De Sony A80L beschikt dan misschien niet over next-gen OLED-technologieën en -helderheid, maar hij levert fantastische resultaten en dat maakt hem toch moeilijk te weerstaan, zeker als zijn duurdere, geavanceerdere rivalen niet echt binnen je budget passen. Je moet er alleen wel voor zorgen dat je controle hebt over hoeveel licht de ruimte binnenkomt.

Sony A80L OLED: review in een notendop

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat de Sony A80L OLED TV het lastig zal krijgen binnen de huidige tv-markt. Het is een beetje ongelukkig dat deze "traditionele" WRGB OLED TV in hetzelfde jaar uitkomt dat LG zijn nieuwe Micro Lens Array-technologie (MLA) introduceert op zijn G3 OLED-serie en Samsung zijn tweede generatie van Quantum Dot OLED-technologie introduceert met zijn S95C-serie.

De Sony A80L laat zich echter niet afschilderen als verouderd of achterhaald en dat merk je meteen ook al aan zijn stijlvolle, minimalistische design. Hij heeft ook ondersteuning voor vrijwel al de nieuwste gaming-features, waaronder 4K/120Hz, 'Auto Low Latency Mode'-wisselen en variabele refresh rates. Ook debuteert Sony op deze tv zijn nieuwe Game Menu. Dit is een menu dat je op het scherm kan laten verschijnen waarin je allerlei game-gerelateerde instellingen en informatie kan terugvinden. Het is wel jammer dat de A80L de nieuwste gaming-features maar via twee van zijn vier HDMI-poorten ondersteunt en dat hij ook geen ondersteuning biedt voor 4K Dolby Vision-gaming in 120Hz, maar over het algemeen is het dankzij zijn features toch een van de beste gaming-tv's.

Op het gebied van audio valt de A80L ook op dankzij zijn 'Acoustic Surface Audio+'-technologie. Hierbij functioneert het scherm als een speaker met drie kanalen en dat zorgt voor een rijkere, warmere en directere audio-ervaring dan bij de LG en Samsung-tv's die we hierboven noemden. In tegenstelling tot bij veel van de beste OLED TV's hoef je hier niet per se een soundbar toe te voegen voor goed geluid.

De A80L weet pas echt indruk te maken met de prachtige, verfijnde, gecontroleerde en natuurlijk uitziende beelden. Dit bewijst dat je toch nog erg ver kan komen als je je focust op de kleine dingen binnen de wereld van home entertainment. Dit is echt een van de beste tv's als het gaat om het weergeven van gedetailleerde en realistische beelden op de manier waarop de (film)makers ze ook wilden vertonen. Dat is tenminste het geval als je de tv gebruikt in een kamer waar je controle hebt over de verlichting. De A80L is namelijk wat minder fel dan veel van zijn concurrenten en gaat niet geweldig om met weerspiegelingen. Hij haalt dus geen verbazingwekkende piekhelderheid, maar hij levert wel een prachtig beeld met de technologieën die wel aanwezig zijn. Voor filmliefhebbers is dit dus een geweldige keuze, maar een tv zoals de LG C3 biedt iets meer flexibiliteit voor de meeste mensen en die kan je voor een vergelijkbare prijs kopen.

Het scherm zit maar ongeveer een centimeter van de randen af en de randen zitten ook op hetzelfde niveau als het scherm zelf. (Image credit: Future/TechRadar/John Archer)

Sony A80L OLED review: prijs en releasedatum

Releasedatum: mei 2023

Prijs: 3.000 euro voor de 65-inch versie die we hebben getest

De Sony A80L werd uitgebracht in mei 2023 in de meeste regio's over de hele wereld. De 65-inch Sony XR-65A80L die wij hebben getest is een stuk goedkoper dan de meest high-end OLED TV's die dit jaar in de schijnwerpers staan.

Hij is ongeveer 500 tot 600 euro goedkoper dan de LG G3 en de Samsung S95C bij dezelfde schermgrootte. Qua prijs heeft deze tv van Sony dus een groot voordeel.

Het grootste probleem voor de Sony A80L is dat hij vrijwel dezelfde adviesprijs heeft als de LG C3 (onderhand is de LG C3 al wat goedkoper) en dat is dan ook de meest vergelijkbare tv uit LG's line-up. Die tv biedt een hogere helderheid en vier volledige HDMI 2.1-poorten voor gamers. De C3 heeft echter wel een zwakker geluidssysteem.

Een 55-inch versie van de A80L is beschikbaar bij Sony voor 2.300 euro (maar je kan hem inmiddels ook al voor een stuk minder geld vinden). Er is ook nog een 77-inch model beschikbaar voor 4.800 euro en een 83-inch model voor 6.900 euro.

Sony A80L OLED review: specs

Swipe to scroll horizontally Paneeltype: OLED Refresh rate: 120Hz HDR-ondersteuning: HDR10, HLG, Dolby Vision Audio-ondersteuning: Dolby Atmos, DTS Smart tv: Google TV HDMI-poorten: 4 (2x HDMI 2.1)

De Sony A80L is geweldig voor het bekijken van films. (Image credit: Future)

Sony A80L OLED review: features

'Acoustic Surface+'-audiotechnologie voor een voller geluid

Alles draait op de 'Cognitive Processor XR'

Speciale features voor PS5-gaming die alleen Sony biedt

Er zijn inmiddels zo veel verschillende nieuwe varianten van OLED TV-technologie (na jaren van minimale hardwareverbeteringen) dat we het eerst even moeten hebben over wat voor OLED-technologie er precies aanwezig is op de A80L. Het gaat hier om een zogenaamd OLED EX-paneel dat gebruikmaakt van een traditioneel WRGB OLED-design, maar in combinatie met deuterium OLED-materialen die meer helderheid kunnen produceren dan de panelen die je vindt in de meeste OLED-instapmodellen. (We hebben ook een gids voor alle verschillende OLED TV-panelen van 2023.)

Er is geen heatsink aan boord om een nog hogere helderheid mogelijk te maken, er is geen Micro Lens Array-technologie zoals op de LG G3-modellen van dit jaar en er zijn geen Quantum Dots (voor een Sony OLED TV met Quantum Dots moet je nog even wachten op en sparen voor de Sony A95L die later dit jaar uitkomt).

Een heatsink was eerlijk gezegd wel welkom geweest, want verder komen de paneelspecificaties van de A80L wel overeen met wat we verwachten van een midrange 65-inch OLED TV. Hij heeft verder dan ook dezelfde onderliggende technologie als de LG C3.

Het paneel draait op Sony’s nieuwste Cognitive Processor XR-processor. Sony probeert hiermee bij elk beeld wat op het scherm komt vele verschillende beeldelementen subtiel aan te passen om ervoor te zorgen dat de uiteindelijke beelden er zo realistisch mogelijk uitzien. Sony's chip zorgt voor een verfijnd gevoel van diepte en maakt gebruik van kennis over hoe je ogen in de echte wereld focussen op specifieke objecten aan de hand van diepte. In het echt zie je namelijk ook niet alles "plat".

De voornaamste nieuwe toevoeging aan de verwerking voor 2023 is een nieuwe 'XR Clear Image'-feature die belooft te zorgen voor een scherpere 4K-upscaling van content met een lagere resolutie dan 4K. Verder blijven de 'XR OLED Contrast Pro'-, kleur-gerelateerde 'XR Triluminos Pro' en 'XR OLED Motion'-features hetzelfde als voorheen. Dat is geen slecht ding, want vrijwel iedereen was onder de indruk van wat de Cognitive XR-processor voor elkaar wist te krijgen op voorgaande modellen.

De aansluitingen van de A80L bestaan onder andere uit vier HDMI-poorten, een optische digitale audio-output, twee USB-poorten en een input voor een centrale speaker die het mogelijk maakt voor de speakers in de tv om samen te werken met de speakers van een ondersteunde Sony-soundbar om een gedetailleerder en beter gepositioneerd centraal kanaal te leveren voor nog betere audioprestaties.

De tv heeft ondersteuning voor de HDR10, HLG en Dolby Vision HDR, maar niet voor HDR10+. HDR10+ kan, net als Dolby Vision, extra beelddata per scene vertonen op ondersteunde schermen. Het is dan ook waard om te vermelden dat concurrerende tv's van Philips en Panasonic ondersteuning bieden voor HDR10+ én Dolby Vision, maar veel andere tv-merken hebben ook nog steeds maar één van de twee.

De A80L beschikt wel over 'IMAX Enhanced'- en 'Netflix Calibrated'-certificeringen en dat betekent dat de tv goedgekeurd is voor het weergeven van de speciale 'mastering'-systemen van IMAX (IMAX’s unieke vorm van DTS:X kan verstuurd worden naar ondersteunde soundbars via eARC-technologie) en dat hij beelden kan leveren die extreem dicht bij de mastering-waarden en -standaarden komen die Netflix aanhoudt bij het maken van zijn eigen series.

De audiokwaliteit is op de A80L een meer noemenswaardig onderdeel dan bij de meeste andere tv's, omdat het scherm zelf het grootste gedeelte van het geluid produceert dankzij de drie 10W-actuatoren die erachter zitten. Deze actuatoren leveren linker, rechter en centrale kanalen en helpen om ervoor te zorgen dat geluidseffecten klinken alsof ze vanuit de juiste locatie op het scherm komen.

De redelijk premium versie van Acoustic Surface Audio op de A80L gebruikt ook nog eens twee 10W-subwoofers op de achterkant (naast de hoofd-actuatoren) voor een extra vol geluid en we zullen hier later nog op terugkomen, maar dit kan er ook voor zorgen dat het misschien niet nodig is om een van de beste soundbars toe te voegen.

Google TV voorziet de A80L van al zijn smart-tv features. Dit betekent dat je toegang krijgt tot een groot aanbod van streaming-apps (en andere apps), waaronder vrijwel al de grootste diensten zoals YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV en ook Sony’s eigen Bravia Core.

Bravia Core verdient hier ook even de aandacht vanwege twee redenen. Ten eerste omdat het exclusief op Sony-tv's aanwezig is en een ongekende streaming-bandbreedte van tot 80Mbps biedt. Dat moet ervoor zorgen dat je kan genieten van een hogere beeldkwaliteit dan je gewend bent van diensten zoals Netflix and Amazon Prime Video (die maar tot 25Mbps bieden). Drie keer zoveel data betekent gedetailleerdere beelden, realistischere kleuren en een realistischer contrast dat dichter bij de kwaliteit van Blu-ray komt. Ten tweede krijgt iedereen die de A80L koopt toegang tot 10 gratis premium (relatief recente) films en twee jaar gratis streamen van alle films en series van Sony die op Bravia Core staan.

Verder beschikt de A80L dus over vier HDMI-poorten. Twee van die poorten hebben echter maar ondersteuning voor de volledige features van HDMI 2.1, waaronder 4K/120Hz en VRR voor bij het gamen. De A80L heeft wel ondersteuning voor Sony's 'Perfect for PS5'-features. Daarbij hoort ook een speciale HDR-modus speciaal voor deze console en speciale game-instellingen voor verschillende genres van games.

Features: 4,5/5

(Image credit: Future/TechRadar/John Archer)

Sony A80L OLED review: beeldkwaliteit

Prachtige, subtiele en verfijnde kleurweergave

Spectaculaire scherpte en details

Niet zo helder als veel andere OLED TV's

Zoals we eerder al aangaven, kan de A80L niet vertrouwen op ongekende helderheidsniveaus voor OLED-technologie om zijn beelden te onderscheiden van die van de concurrentie. Gelukkig heeft de tv nog meer dan genoeg andere trucjes achter de hand.

Ten eerste zijn de scherpte en enorm gedetailleerde weergave bij native 4K én bij geüpscalede HD-content echt spectaculair. Als je de A80L naast een aantal van zijn belangrijkste midrange rivalen zet, zoals de LG C3, dan zie je dat Sony’s tv beelden produceert die er rijker, scherper, meer driedimensionaal en over het algemeen verfijnder uitzien. Zelfs bij native 4K kan je dus genieten van deze extra scherpte en dit meeslependere beeld, zonder dat alles gewoon via beeldverwerking veel scherper wordt gemaakt. Het detailrijke en scherpe beeld voelt gewoon erg natuurlijk en authentiek.

Er lijken hiervoor twee belangrijke redenen te zijn. Ten eerste is de kleurweergave van de A80L echt verbazingwekkend accuraat. Het 'Triluminos'-systeem van de tv weet zelfs de kleinste kleurverschillen (op pixelniveau) goed weer te geven met een verbazingwekkende accuraatheid. Dit betekent dat je hier geen last hebt van 'color banding' (waarbij je onbedoelde kleurstrepen in beeld ziet) en beelden worden dus weergegeven met een bijna "analoog" niveau van puurheid en natuurlijkheid dat lijkt op hoe je ogen de echte wereld waarnemen.

De tweede belangrijke reden voor de fantastische scherpte en de accurate weergave van beelden op de A80L moet wel de kwaliteit van zijn Cognitive XR-processor zijn. Dit is een van de beste processors in de hedendaagse tv-wereld als het gaat om het begrijpen van het beeld en het balanceren van zo veel verschillende beeldelementen, van zijn een geweldige objectdetectie tot fantastische kleurweergave per pixel. Tot Sony’s Quantum Dot OLED A95L verschijnt, levert deze tv misschien wel 's werelds prachtigste beelden op een OLED TV.

De precisie van de A80L betekent dat er ook bijna gene ruis te vinden is bij erg felle of erg donkere beelden op het scherm. Dat zorgt ervoor dat je je nog beter kan inleven in welke film of serie je ook wil kijken.

De A80L gaat ook enorm goed om met content die bijna helemaal zwart is en dat is een van de lastigste dingen voor een OLED TV om mee om te gaan. De tv weet de meest subtiele schaduwdetails beter weer te geven dan welke andere OLED TV dan ook bij in vrijwel al zijn presets, behalve de meest extreme 'Vivid'-modus.

Als je de A80L met de LG C3 vergelijkt bij het bekijken van extreem donkere HDR-filmscènes, dan zie je dat LG's scherm wel een rijker contrast levert dan de A80L. De C3 bereikt soms diepere zwartwaardes en consistent fellere highlights dan de A80L. De A80L heeft dus wel iets lagere zwartwaardes hebben dan de LG in de donkerste scènes en zo zagen sommige beelden in Georgie's kelder in de 4K Blu-ray van It er zelfs een klein beetje mistig uit, maar dit soort scènes tonen wel aan dat Sony's tv meer subtiele schaduwdetails kan weergeven. We merkten hier ook juist een klein verlies aan details op de LG-tv (tenminste, wanneer hij niet op de 'Filmmaker'-beeldmodus staat).

Het mag onderhand dus duidelijk zijn dat de grootste pluspunt van de A80L zijn prachtige detailrijke en accurate weergave is en dat is ook het geval wanneer er veel beweging in beeld is. Met de 'True Cinema'-bewegingsinstelling op de A80L staat Sony meteen weer aan de top als het gaat om het afspelen van films in 24fps. De tv weet schokkerige beelden wat stabieler te maken, zonder dat het beeld er meteen veel te vloeiend uitziet en je film meer op een soapserie begint te lijken. Je wil namelijk geen last krijgen van 'smearing', verminderde details tussen de frames of ongewenste beeldeffecten als resultaat van (agressieve) beeldverwerking.

Dan is het nu tijd om het te hebben over de olifant in de kamer: helderheid. Beelden op de A80L zien er duidelijk veel minder helder uit dan op de topklasse MLA en QD-OLED TV's van dit jaar. Bij een 10% wit HDR-venster heeft de A80L een piekhelderheid van 800 nits in zijn IMAX Enhanced-modus, terwijl de LG G3 en Samsung S95C allebei rond de 1.400 nits zitten bij dezelfde test. Bij een wit HDR-venster over 100% van het scherm heb je op de A80L te maken met maximaal 189 nits in zijn Standaard-modus, terwijl de G3 en S95C respectievelijk 239 en 283 nits bereiken in hun meest heldere (bruikbare) beeldmodi.

Het verschil in helderheid tussen de A80L en de duurste nieuwe OLED TV's van dit jaar is eerlijk gezegd nog duidelijker te merken als je gewoon iets bekijkt op de tv's dan wanneer je het verschil in getallen ziet staan. Zeker bij ongelofelijk heldere HDR-content zie je dat de A80L een veel lagere gemiddelde helderheid aan moet houden dan een aantal van zijn meest premium rivalen om nog steeds een realistische weergave van het HDR-lichtbereik te kunnen weergeven.

Sony weet zelf ook dat de A80L niet zo helder is als veel van zijn concurrenten uit 2023 en vandaar heeft het bedrijf wel een extreem agressieve 'Vivid'-beeldmodus toegevoegd. Helaas kom je er vrij snel achter dat deze beeldmodus niet geweldig is voor lange kijksessies. Die modus introduceert namelijk kleurruis, je verliest er de subtiele kleurweergave bij heldere onderdelen in het beeld die bij alle andere beeldmodi juist zo sterk is en er verschijnt bij fel wit licht ook veel blauwe ruis.

Gelukkig wordt je niet geforceerd om de Vivid-modus te gebruiken, dus hier zal je geen last van hebben als je simpelweg een andere beeldmodus gebruikt. Wat vooral belangrijk is om te onthouden is dat de A80L misschien niet zo'n dramatisch HDR-effect kan bieden als veel van zijn directe rivalen (laat staan de meest high-end rivalen met premium OLED-technologieën), maar zijn geweldige lichtcontrole, scherpte en precisie maken hem over het algemeen nog steeds een fantastische tv op zijn eigen subtiele manier.

Beeldkwaliteit: 4,5/5

De Sony A80L is een vrij dunne tv met subwoofers aan zijn achterkant. (Image credit: Future/TechRadar/John Archer)

Sony A80L OLED review: audio

Geluid voelt goed verbonden met de actie in beeld

Kan erg luid worden zonder vervorming

Bas is redelijk gemiddeld ondanks de subwoofers

Sony blijft nog steeds het enige tv-merk in de wereld dat het geluid op zijn OLED TV's creëert door middel van actuatoren die het scherm doen vibreren en dit is een aanpak die ook nog steeds goed werkt.

Zo is een van de grootste pluspunten dat er een geluid wordt geproduceerd dat direct uit de tv komt en zorgt voor een meer direct en krachtig effect dan bij de meeste andere tv's. Dit kamervullende geluid dat de A80L produceert, wordt ook nog eens versterkt door het feit dat je het volume verrassend hoog kan zetten zonder last te hebben van vervorming of kraken. Verder zorgt zijn indrukwekkend uitgebreide bereik van middentonen ervoor dat hij een goed gebalanceerd en open toon creëert die geen tekenen van compressie, schelheid of een troebelheid vertoont.

Het creëren van het geluid via zijn display geeft de A80L ook het voordeel dat soundtracks veel accurater verbonden lijken te zijn met de actie op het scherm. Als iemand aan de linkerkant van het scherm aan het praten is, dan hoor je ook echt een stem van de linkerkant van het scherm komen. Als een auto horizontaal langs het scherm beweegt, dan hoor je de motor ook over het scherm heen bewegen. Het is verrassend hoeveel invloed deze accurate positionering van geluidseffecten heeft op je inlevingsvermogen bij een film, zeker wanneer de tv een Dolby Atmos-soundtrack afspeelt.

Net als bij alle andere audiosystemen die een vlak oppervlak vibreren om geluid te creëren, weet de A80L niet echt een diep basgeluid te produceren. De subwoofers op de achterkant kunnen ook niet echt volledig compenseren voor dit gebrek aan een diep basgeluid vanuit de hoofdspeakers.

Over het algemeen zet de A80L echter sterke audioprestaties neer voor een tv van deze prijs. Veel van zijn rivalen, waaronder de LG's C3 en G3, klinken redelijk dun en zwak in vergelijking. Het geluid dat uit deze tv komt zal niet het geluid van de best klinkende high-end tv's of van de beste Dolby Atmos-soundbars kunnen vervangen, maar in tegenstelling tot bij sommige andere tv's, krijg je hier niet het gevoel dat je per se meteen een soundbar moet toevoegen om mensen duidelijk te kunnen horen praten.

Audio score: 4,5/5

De tv rust op een paar erg minimalistische metalen voeten die zo dun zijn dat je ze bijna niet ziet als je er recht voor staat. (Image credit: Future/TechRadar/John Archer)

Sony A80L OLED review: design

Extreem dunne randen om het scherm heen

Geen zichtbare speakers

Aanpasbare hoogte dankzij de voeten

De A80L heeft een elegant minimalistisch design. Het frame om het scherm heen is erg dun en het helpt dan ook dat het geluid uit het scherm zelf komt en er dus geen zichtbare ingebouwde speakers zijn toegevoegd.

Het display is net iets meer dan een centimeter diep aan de randen en het frame zit op gelijke hoogte met het scherm zelf, dus het steekt niet uit aan de randen. De tv staat op een paar erg minimalistische metalen voeten die zo dun zijn dat je ze bijna niet ziet als je er recht voor staat.

Je kan de voeten op drie verschillende manieren verbinden met de tv. Voor de meest minimalistische look, kan je ze het beste in dunne of brede configuraties instellen, zodat het scherm er recht bovenop zit of je kan de voeten op een manier vastmaken die ervoor zorgt dat het scherm een stukje verder omhoog wordt geplaatst, zodat je nog ruimte hebt voor bijvoorbeeld een soundbar onder de tv.

Als je overweegt om de A80L aan de muur te hangen, dan is het goed om te weten dat er aan de achterkant centraal onderdeel van de behuizing iets verder uitsteekt dan de rest van de tv, omdat zich daar de aansluitingen, de subwoofers en de beeldverwerkingselektronica bevinden. De overgang in de behuizing naar dit dikkere gedeelte ziet er echter wel weer erg mooi uit en de afwerking is ook erg stijlvol. Maar er gaat natuurlijk ook wel iets mis als je constant tegen de achterkant van de A80L aankijkt. Die achterkant die enigszins uitsteekt zal waarschijnlijk voor de meeste mensen dus niet zo'n groot probleem zijn.

De A80L wordt geleverd met twee verschillende afstandsbedieningen. Enerzijds heb je een lange, dunne en relatief elegante zonder nummerknoppen, maar met een microfoon voor stembediening en speciale knoppen voor een aantal streaming-apps. Anderzijds is er een korte, plastic afstandsbediening met alle nummers, maar zonder app-knoppen of een knop voor stembediening va de Google Assistant.

Design: 4/5

Je krijgt twee afstandsbedieningen bij de Sony A80L. (Image credit: Future/TechRadar/John Archer)

Sony A80L OLED review: smart features en menu's

Google TV

Ingebouwde Chromecast

Google Assistant en ondersteuning voor Alexa/Apple HomeKit

De A80L gebruikt Google TV. Dit betekent dat je toegang krijgt tot een enorm aanbod aan apps (meer dan 10.000 volgens Sony), waaronder belangrijke apps voor video-streamingdiensten zoals Disney Plus, YouTube, Prime Video, Netflix, Apple TV en nog veel meer. Daarnaast is er, zoals eerder genoemd, natuurlijk ook een Bravia Core-app beschikbaar op deze tv met toegang tot hoge kwaliteit streams en gratis films bij de aankoop van de tv.

Google TV biedt een aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker smart tv-interface dan zijn Android TV-voorganger. Het geeft echter nog steeds niet zo'n intuïtieve en gebruiksvriendelijke ervaring of heeft geen effectief aanbevelingssysteem als sommige concurrerende platformen.

De relatie tussen de content en de menu's voor het aanpassen van je beeldinstellingen kan af en toe ook een beetje ingewikkeld zijn bij Google TV, maar Sony geeft ons gelukkig wel een tandwielknop op zijn afstandsbedieningen. Die brengt je rechtstreeks naar een menu met de meeste beschikbare instellingen voor het beeld en geluid, zonder dat je via het Home-menu door allerlei andere menu's moet navigeren.

De link met Google betekent dat er hier sprake is van een ingebouwde Chromecast en dat je de tv kan bedienen en door de content kan zoeken door middel van spraakbediening via de Google Assistant. De tv "werkt ook met" Alexa en Apple HomeKit, maar dat betekent in dit geval dat je wel externe lapparaten nodig hebt met ondersteuning voor Alexa en/of Apple HomeKit. Voor Apple-gebruikers is het wel fijn om te weten dat er ook AirPlay 2 aanwezig is.

De vreemdste smart feature van de A80L is zijn ondersteuning voor Sony’s Bravia Cam. Dit is een optionele toevoeging voor de tv, die je aan de bovenkant kan monteren om toegang te krijgen tot een verschillende extra features. Denk aan gebarenbediening tot videobellen, meldingen wanneer iemand te dicht bij het scherm zit en zelfs een 'Ambient Optimization Pro'-feature die detecteert waar je zit in relatie tot je tv en het beeld en geluid aanpast aan die locatie.

Smart features en menu's: 3,5/5

Sony A80L OLED review: gaming

Nieuw specifiek gamemenu

4K/120Hz- en VRR-ondersteuning via twee HDMI-poorten

Middelmatige 16,5ms input lag

De A80L ziet er ook tijdens het gamen erg goed uit. Zijn obsessie met subtiele details en zijn geweldige lichtcontrole worden misschien zelfs nog beter vertoond tijdens het gamen in 4K HDR op een Xbox Series X, PS5 of een moderne gaming pc, dan tijdens het bekijken van video's in hoge kwaliteit.

De A80L kan ook op dit vlak niet zulke mooie heldere beelden leveren als de meest high-end OLED TV's of mini-LED TV's zoals de Samsung QN90C, maar hij verwerkt HDR-'tone mapping' op zo'n goede manier dat graphics nog steeds erg mooie pieken en highlights hebben. Dit is zeker het geval bij PS5-games en dat komt waarschijnlijk door Sony’s Auto HDR-feature (waarbij de console herkent met welke Sony-tv hij is verbonden en vervolgens automatisch zijn HDR-output daaraan kan aanpassen).

Texturen en de kleinste details worden met dezelfde precisie weergegeven als bij videobronnen en bewegingen worden ook uitstekend weergegeven, of het nou gaat om 60Hz of 120Hz (met VRR). We kregen een input lag van 16,5ms in de Game-modus van de tv. De nieuwste Samsung en LG OLED TV's zitten tegenwoordig onder de 10ms, dus dit is dan misschien geen fantastisch resultaat, maar ook zeker niet slecht.

Het nieuwe 'Game Menu' dat Sony heeft geïntroduceerd op zijn premium tv's van 2023 is redelijk effectief en introduceert handige features zoals het snel aan- en uitzetten van VRR, een 'Black Equalizer' waarmee je de helderheid van donkere gebieden aan kan passen om vijanden gemakkelijker te kunnen zien, een 'Motion Blur Reduction' en de optie om een vizier midden op het scherm weer te geven (en het design van het vizier aan te passen). We hebben nog geen hints gezien naar de feature die Sony eerder heeft beloofd, waarmee je de grootte van je beeld kleiner kan maken om je reactietijd te verbeteren. Waarschijnlijk zal die feature later in het jaar nog wel verschijnen via een firmware-update.

De A80L levert geweldige gaming resultaten, maar er zitten wel een paar beperkingen aan zijn mogelijkheden. De ergste beperking is dat hij niet alleen maar via twee HDMI-poorten 4K/120Hz aankan, maar dat de tv ook niet tegelijkertijd gebruik kan maken van Dolby Vision en 4K/120Hz. Je moet dus zelf kiezen tussen 120Hz of Dolby Vision in een specifiek HDMI-menu. Dit soort beperkingen voelen onderhand een beetje achterhaald en onnodig, aangezien LG inmiddels al sinds de C1- en G1-series uit 2021 zonder problemen ondersteuning biedt voor 4K/120Hz en Dolby Vision.

In een ideale wereld zou het ook fijn zijn geweest als de A80L naast de standaard HDMI-versie van VRR ook ondersteuning zou bieden voor NVIDIA G-Sync en AMD FreeSync, maar in ieder geval werkt die standaard VRR wel prima.

Gaming: 4/5

Helaas zijn er maar twee (in plaats van vier) HDMI-poorten die 4K/120Hz aankunnen. (Image credit: Future/Techradar/John Archer)

Sony A80L OLED review: prijs-kwaliteit

Redelijke prijs voor een indrukwekkende midrange tv

Veel goedkoper dan premium MLA en QD-OLED-rivalen

Iets hogere adviesprijs dan de LG C3

De prijs-kwaliteitverhouding van de A80L lijkt in principe best wel prima te zijn voor een vrij nieuwe midrange 65-inch OLED TV. Zijn officiële adviesprijs ligt momenteel wel iets hoger dan die van zijn sterke concurrent, de LG C3, maar bij de C3 zouden we je aanraden om sowieso ook een soundbar aan te schaffen en dat is hier niet per se meteen nodig. Dat maakt dit over het algemeen een best goede deal, ook al loopt hij met sommige features wel een beetje achter op tv's zoals die LG C3.

Als je niet echt vastzit aan een strak budget dan is de A80L misschien niet de meest aantrekkelijke keuze voor jou met zijn redelijk simpele paneelconfiguratie en bescheiden helderheid vergeleken met de grootste rivalen uit 2023. Als je echter het liefst binnen de prijsklasse van de midrange (van de premium tv-markt), dan heeft de A80L toch wel erg veel te bieden en zeker voor filmliefhebbers die willen genieten van elk detail van hun favoriete films. Als je het niet erg vindt (en de mogelijkheid hebt) om je kamer ietwat te verduisteren, dan zal je nog steeds erg onder de indruk zijn van de geweldige ervaring bij het kijken van films op deze tv.

Voor zijn prijs is de A80L zeker uniek en aantrekkelijk genoeg, ook al is een donkere ruimte dus zeker aan te raden voor het bekijken van films en series.

Prijs-kwaliteit: 4/5

Moet je de Sony A80L OLED kopen?

Koop hem als…

Je een tv wil die net zo van films houdt als jij

Echte filmliefhebbers zullen heel erg tevreden zijn met de ongelofelijke 4K-scherpte, de prachtige lichtcontrole (zeker in donkere scènes) en de prachtige verfijnde en gebalanceerde kleurweergave op de A80L.

Je op zoek bent naar een krachtig en meeslepend ingebouwd geluidssysteem

Het Acoustic Surface-geluidssysteem van de A80L duwt zijn geluid voorwaarts je kamer in en positioneert geluiden op zeer accurate locaties voor een extra meeslepende ervaring.

Koop hem niet als…

Je een erg felverlichte kamer hebt

De nieuwste QD-OLED, MLA OLED en mini-LED TV's kunnen allemaal een veel hogere helderheid leveren om toch voor een fantastische kijkervaring te zorgen in een felverlichte ruimte.

Je al de beste gaming features wil hebben

Maar twee van de vier HDMI-poorten op de A80L bieden ondersteuning voor 4K/120Hz met VRR en de tv kan niet eens tegelijkertijd gebruikmaken van Dolby Vision en 4K/120Hz.

Sony A80L: alternatieven

LG C3

LG’s nieuwste midrange OLED TV levert een hogere helderheid en een breder contrast dan de Sony A80L en heeft ook nog eens een lagere officiële adviesprijs. Daarnaast biest hij ook ondersteuning voor Dolby Vision én 4K/120Hz (tegelijkertijd) via alle vier zijn HDMI-poorten. Zijn 4K-weergave en opgewaardeerde HD-beelden zijn niet zo scherp als die van Sony en ook zijn kleuren en schaduwdetails zijn niet zo verfijnd. Verder klinkt deze tv ook niet zo goed als de A80L. Lees onze volledige LG C3 review

Samsung QN95C

Samsung’s nieuwste mini-LED flagship 4K-tv levert een veel hogere HDR-helderheid dan de A80L. In tegenstelling tot de Sony OLED moet hij echter wel de meest heldere highlights enigszins dimmen in donkere scènes om de zwartwaardes onder controle te houden. Samsung's display ondersteunt geen Dolby Vision, maar wel HDR10+ en hij heeft vier HDMI 2.1-poorten voor gaming. Lees onze volledige Samsung QN95C review

Zo hebben we de Sony A80L OLED getest

Thuis getest in een realistische kijkomgeving met alledaagse content

Onze eigen licht - en input lag-metingen uitgevoerd

We hebben dit Sony XR-65A80L-model thuis getest en daar konden we hem ook vergelijken met een aantal van zijn grootste concurrenten, waaronder de LG C3. We konden hem dus ook in een redelijk typische kijkomgeving beoordelen en hebben er onder andere films op gekeken via de Sony Bravia Core-dienst, een 4K Blu-ray-speler en verschillende andere streamingdiensten.

We hebben onze eigen metingen gedaan voor de helderheid en de input lag met hulp van standaard testhulpmiddelen die binnen deze industrie worden gebruikt (zoals een 'Leo Bodnar Tester').

We hebben inmiddels ook al jarenlange ervaring met het testen van tv's, beamers, soundbars, AV-ontvangers en nog veel meer, waar we op vertrouwen bij het reviewen van dit soort apparaten.

Lees hier meer over hoe we testen