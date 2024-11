De Samsung S95D is onze tv van het jaar dankzij een mix nieuwe en oude technologie

Het feit dat de Samsung S95D onze tv van het jaar is, mag eigenlijk niet zo'n grote verrassing zijn als toen de Samsung S90C vorig jaar LG van de troon stootte. De reden waarom de tv deze titel verdiende, is een interessante mix van features.

Het kwam neer op een combinatie van AI-gestuurde verwerking en een mat scherm. Deze combinatie van digitale en analoge technologie gaf de Samsung S95D een voorsprong op de concurrentie. Dat zorgde er zelfs voor dat hij een van de beste tv's aller tijden werd.

Toen we de Samsung S95D reviewden, waren we verrast door het OLED Glare-Free scherm. Onze testruimte heeft felle overheadverlichting om reflecties te testen en de Samsung S95D sloeg erin alle reflecties weg te halen. We konden zelfs naar The Batman kijken, een film die er erg donker uitziet, met alle lichten aan.

Schermreflecties zijn de aartsvijand van zelfs de beste OLED TV's vanwege hun relatief lage helderheidsniveaus. Hoewel de nieuwe MLA-technologie (Micro Lens Array) OLED TV's zoals de LG G4 een serieuze boost geeft, vonden we de combinatie van het matte scherm en een helder QD-OLED-paneel van de Samsung S95D nog effectiever.

Zoals we al zeiden, is het matte scherm niet de enige reden waarom de Samsung S95D heeft gewonnen. Dat is slechts één deel van deze uitstekende tv. Net als andere fabrikanten had Samsung het over AI-innovaties in zijn tv's en de S95D laat echt zien hoe AI de beeldkwaliteit kan verbeteren.

Tijdens de review van de Samsung S95D waren we verbaasd door hoe realistisch texturen en details eruit zagen. Zelfs het stiksel in kleding en scheuren in rotsen kregen een levensechte kwaliteit die we nog niet eerder op een tv hadden gezien. Dit komt deels door het QD-OLED-beeldscherm, maar ook door de AI-aangestuurde Real Depth Enhancer.

Andere AI-functies in de Samsung S95D zijn onder andere 4K-upscaling, die er zelfs in sloeg om beelden van een live tv-uitzending te laten lijken op native 4K-beelden. Een andere nieuwe functie, OLED HDR Pro, verhoogt de helderheid verder, waardoor HDR-highlights er gedurfder en levendiger uitzien. In onze tests leverde de S95D een piekhelderheid van 1.868 nits, een toename van meer dan 35% ten opzichte van zijn voorganger, de Samsung S95C. Daarmee werd hij ook meteen de helderste OLED die we tot nu toe hebben getest.

Combineer al deze eigenschappen met de rijke kleuren en het krachtige contrast van het QD-OLED-paneel en je krijgt een uitstekende tv waarop alle content er geweldig uitziet. Gamers hebben eveneens niets om over te klagen met features als 4K/144Hz, VRR (met AMD FreeSync Premium Pro), HGiG-ondersteuning en ALLM. De Samsung Game Hub bundelt al deze instellingen in één handig menu voor extra gebruiksgemak.

Het ingebouwde geluid van de Samsung S95D biedt bovendien nauwkeurige ruimtelijke audio dankzij Object Tracking Sound+ (OTS+). Door de One Connect Box is de tv ook ideaal voor wandmontage. Deze box zit namelijk met één dunne kabel vast aan de tv en alle andere accessoires sluit je aan op die box.

De Samsung S95D is echter niet perfect, want voor echt meeslepend geluid dat past bij het beeld, heb je nu eenmaal een soundbar nodig. Vervolgens was er wat black crush aanwezig in donkere scènes, waarbij het zwart soms eerder donkergrijs leek. Dat zijn meteen de enige twee minpunten die we hebben gevonden na onze review.

We hebben dit jaar ten slotte alle grote concurrenten van de Samsung S95D gezien, met name de LG G4, Sony Bravia 9, Panasonic Z95A en Philips OLED909. Hoewel ze allemaal hun sterke punten hebben en uitstekende tv's zijn, gaf geen enkele tv ons hetzelfde gevoel van een innovatie als de Samsung S95D.