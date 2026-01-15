Nothing CEO suggereert dat de prijzen van smartphones met zo'n 30% omhoog kunnen gaan

De smartphonemarkt lijkt in 2026 grote veranderingen te ondergaan en helaas zullen deze veranderingen niet allemaal even positief zijn. De prijzen voor smartphones kunnen flink stijgen en/of de specs kunnen gedowngraded worden.

Dit is in ieder geval wat de CEO van Nothing, Carl Pei, heeft voorspeld via een post op X. Hij laat weten dat het tijdperk van steeds betere specs zonder (grote) prijsverhogingen voorbij is. Dat tijdperk werd mogelijk gemaakt door dalende kosten voor geheugen en displays, maar de enorme prijsstijgingen voor geheugen die momenteel plaatsvinden, zorgen volgens Pei dat er in 2026 dus een einde aan die trend komt.

Dit is dus één van de vervelende gevolgen van de RAM-crisis die veroorzaakt is door de verhoogde vraag naar RAM voor AI-datacenters. Volgens Pei moeten smartphones nu voor het eerst direct concurreren met AI-infrastructuur voor onderdelen en de stijgende kosten voor geheugen zijn daar het gevolg van.

Hoe erg worden de prijzen dan straks verhoogd? Pei geeft aan dat de kosten voor geheugen in sommige gevallen al zo'n drie keer hoger zijn geworden en dat het nog erger kan worden. "Geheugenmodules die een jaar geleden minder dan $20 kostten, kunnen aan het einde van het jaar meer dan $100 dollar kosten voor topklasse modellen," zegt Pei.

Hogere prijzen of slechtere specs

Nothings CEO geeft aan dat smartphonefabrikanten door deze situatie voor een simpele keuze komen te staan: Of ze gooien de prijzen omhoog, of de specs moeten gedowngraded worden. De eerste optie zou in sommige gevallen een prijsverhoging van zo'n 30% of zelfs meer kunnen betekenen.

Volgens Pei zullen vooral fabrikanten van instapmodellen en middenklasse smartphones hier last van krijgen en ook Nothing zelf zal waarschijnlijk zijn prijzen moeten verhogen.

Dit is dus slecht nieuws, maar Pei ziet het ook als een kans om zich nog meer op design te focussen dan op specs. Die focus had Nothing toch al, maar de CEO ziet 20256 echt als "het jaar dat de 'specs race' eindigt". Een focus op design kan in deze lastige tijd volgens hem zorgen dat telefoons zich toch nog goed kunnen onderscheiden van de concurrentie.

Op dat vlak heeft Nothing dus misschien al een kleine voorsprong op de merken die wel voornamelijk concurreren op het gebied van specs, maar wij vinden het toch wat lastiger om dit als een lichtpuntje te zien dan Pei. Deze prijsstijgingen betekenen voornamelijk slecht nieuws voor iedereen. Het kan zijn dat sommige merken op creatieve manieren toch nog weten te innoveren en zonder de meest indrukwekkende specs nieuwe klanten weten te winnen, maar het kan ook zijn dat er in 2026 gewoon veel minder nieuwe telefoons gekocht worden.