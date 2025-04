De Samsung S95F heeft indrukwekkende Glare Free-technologie, maar we kijken nog meer uit naar andere tv's

Wanneer tv-fabrikanten elk jaar weer hun nieuwe modellen aankondigen, hebben we vaak gemengde gevoelens. Aan de ene kant is het altijd interessant om te zien wat er nieuw is, maar aan de andere kant vragen we ons ook af hoeveel beter de beste tv's echt nog kunnen worden (in een jaar).

Als wij een tv in een review vijf sterren geven, is hij toch niet ineens volledig overbodig wanneer zijn opvolger verschijnt en deze ook weer dezelfde score krijgt? Aan de andere kant zijn de nieuwe technologieën en features altijd dus wel weer erg interessant en ze zijn natuurlijk ook daadwerkelijk ontworpen om de beeldkwaliteit nog verder te verbeteren.

Dat laatste zien we ook duidelijk bij de Samsung S95F. Dat is Samsungs flagship 4K OLED TV voor 2025. Hij heeft nu niet alleen dezelfde processor als de duurdere 8K-tv's van 2025, wat moet zorgen voor nog indrukwekkendere upscaling van content in een lagere resolutie, maar hij beschikt ook over Samsungs tweede generatie Glare Free-technologie om weerspiegelingen tegen te gaan.

De Glare Free-technologie werd vorig jaar geïntroduceerd op de S95D en is bedoeld om zoveel mogelijk weerspiegelingen van het scherm te verwijderen. We konden dit zelf zien en dit was uiteindelijk de belangrijkste reden (samen met de fantastische algemene prestaties) dat het onze tv van het jaar was in 2024.

Hoewel het zeker een enorm innovatieve technologie is, vonden we de Glare Free-technologie nog niet perfect. De antireflectielaag zorgde er bij die eerste generatie namelijk voor dat zwartwaardes niet zo diep waren op de S95D als op andere OLED TV's van 2024 zonder deze technologie. Zwart kon er dus een beetje uitgewassen en grijs uitzien (ook wel black crush genoemd).

Toen we hoorden dat de technologie verder verfijnd was op de S95F, stonden we dan ook meteen te popelen om het verbeterde Glare Free-scherm in actie te zien op de 83-inch en 77-inch modellen. We waren hierbij dus vooral benieuwd of de zwartwaardes er beter uit zouden zien.

Verbeteringen op vrijwel elk vlak

Zelfs met verlichting boven de tv aan, zagen we geen duidelijke weerspiegelingen op het scherm van de Samsung S95F. (Image credit: Future / Max Langridge)

Samsung gaf ons dus de kans om een kijkje te nemen naar beide formaten van de tv in een hotelkamer en hoewel het licht buiten niet heel erg fel was, scheen de zon wel genoeg om de antireflectielaag goed te kunnen testen. Daarnaast waren er ook nog felle lampen verspreid over de kamer die de tv van boven verlichtten.

Zoals verwacht, werkte de Glare Free-technologie op de Samsung S95F weer vrijwel perfect. De content op het scherm was altijd goed zichtbaar, onafhankelijk van hoe felverlicht de ruimte was. Het is echt heel indrukwekkend om te zien en een geweldige oplossing voor mensen met felverlichte huiskamers.

We merkten dat de antireflectielaag nog steeds een klein beetje invloed heeft op de overkoepelende beeldkwaliteit, maar we moeten ook toegeven dat het tweede generatie Glare Free-paneel duidelijk een flinke verbetering is. We gaven eerder ook al aan dat de zwartwaardes duidelijk beter zijn dan op het model van vorig jaar. Toch vonden we het beeld er hier nog wel iets minder indrukwekkend uitzien dan op sommige OLED TV's van andere merken.

Natuurlijk kunnen we de prestaties en beeldkwaliteit van de Samsung S95F wel pas echt beoordelen wanneer we hem uitgebreid hebben getest voor onze review.

Samsung vs LG

We hebben ook veel tijd doorgebracht met LG's flagship OLED TV van vorig jaar, de LG G4 OLED TV. Dat model heeft ook een soort antireflectieve coating, maar deze laag gaat lang niet zo goed om met reflecties van verlichting boven de tv, lampen verspreid over de kamer en zonlicht dat door de ramen naar binnen komt.

Dat gezegd hebbende, we hebben ook nooit een heel groot probleem gehad met weerspiegelingen op de LG G4 en konden nog steeds van allerlei soorten content genieten zonder al te veel afleidingen.

Image 1 of 2 We vinden dat zwart er "meer zwart" uitziet op de LG G4 en dat zorgt voor een dieper, filmischer beeld. (Image credit: Future / Max Langridge) De LG G4 toont wel meer weerspiegelingen, al lijkt het op de foto erger dan het in werkelijkheid is. (Image credit: Future / Max Langridge)

De reflecties die we wel nog zagen op de LG G4 zijn ook wel aanvaardbaar, want de beeldkwaliteit is verder geweldig op die tv. Na onze korte ervaring met de Samsung S95F hebben we achteraf nog even een aantal van dezelfde films op de LG G4 bekeken. Zo bekeken we onder andere Abigail om de donkere scènes en schaduwdetails te vergelijken.

Aan het einde van Abigail, wanneer de hoofdpersoon Joey 's nachts het huis verlaat en haar busje instapt, is er een grote boom te zien op de achtergrond. Bij het vergelijken van deze scène op de Samsung S95F en op de LG G4, zag deze er iets meer grijs uit op het Samsung-paneel dan op het LG-paneel. Wanneer Joey vervolgens een lamp aanzet en we ineens donker bloed op haar gezicht zien, vonden we dat dit met meer diepte werd weergegeven op de LG-tv.

Hetzelfde kunnen we niet echt zeggen van meer kleurrijke scènes. Bij het bekijken van Toy Story 3 op beide schermen, was het verschil veel minder duidelijk. Beide displays gaven levendige beelden weer en zorgden dus over het algemeen voor een uitstekende kijkervaring. Het is dus alleen bij donkere scènes dat we merken dat de Samsung-tv iets minder impact heeft.

Met andere woorden, we vinden dat de LG over het algemeen iets meer filmische beelden levert dan de Samsung. We willen hiermee niet zeggen dat de S95F een slechte tv is, want dat is hij zeker niet, maar we hebben dus een beetje een persoonlijke voorkeur voor LG's aanpak.

Wachten op de concurrentie

Laten we het dan ook nog maar even hebben over wat we in de titel van dit artikel aangaven: het feit dat we meer uitkijken naar andere tv's van 2025. Het eerste model waar we het over willen hebben, is de vervanger van de LG G4, de LG G5.

Dit jaar heeft LG een nieuw four-stack OLED-paneel geïntroduceerd. Dit is overigens interessant genoeg ook het paneel dat gebruikt wordt bij de 83-inch versie van de Samsung S95F. Dit paneel belooft een hogere helderheid en een verbeterde kleurreproductie. We hebben een tijdje geleden de LG G5 naast de LG G4 gezien en inmiddels staat ook onze volledige LG G5 review online. We hebben het nieuwe model vijf sterren gegeven.

De LG G5 heeft dit jaar weer een helderheidsboost gekregen en daardoor presteert hij beter in felverlichte ruimtes. (Image credit: Future)

Bij de content die LG liet zien op beide schermen was ook duidelijk een verschil in kleurweergave en details te zien en de LG G5 is weer echt een verbetering. In één voorbeeldvideo liepen een aantal modellen over een catwalk in jurken met allerlei verschillende kleuren en vooral een specifieke rode jurk viel heel erg op. Het verschil in de specifieke tinten rood die de tv's weergaven was vrij groot. De LG G5 toonde een levendigere, maar ook natuurlijkere tint. De LG G5 liet ook meer vouwen in het midden van de jurk zien dan de G4. Dat suggereert dat het nieuwe model ook bij andere content meer details kan weergeven.

We hebben alleen wel wat zorgen over hoe de LG G5 omgaat met Dolby Vision. Dat is ook een onderdeel waar What Hi-Fi? op inging bij hun review. Het grootste gedeelte van de content die wij thuis bekijken, beschikt over Dolby Vision HDR, dus we zijn benieuwd of we op dat vlak zelf nog tegen problemen aan zullen lopen. What Hi-Fi? heeft in ieder geval aangegeven dat LG op de hoogte is van een probleem met Dolby Vision en dat er een oplossing onderweg is in de vorm van een software-update.

Maar wacht, er is meer...

De LG G5 is echter niet de enige OLED TV waar we naar uitkijken in 2025. Sony heeft inmiddels ook zijn Bravia 8 II QD-OLED TV aangekondigd. Deze tv zal naar verwachting ergens binnen de komende maanden bij de gebruikelijke retailers verschijnen.

In onze Sony Bravia 8 review waren we al erg onder de indruk van de prachtige, natuurlijke beelden en goede helderheid die deze tv wist te leveren. Hij was vooral indrukwekkend voor een W-OLED-model zonder extra technologie om de helderheid een boost te geven.

Daar komt wel verandering in bij de Bravia 8 II. Die zal verkocht worden naast de Bravia 8 (als een iets meer premium model) en vervangt hem dus niet. Sony heeft aangegeven dat we dit nieuwe model moeten zien als de vervanger van de A95L uit 2023.

(Image credit: Future)

We hebben de Bravia 8 II ook al in actie gezien en merkten dat hij erg subtiele details goed naar voren kan brengen en kleuren iets meer verzadigd weer kan geven. Hoewel de tv ongetwijfeld een helderheidsboost krijgt dankzij de quantum dot-technologie, lijkt het erop dat de nieuwste processor van het bedrijf de grootste impact zal hebben.

We hebben de Bravia 8 II nu ook naast de Bravia 8 kunnen zien en er was een duidelijk verschil te merken tussen de HDR-prestaties van de twee tv's. Bijzonder felverlichte gedeeltes van beelden zagen er merkbaar feller uit op het nieuwe model.

Het zijn juist dit soort kleine details die uiteindelijk de grootste impact kunnen hebben op de content die je bekijkt, dus Sony's nieuwe model is ook zeker het overwegen waard.

2025 wordt een interessant jaar voor tv's. Samsung en LG blijven maar innoveren en nu gaat Sony ook weer de concurrentie aan op de markt van premium OLED TV's. Als je nu al een favoriet merk hebt, zal je waarschijnlijk niet teleurgesteld worden door het nieuwste model van dat merk, maar als je voor het eerst in een wat langere tijd wil investeren in een mooie nieuwe tv, dan zijn er dit jaar dus meer dan genoeg indrukwekkende modellen om uit te kiezen.