De Panasonic MZ1500 biedt fenomenale beeldkwaliteit, uitstekend ingebouwd geluid en geweldige gamingfuncties en -prestaties. Hij is iets duurder dan zijn rivalen en niet de topper in elke categorie, maar het is ongetwijfeld een van de beste OLED TV's van het moment.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Panasonic MZ1500 review: Review in een notendop

De Panasonic MZ1500 is de OLED TV in het hogere middensegment van de 2023 line-up van het bedrijf en staat alleen achter het vlaggenschip, de Panasonic MZ2000. Hij is verkrijgbaar in 55 en 65 inch formaten en biedt veel functies en prestaties voor zijn prijs. Over de prijs gesproken, de MZ1500 is sinds de introductie in oktober 2023 in prijs gedaald. Het 55-inch formaat dat wij hebben getest, kost op het moment van schrijven 2.499 euro, waarmee het op een vergelijkbaar prijspunt zit als zijn rivalen.

De beeldkwaliteit is het hoogtepunt van de MZ1500, met verbluffende kleuren, diepe zwartniveaus, spectaculair contrast en natuurlijke, gedetailleerde beelden die samen zorgen voor een uitstekend beeld. Het is voorzien van een OLED EX-paneel met warmteafvoer technologie en is helderder dan rivaliserende OLED's zoals de LG C3 en Sony A80L, maar door het ontbreken van MLA-technologie (micro-lens-array) is het beeld niet zo levendig als tv's zoals de LG G3 of Panasonic MZ2000 met MLA. Vergis je echter niet, het beeld van de MZ1500 kan zich meten met de beste tv's op de markt.

Dankzij een uitgebreid ingebouwd luidsprekersysteem heeft de MZ1500 krachtig, meeslepend geluid dat de meeste andere OLED TV's op de markt overtreft. Dialogen zijn kristalhelder, de bas is krachtig en er is een goede balans tussen midden en hoge tonen, hoewel Dolby Atmos niet zo uitgesproken is als verwacht. Degenen die op zoek zijn naar de complete ervaring kunnen een van de beste soundbars overwegen, maar voor degenen die geen extern geluidssysteem willen, zal het ingebouwde geluid van de MZ1500 niet teleurstellen.

De MZ1500 is uitgerust met een heleboel gamingfuncties, waaronder ondersteuning voor 4K/120Hz, VRR, ALLM, AMD Freesync Premium en Nvidia G-Sync. Het ondersteunt ook Dolby Vision gaming bij 4K/60Hz. Qua prestaties is de MZ1500 indrukwekkend en hoewel het misschien niet de beste gaming tv op de markt is (die titel gaat naar de Samsung S90C), is het nog steeds een geweldige gaming optie.

Qua ontwerp is de MZ1500 slank, aantrekkelijk en robuust. De meegeleverde standaard voelt geruststellend zwaar aan en is draaibaar voor eenvoudige plaatsing. De meegeleverde afstandsbediening voelt echter nog steeds verouderd en omslachtig aan in vergelijking met de afstandsbedieningen die bij andere OLED's van Samsung, LG en Sony worden geleverd.

De MZ1500 gebruikt Panasonic's eigen 'my Home Screen8.0'. Hoewel het veel instellingen en opties bevat om beeld en geluid aan te passen, voelt my Home Screen8.0 nog steeds onhandig om door te navigeren in vergelijking met andere interfaces. Sommige mensen geven misschien de voorkeur aan de eenvoudigere aanpak, maar anderen worden misschien overweldigd door het grote aantal instellingen dat je kunt verkennen.

Over het geheel genomen is de Panasonic MZ1500 een uitstekende tv voor films, met zijn fantastische beeldkwaliteit en krachtige ingebouwde geluid. Het is ook een geweldige optie voor gaming met uitgebreide functies en goede prestaties. De software is misschien niet geschikt voor iedereen en hij is iets duurder dan andere OLED's op de markt, maar het totaalpakket blijft een aantrekkelijke optie.

De Panasonic MZ1500 levert uitstekend werk met elke tv-serie of film die hij te zien krijgt. (Image credit: Future)

Panasonic MZ1500 review: prijs & beschikbaarheid

Verkrijgbaar sinds oktober 2023

48 inch: 1.999 euro

55-inch: 2.499 euro

65-inch: 3.499 euro

De Panasonic MZ1500 werd uitgebracht in oktober 2023 en is de OLED TV in het hogere middensegment, net achter het vlaggenschip, de MZ2000. Toen hij in oktober 2023 werd uitgebracht, kostte het 55-inch model 2.499 euro en het 65-inch model 3.499 euro. Voor de specs was dit hoger dan veel concurrerende OLED-toestellen zoals de Samsung S90C en LG C3.

De Panasonic MZ1500 was bij de release in oktober 2023 aanvankelijk veel duurder dan concurrerende OLED's, met prijzen die gemiddeld meer dan 300 euro hoger lagen dan die van de LG C3 en Samsung S90C. Gelukkig zijn de prijzen sindsdien gedaald.

De MZ1500 heeft wel het voordeel van superieur ingebouwd geluid in vergelijking met zijn rivalen, maar mist de hoge piekhelderheid van de Samsung S90C en de gamingprestaties en functies van de LG C3. De Philips OLED808 heeft dan weer fantastische Ambilight-technologie voor extra beleving, maar dit is een unieke functie voor Philips.

Over het geheel genomen biedt de Panasonic MZ1500 vergelijkbare functies en specificaties als zijn rivalen voor een vergelijkbare prijs, dus qua prijs-kwaliteit zit hij op één lijn met deze modellen. Hoewel hij niet zo goed is geprijsd als de Samsung S90C, zal iedereen die kiest voor de Panasonic MZ1500 niet teleurgesteld zijn.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Panasonic MZ1500 review: Specs

Swipe to scroll horizontally Schermtype OLED (EX) Refresh rate 120Hz HDR ondersteuning Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG Audio Dolby Atmos HDMI-poorten 4 (2x HDMI 2.1)

(Image credit: Future)

Panasonic MZ1500 review: functies

Ondersteuning voor Dolby Vision en HDR10+

OLED EX-paneel met koellichaamtechnologie

2.1-kanaals luidsprekersysteem

De Panasonic MZ1500 is uitgerust met warmteafvoer technologie en een OLED EX-paneel, hetzelfde type dat je vindt in de LG C3. Samen zorgen ze ervoor dat de helderheid van de MZ1500 toeneemt ten opzichte van een standaard W-OLED paneel. De MZ1500 beschikt echter niet over de MLA-technologie die wel wordt gebruikt in het vlaggenschip van Panasonic, de OLED MZ2000. De MZ1500 is verkrijgbaar in drie formaten: 48, 55 en 65 inch.

Op het gebied van HDR ondersteunt de Panasonic MZ1500 zowel Dolby Vision (standaard en IQ) als HDR10+ (standaard en adaptief). Daarmee is dit een van de weinige OLED TV's die alle HDR-formaten ondersteunt die je nodig hebt. Hij wordt ook geleverd met de HXC Pro AI Processor, dezelfde processor als in de MZ2000.

De MZ1500 heeft een uitgebreide reeks gamefuncties, waaronder ondersteuning voor 4K/120Hz, VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium en compatibiliteit met Nvidia G-Sync. Het ondersteunt ook Dolby Vision gaming, maar alleen bij 4K/60Hz. Frustrerend genoeg zijn er slechts twee HDMI 2.1 poorten, waarvan er één voor eARC is, terwijl tv's zoals de LG C3 en Samsung S90C zijn uitgerust met vier HDMI 2.1-poorten. Er is ook een Game Modus om de instellingen te optimaliseren en een optie om het beeld helderder te maken.

Wat betreft het geluid beschikt de Panasonic MZ1500, net als de MZ2000, over een luidsprekersysteem dat uitgebreider is dan dat van de gemiddelde tv. Het is een 2.1-kanaals systeem, bestaande uit een externe soundbar voor de voorkanalen en een subwoofer met een totaal vermogen van 50W. De MZ1500 ondersteunt Dolby Atmos, maar geen DTS:X.

De Panasonic MZ1500 gebruikt 'my Home Screen 8.0' en heeft toegang tot alle apps die je verwacht, zoals Netflix, Disney+ en Prime Video. Er zijn veel instellingen mogelijk voor beeld en geluid om je films en tv-programma's af te stemmen op wat jij wilt.

Functies: 4,5/5

Dolby Vision HDR en kleurrijke beelden zien er fantastisch uit op de Panasonic MZ1500, zoals te zien is in Star Wars: Rise of Skywalker. (Image credit: Future)

Panasonic MZ1500 review: beeldkwaliteit

Fenomenale zwartniveaus en contrast

Dynamische kleuren

Erg scherp

De Panasonic MZ1500 streeft naar een helderder beeld dan veel van de concurrerende OLED's uit het middensegment en qua piekhelderheid slaagt hij erin. Bij het meten van de piekhelderheid met de Calman software van Portrait Displays, leverde de MZ1500 een resultaat van 1.000 nits in de Filmmaker modus en 811 nits in de Standaard beeldmodus. Dat is beter dan de LG C3 en Sony A80L, maar hij haalt niet de 1.480 en 1.449 nits piekhelderheid die we hebben gemeten bij de premium Panasonic MZ2000 en LG G3. Dit is te wijten aan het gebrek aan microlens-array (MLA) technologie in de MZ1500.

Voor deze review gebruikten we het 55-inch model van de MZ1500. De Filmmaker-modus kwam als beste uit de test. Omdat Dolby Vision niet compatibel is met de Filmmaker-modus, schakelde de MZ1500 over naar Dolby Vision IQ voor films of programma's met Dolby Vision HDR. Standaard en Film waren ook sterk, maar Filmmaker bleef de beste.

Allereerst keken we naar standaard SDR live tv-programma's om te zien hoe de MZ1500 om kon gaan met lagere resolutie en HD-signalen. De upscaling van de MZ1500 was effectief, met huidtinten en texturen die er nog steeds levensecht uitzagen. Bij het bekijken van een aantal Formule 1 hoogtepunten in lage resolutie was het beeld een beetje wazig, maar de kleuren waren nog steeds opvallend en de beweging van de auto's die over het circuit gleden werd goed verwerkt.

Bij het afspelen van de Spears & Munsil UHD Benchmark 4K Blu-ray liet de MZ1500 zijn krachtige kleuren, rijke contrast en prachtige diepe zwartniveaus zien. Een opname van een helder reuzenrad tegen een gitzwarte lucht liet zien hoe verbluffend het contrast van de MZ1500 was. Maar nogmaals, scherpte en texturen waren het echte hoogtepunt van de MZ1500, met dieren die de woonkamer in leken te rennen.

In de metroscène in The Batman waren de zwarttinten en schaduwen uitstekend en brachten ze de donkere, sombere toon perfect over. Het contrast was een ander hoogtepunt, want scènes waarin het licht spaarzaam werd gebruikt om de diepe schaduwen te compenseren, zoals die in de metro, verlichtten de omringende objecten en personages zonder de donkere tinten te beïnvloeden. Bij het meten van de grijswaarden van de MZ1500 en het registreren van de Delta-E waarden (de foutmarge tussen een testpatroon en wat er op het scherm wordt weergegeven) waren we niet verrast toen we een geweldig resultaat van 1,9 zagen (we zoeken meestal naar een score onder de 3).

Om Dolby Vision te testen, keken we naar Star Wars: Rise of Skywalker. In de festivalscène waren de kleuren helder, levendig en dynamisch, terwijl de mix van groen, geel en oranje explodeerde op het scherm. In verschillende scènes met lichtzwaarden was de kleur nog steeds indrukwekkend en levendig, maar het viel wel een beetje op dat deze tv niet dezelfde kracht heeft als de Panasonic MZ2000 en LG G3. Dit geeft aan dat de MZ1500 de MLA-technologie mist die nodig is om het net dat beetje extra te geven. Toch waren de kleuren prachtig en bleven ze er natuurlijk en gedetailleerd uitzien.

Met behulp van een scène uit Godzilla vs Kong waar Godzilla Tokyo binnentrekt, waren we nog steeds onder de indruk van hoe fantastisch de kleuren waren. Denk hierbij zoals neonreclames die van het scherm sprongen in een briljante en nog steeds heldere mix van kleuren. Het is opnieuw geen verrassing dat de kleuren van de MZ1500 zo levendig zijn, want toen we de DCI-P3 (de kleurruimte die wordt gebruikt om 4K Blu-ray en digitale bioscoopreleases te masteren) en BT.2020 kleurbereikdekking gemeten hadden, kwam de MZ1500 uit op respectievelijk 99,5% en 75,4% (in Filmmaker modus), wat fenomenale resultaten zijn.

Tot slot werd Top Gun: Maverick gebruikt om de bewegingsverwerking te testen. De beweging van de straaljagers die over het scherm scheurden, werd moeiteloos verwerkt door de MZ1500. In de instellingen is er een functie genaamd Intelligent Frame Creation (IFC) die onscherpte en trillingen tegengaat. Zelfs met deze functie uitgeschakeld, waren de bewegingen vloeiend en snel.

Beeldkwaliteit: 5/5

(Image credit: Future)

Panasonic MZ1500 review: geluidskwaliteit

Ondersteuning voor Dolby Atmos

Externe soundbar als frontspeakers

2.1-kanaals configuratie

Panasonic heeft er altijd naar gestreefd om het beste ingebouwde geluid op de markt te brengen en voor het grootste deel is het een topkandidaat in deze categorie. Hoewel het geluid van de Panasonic MZ1500 zeker nog indrukwekkend is, haalt hij niet hetzelfde niveau als andere OLED's zoals de Panasonic MZ2000 of de Sony A80L.

Met een vergelijkbare externe soundbar en subwoofer als de MZ2000 levert de MZ1500 nog steeds een indrukwekkend, meeslepend geluid dat geschikt is voor mensen die geen externe soundbar willen gebruiken. Bij de geluidsinstellingen kun je kiezen uit een vooraf ingestelde geluidsmodus en een 'geluidscreatie'-profiel om het geluid naar wens aan te passen.

Bij de achtervolging uit The Batman was de rommelende bas van de luidruchtige motor goed te horen via de luidsprekers van de MZ1500. De MZ1500 creëerde ook een mooie, brede soundstage die een meeslepende sfeer creëerde en de luidsprekers deden geweldig werk door de actie op het scherm te volgen terwijl de auto's door het verkeer vlogen tijdens de achtervolging. Hoewel de algemene balans van het geluid uitstekend was op hogere volumes, met mooie en duidelijke dialogen, begonnen de lage tonen te overheersen in de mix. Maar dit kan eenvoudig worden gecorrigeerd via de instellingen van de MZ1500.

In Top Gun: Maverick was het geluid opnieuw dynamisch, krachtig en goed gebalanceerd. Op het gebied van Dolby Atmos creëerde de MZ1500 een meeslepende sfeer, maar het voelde niet zo compleet als verwacht.

Geluidskwaliteit: 4,5/5

Hoewel het ontwerp van de tv zelf stijlvol en stevig is, voelt de meegeleverde afstandsbediening (op de foto) ouderwets aan. (Image credit: Future)

Panasonic MZ1500 review: design

Eenvoudige maar functionele metalen standaard

Slanke rand

Meegeleverde afstandsbediening voelt ouderwets aan

De Panasonic MZ1500 lijkt opvallend veel op de MZ2000, en dat is geen slechte zaak. De MZ1500 heeft een identieke standaard (we hebben het 55-inch formaat van beide modellen getest) en een ronde, zwarte, metalen voet die robuust aanvoelt. Hij kan ook draaien, altijd handig.

De tv zelf heeft een slanke rand en slanke afwerking, waardoor er meer ruimte is voor het fantastische beeld op het scherm. Hij is niet zo aantrekkelijk als tv's zoals de prachtige Samsung S90C en S95C of zelfs de LG G3, maar het is nog steeds een stevige tv.

Een minpuntje, en dat is hetzelfde als bij de MZ2000, is de meegeleverde afstandsbediening. Hoewel er veel knoppen op zitten die sommige mensen handig vinden, voelt het ontwerp zelf gedateerd aan en die indruk wordt niet geholpen door het grote formaat. Vergeleken met afstandsbedieningen bij tv's van Samsung, LG, Sony en anderen, voelt de afstandsbediening van Panasonic niet aan als een afstandsbediening die bij een premium tv wordt geleverd.

Design: 4/5

De Panasonic MZ1500 gebruikt my Home Screen8.0 als smart TV-platform en kiest voor een eenvoudig pop-up home-menu. (Image credit: Future)

Panasonic MZ1500 review: software en menu's

Veel instellingen om beeld en geluid aan te passen

Overzichtelijk

Kan onhandig zijn om door te bladeren

Net als de Panasonic MZ2000 wordt de MZ1500 geleverd met het my Home Screen8.0. Panasonic heeft de voorkeur gegeven aan eenvoud boven alles als het gaat om een startpagina, met een eenvoudige balk die verschijnt met alle belangrijke apps als je op de home knop van de afstandsbediening drukt. Er is een app-pagina die meer aanvoelt als een startscherm voor wie dat wil.

De interface van my Home Screen8.0 heeft ook een My Scenery-modus die vergelijkbaar is met de Ambient-modus op Samsung waarbij een afbeelding (statisch of dynamisch) kan worden weergegeven met achtergrondmuziek. Sommige achtergronden ondersteunen zelfs Dolby Atmos en je kunt zelfs je eigen afbeeldingen toevoegen via usb.

Tijdens de review van de MZ2000 voelde Home Screen8.0 onhandig en lastig om door te navigeren en hoewel dit nog steeds het geval is, voelt het iets soepeler aan op de MZ1500. Navigeren door menu's is niet al te gemakkelijk in vergelijking met andere platformen zoals webOS (LG) en Tizen (Samsung). Een welkom aspect is echter dat er zo min mogelijk advertenties en aanbevelingen zijn.

Een echt positief punt is de hoeveelheid instellingen die je kunt aanpassen en tweaken in het instellingenmenu. De interface van my Home Screen8.0 biedt tal van manieren waarop je het beeld en geluid aan je wensen kunt aanpassen en hoewel sommigen de enorme hoeveelheid opties misschien overweldigend vinden, komt geen enkele andere tv in de buurt. Helaas zien die menu's er wel beetje ouderwets uit.

Software & menu's: 3,5/5

Games zoals Battlefield V zien er geweldig uit en presteren indrukwekkend op de Panasonic MZ1500. (Image credit: Future)

Panasonic MZ1500 review: gaming

Uitgebreide gamefuncties

Gamebalk inbegrepen

Slechts twee HDMI 2.1-poorten

De Panasonic MZ1500 heeft een uitgebreide lijst met gamingfuncties, waaronder ondersteuning voor 4K/120Hz, VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync en Dolby Vision gaming (alleen bij/4K 60Hz). Er wordt ook een Game-modus en Game Bar toegevoegd om de instellingen voor videogames te optimaliseren.

Qua gaming prestaties is de MZ1500 een uitstekende gaming tv. Tijdens het spelen van Battlefield V is de bewegingsverwerking ongelooflijk vloeiend bij 120Hz, waarbij snel schakelen tussen doelen en scannen door landschappen zo vloeiend aanvoelen als je maar kunt hopen. Tijdens het spelen in Dolby Vision-modus op 60Hz voelde Battlefield V nog steeds vloeiend aan ondanks de lage frame rate. Met behulp van de Leo Bodnar 4K HDMI input lag tester hebben we de input lag gemeten op 14,3ms bij 4K/60Hz, wat een respectabel resultaat is dat het boven de Sony A80L plaatst, maar niet helemaal op hetzelfde niveau als tv's zoals de LG C3 of Samsung S90C, die beide minder dan 10ms scoorden.

Grafisch is de MZ1500 net zo indrukwekkend voor videogames als voor films. Toen we in Battlefield V een stealth-missie speelden, waren de zwartniveaus van de nachtelijke hemel diep en nauwkeurig en het contrast bracht de oogverblindende witte tinten van de sneeuw naar voren. Opnieuw waren de scherpte en details in de omgeving en de texturen op kleding en wapens geweldig.

De MZ1500 wordt ook geleverd met een spelbalk die kan worden vastgepind voor snelle toegang. Hiermee kan de beeld- en geluidsmodus worden gewijzigd en kunnen andere instellingen worden aangepast, zoals 'dark visibility enhancer', die de omgeving lichter maakt voor een extra voordeel in donkere situaties. Als je te ver gaat met deze functie, heeft dat wel invloed op het zwartniveau van het beeld. Ondanks de uitstekende gaming functies en prestaties is de MZ1500 frustrerend genoeg uitgerust met slechts twee HDMI 2.1-poorten, in tegenstelling tot de vier poorten op OLED's van LG en Samsung.

Gaming: 4,5/5

Contrast en zwartniveaus zijn briljant op de Panasonic MZ1500. (Image credit: Future)

Moet je de Panasonic MZ1500 kopen?

Swipe to scroll horizontally Panasonic MZ1500 Functies Uitgebreide gamefuncties, beeld- en geluidsverbetering voor films en videogames 4,5/5 Beeldkwaliteit Dynamisch en gedetailleerd beeld met uitstekende scherpte. 5/5 Geluidskwaliteit Krachtig, meeslepend ingebouwd geluid dat beter is dan de meeste andere tv's. 4,5/5 Design Degelijk, strak en stevig, maar met een gedateerde afstandsbediening 4/5 Software en menu's Veel instellingen om aan te passen, maar lastig om door te navigeren. 3,5/5 Gaming Goed uitgerust voor games. Erg goede prestaties, maar slechts twee keer HDMI 2.1. 4,5/5 Prijs-kwaliteit Duurder dan de concurrentie, maar nog steeds een fantastische tv. 4/5

Koop hem als...

Je een uitstekende beeldkwaliteit wilt

De Panasonic MZ1500 biedt ongelooflijk contrast, levendige kleuren en rijke, diepe zwartniveaus.

Je geweldig ingebouwd geluid nodig hebt

Hoewel de MZ1500 niet het beste ingebouwde geluid heeft, is het meeslepender en krachtiger dan de meeste andere tv's.

Je een tv wilt die ook geweldig is voor gaming

Een uitgebreide lijst met gamingfuncties en briljante gamingprestaties maken de MZ1500 een geweldige keuze voor zowel gamers als filmfans.

Koop hem niet als...

Je de voordeligste OLED TV wilt

Hoewel de MZ1500 een fantastische tv is, is hij iets duurder dan zijn concurrenten. Als je de beste prijs-kwaliteitverhouding wilt, kijk dan eens naar de Samsung S90C.

Je meer dan twee HDMI 2.1-poorten nodig hebt

Als je een soundbar en zowel de Xbox Series X als de PS5 hebt, moet je ergens anders zoeken, want de MZ1500 heeft maar twee HDMI 2.1-poorten.

Je tussen verschillende formaten wil kiezen

Met drie formaten (48, 55 en 65 inch) is je keuze redelijk beperkt. Het zou fijn zijn als er ook nog een extra kleine (42 inch) of net extra grote (77 inch) versie was.

Panasonic MZ1500: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 LG C3 Sony A80L Samsung S90C Prijs (55-inch) €2.099 €2.300 €2.499 Schermtype OLED (Evo) OLED QD-OLED Refresh rate 120Hz 120Hz 144Hz HDR-ondersteuning Dolby Vision, HDR10, HLG Dolby Vision, HDR10, HLG HDR10+, HDR10, HLG Smart tv webOS 23 Google TV Tizen HDMI 4x 2.1 4 (2x 2.1) 4x 2.1

LG C3 OLED

De LG C3 is een van de beste rivalen van de Panasonic MZ1500, met vergelijkbare piekhelderheidsniveaus, een kleurrijk beeld en een slank ontwerp. De LG C3 is beter uitgerust voor gaming met vier HDMI 2.1-poorten, maar het ingebouwde geluid van de MZ1500 is superieur. Lees onze LG C3 review

Sony A80L OLED

Het ingebouwde geluid van de Panasonic MZ1500 is sterk, maar de Sony A80L biedt een iets dynamischer geluidsprofiel. Als je alle aspecten bekijkt, ligt het erg dicht bij elkaar tussen de twee, maar de MZ1500 verslaat de A80L net op het gebied van beeldkwaliteit. Lees hier onze Sony A80L review

Samsung S90C OLED

De Samsung S90C is de grootste concurrent van de Panasonic MZ1500. Hoewel de S90C niet zo'n krachtig geluid heeft, is hij helderder, kleurrijker en goedkoper, met betere gamingopties. De S90C ondersteunt echter geen Dolby Vision, terwijl de MZ1500 dat wel doet. Deze twee televisies liggen dus erg dicht bij elkaar. Lees hier onze Samsung S90C review

(Image credit: Future)

Hoe we de Panasonic MZ1500 testen

Getest in onze laboratoriumruimte met variërende lichtomstandigheden

Metingen uitgevoerd met de Calman-software van Portrait Displays

Getest via een verscheidenheid aan bronnen, zowel SDR als HDR

Na de tv een paar dagen te hebben gebruikt om SDR content van live tv weer te geven, hebben we verschillende beeldmodi getest op de Panasonic MZ1500, waaronder Standaard en Filmmaker modus. We gebruikten verschillende SDR- en HDR-bronnen, van 4K Blu-rays tot streaming met zowel een Panasonic DPUB820 UHD Blu-ray-speler als een Xbox Series X.