAM en 128GB opslag betaal je 369 euro en voor de versie met 12GB RAM en 256GB opslag ben je 449 euro kwijt.