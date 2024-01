Wij zagen de Panasonic Z95A OLED TV in actie en werden omver geblazen door zijn felle MLA-paneel

De Z95A is Panasonics flagship OLED TV voor 2024 en hij heeft dus ook een aantal flinke upgrades gekregen ten opzichte van het model van vorig jaar. We krijgen een feller MLA-paneel, een gebruiksvriendelijkere smart tv-interface dankzij de Fire TV-software en nieuwe gaming features, zoals de refresh rate van 144Hz voor pc-gamers. Dit kan wel eens de perfecte OLED TV worden, maar dat hangt heel erg van zijn prijs af en die is nog niet bevestigd.

Wanneer we het hebben over de technologie van OLED TV's, die constant in ontwikkeling is, dan is de helderheid over het algemeen hetgeen dat de meeste fabrikanten momenteel proberen te verbeteren. Panasonic zet met dit nieuwe model zijn sterkste concurrent tot nu toe neer. De flagship Panasonic Z95A OLED TV, die ergens dit jaar uit zal komen, wist een zeer goede indruk op ons te maken op het gebied van beeldkwaliteit tijdens onze eerste ervaring met de tv. Panasonics Master OLED Ultimate-paneel wordt hier gecombineerd met verbeterde MLA-technologie (Micro Lens Array) en een geüpgradede processor om een nieuw helderheidsniveau te bereiken.

De nieuwe Panasonic Z95A werd aangekondigd op 8 januari en wij hebben hem alvast in actie gezien. We hebben echter nog niet kunnen meten hoeveel feller hij precies is. Het vlaggenschip van vorig jaar, de Panasonic MZ2000, wist de competitie al te verslaan. Met zijn piekhelderheid van 1.480 nits in de Filmmaker-modus en 1.366 nits in de Standaard-modus is hij helderder dan de LG G3 en de Samsung S95C. Er bestaat dus ook zeker een kans dat deze nieuwe Panasonic OLED ook weer feller zal zijn dan de LG G4 en Samsung S95D die ook in 2024 uitkomen.

Naast het geüpgradede paneel lijkt Panasonic ook nog wat andere grote veranderingen te hebben doorgevoerd. Het bedrijf is nu bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan met Amazon om de Fire TV-software te kunnen gebruiken in plaats van Panasonics eigen smart tv-platform. Hierdoor wordt Panasonics fantastische tv-technologie samengevoegd met Amazons gebruiksvriendelijke interface. Je krijgt dus op het nieuwe model dus ook toegang tot alle slimme features van Fire TV, zoals smarthomebediening via Alexa, de Ambient Experience en ondersteuning voor verschillende streamingdiensten. Er zijn ook nieuwe gaming-features aanwezig op de nieuwe tv, zoals een refresh rate van 144Hz, wat een groot pluspunt is voor pc-gamers. Wat niet bepaald een pluspunt is, is dat de Z95A nog steeds maar beschikt over twee HDMI 2.1-poorten.

Wordt de Panasonic Z95A de beste OLED TV van dit jaar? Het is nog te vroeg om een duidelijk antwoord op deze vraag te geven. We moeten eerst de beeldkwaliteit zelf nog kunnen testen. Wel hebben we de tv al kunnen zien tijdens CES 2024 en toe waren we in ieder geval al erg onder de indruk van zijn scherpe beeldkwaliteit en intuïtieve smarthomebediening.

Panasonic Z95A OLED TV: prijs en beschikbaarheid

Van links naar rechts zie je hier de 77-inch Z93A, de 65-inch Z95A en de 55-inch Z95A. (Image credit: Future)

Aangekondigd in januari 2024

Wordt waarschijnlijk later dit jaar uitgebracht

Nog geen prijs bevestigd

De Panasonic Z95A OLED TV is beschikbaar in twee schermgroottes: 55 inch en 65 inch. Net als bij de MZ2000 van vorig jaar heeft het bedrijf echter wel een 77-inch variant gemaakt, maar die heeft een andere modelnaam, namelijk Z93A. De reden voor deze andere modelnaam heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er op dat 77-inch model een Master OLED Pro Cinema-paneel wordt gebruikt. Dat paneel zou in principe ongeveer hetzelfde zijn als het paneel van de Panasonic MZ1500 (oftewel zonder MLA). Dat maakt hem minder helder dan de Z95A. Het verschil kan je ook wel zien als je ze naast elkaar zet, maar de Z93A is nog steeds redelijk helder volgens OLED-standaarden.

Vanaf wanneer zal hij beschikbaar zijn? Panasonic zal zijn nieuwe OLED TV's waarschijnlijk later dit jaar uitbrengen (de MZ2000 verscheen ook pas in de tweede helft van 2023). We weten nog niet precies wanneer hij zal arriveren en wat hij precies zal kosten. We verwachten echter vergelijkbare prijzen als bij de MZ2000. Dat betekent het volgende: ongeveer 2.999 euro voor het 55-inch model, 3.999 euro voor het 65-inch model en 4.999 voor het 77-inch model.

Het zou mooi zijn als Panasonic de prijzen dit jaar wat omlaag zou kunnen halen om beter te concurreren met zijn grootste rivalen, maar dat lijkt ons helaas niet heel waarschijnlijk. De MZ2000 van vorig jaar was duurder dan de LG G3 en de Samsung S95C. Panasonic gebruikt dan wel weer geavanceerdere speakertechnologie, en zoiets draagt natuurlijk ook bij aan de prijs.

Panasonic Z95A OLED TV: features

Iemand van Panasonic demonstreert de nieuwe Fire TV-features van de Z95A. (Image credit: Future)

Fire TV Ambient Experience en Alexa-widgets

Toegang tot Apple Home en Google Assistant

144Hz refresh rate voor pc-gamers

De meest interessante nieuwe feature van de Z95A is de Amazon Fire TV-software. Deze software vervangt Panasonics eigen smart tv-platform genaamd my Home Screen 8.0. Dat is mooi, want de interface was voor ons vorig jaar een van de minpunten van de MZ2000. Het homescherm is nu simpelweg een zorgvuldig samengestelde feed van de beste streamingdiensten. Hierdoor zie je meteen de dingen die je al aan het streamen was en kan je gemakkelijker navigeren tussen de verschillende apps. Je kan ook nog een profiel instellen voor meer gepersonaliseerde aanbevelingen.

Zijn toegang tot de Fire TV Ambient Experience betekent dat je de Z95A ook als een centrale hub kan gebruiken voor je smart home. Je kan namelijk via de tv (met Alexa) je smarthome-apparaten bedienen. Tijdens een demonstratie van deze features kregen we te zien hoe je Alexa via de tv de opdracht kan geven om de gordijnen dicht te doen of om de verlichting uit te doen. Zelfs in de drukke omgeving van CES wisten de microfoons de spraakopdrachten goed te verstaan. Dankzij toegang tot Apple Home, AirPlay en Google Chromecast kan je ook dingen doen zoals het bekijken van de live feed van een beveiligingscamera. Deze technologie zorgt er dus voor dat de tv het middelpunt van je smart home wordt.

De Z95A is uitgerust allerlei gaming features, waaronder ondersteuning voor 4K/144Hz (vergeleken met 4K/120Hz op de MZ2000), VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync en ondersteuning voor Dolby Vision gaming. Er zijn helaas nog steeds maar twee HDMI 2.1-poorten en dat is erg jammer aangezien er verder wel wordt gefocust op de game-ervaring.

Panasonic heeft deze aankomende tv voorzien van een verbeterde processor, de HCX Pro AI Processor Mk II. Deze processor verbetert niet alleen de beeldkwaliteit, maar hier draaien ook een aantal van de nieuwe gaming features op, zoals de nieuwe Game Mode Extreme. Deze modus zorgt ervoor dat de instellingen van je tv meteen automatisch worden geoptimaliseerd voor gaming. Verder is er nog de Game Control Board, waar je al deze instellingen terug kan vinden.

Panasonic Z95A OLED TV: beeldkwaliteit

Ook al zie je hier geen gigantisch verschil, je kan toch zien hoe de witte stippen meer opvallen bij de Z95A (linker) dan bij de MZ980 (rechts). In het echt valt het verschil wat meer op. (Image credit: Future)

Master OLED Pro Cinema-paneel met MLA-technologie

Ondersteuning voor Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive én HLG

De verbeterde HCX Pro AI Processor Mk II zit vooral achter de verbeterde beeldkwaliteit van de Panasonic Z95A. Naast Dolby Vision-gaming in 144Hz, maakt deze chip ook nog Dolby Vision IQ Precision mogelijk voor meer precisie en extra heldere beelden. Er is ook een nieuwe 4K Remaster Engine, waarvan Panasonic zegt dat het automatisch zorgt voor minder ruis bij het kijken van content op de streamingdiensten. Buiten Dolby Vision is er ook nog de gebruikelijke ondersteuning voor populaire formats zoals HDR10+ Adaptive, HDR10 en HLG.

De combinatie van de nieuwe processor, een extra fel MLA-paneel en Panasonics hittemanagementsysteem met meerdere lagen, geven de Z95A een boost op het gebied van helderheid en beeldkwaliteit. Wanneer we dit model naast de Z93A zagen staan tijdens een demonstratie, was het gebrek aan MLA bij het grotere model wel een beetje te zien. We merkten echter een nog groter contrast bij het vergelijken van de Z95A met de MZ980, maar dat is natuurlijk ook geen eerlijke vergelijking, aangezien die MZ980 niet het vlaggenschip van vorig jaar was. Dat model gebruikt namelijk gewoon een "normaal" OLED-paneel zonder MLA of andere technologieën van Panasonic om de helderheid te verhogen.

Hoe dan ook, we merkten dat witte kleuren veel beter te zien waren op de Z95A, zoals je ook kan zien aan de afbeeldingen hierboven. In het midden van de afbeeldingen zie je dat de witte stippen er links feller uitzien dan rechts. In het echt valt dit overigens nog beter op dan in afbeeldingen. Qua kleurweergave bood de Z95A rijke kleuren die er ook levendiger uitzagen dan de beelden van de MZ980.

Panasonic Z95A OLED TV: audio

(Image credit: Future)

Dolby Atmos-geluid met 360 Soundscape Pro

Aanpasbare directionele speakers

De audiokwaliteit van de Z95A was een ander hoogtepunt van de demo die we te zien kregen. Panasonics 360 Soundscape Pro-technologie levert een ruimtelijk Dolby Atmos-geluid met zeven speakerkanalen. Dat betekent dat je niet per se een van

de beste soundbars nodig hebt voor meeslepende audio.

Tijdens de demonstratie konden we ook Pinpoint Positioning in de audio-instellingen uitproberen. Deze feature laat je handmatig de richting van de speakers aanpassen aan de hand van de inrichting van je ruimte. Veel mensen zullen waarschijnlijk wel redelijk recht voor hun tv zitten, maar deze feature kan erg handig zijn in situaties waarin dat niet het geval is. Zo kan je namelijk toch zorgen dat de audio gericht wordt naar de plek waar je wel zit en niet alsnog naar recht voor de tv.

Technisch gezien zit er een klein verschil tussen de 55- en 65-inch Z95A. Dat verschil houdt in dat het grotere model een iets hoger wattage van 160W heeft (vergeleken met 150W). Op het gebied van de speakerkanalen heb je te maken met twee speakers gericht naar de zijkanten, twee opwaartse speakers, drie speakers gericht naar voren en een subwoofer.

Panasonic Z95A OLED TV: vroeg ordeel

De Z95A levert rijkere kleuren dan de MZ980. (Image credit: Future)

Hoewel de Panasonic Z95A OLED TV er niet heel erg anders uitziet dan de MZ2000 van vorig jaar, is er vanbinnen toch wel veel verbeterd. Aan de hand van wat we tot nu toe gezien hebben, geloven wij dat deze tv een grote kans heeft om een van de beste OLED TV's van 2024 te worden. We zijn nu vooral erg benieuwd wat voor adviesprijzen Panasonic gaat bedenken voor deze tv en naar hoe deze tv zal presteren in onze tests.