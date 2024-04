Weer een nieuwe leak hint naar bestaan van Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra

We hebben inmiddels al redelijk veel geruchten gehoord over de aankomende Samsung Galaxy Z Fold 6, die naar verwachting in juli zal arriveren. Nu lijkt het nieuwste gerucht eerdere claims te ondersteunen dat er ook een Galaxy Z Fold 6 Ultra zal verschijnen naast het standaard model.

Dit nieuws komt vanuit Android Headlines (via Android Police). Er is een Samsung-telefoon gespot met het modelnummer SM-F958N en die 8 aan het einde wijst meestal op een Ultra-variant van een telefoon (dat was ook het geval bij de Samsung Galaxy S24 Ultra).

Alle voorgaande vouwbare Samsung-telefoons hadden modelnummers met een 6 aan het einde, dus we denken dat we nu misschien toch echt ook een Ultra-model krijgen, genaamd de Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, naast het standaard model.

Er zijn echter (nog) geen gerelateerde modelnummers gespot die wijzen op verschillende edities van dit model voor verschillende landen. Dat betekent dat er een kans is dat dit nieuwe Ultra-model alleen in Samsungs thuisland, Zuid-Korea, zal verschijnen. Misschien krijgt de rest van de wereld dus geen kans om een Galaxy Z Fold 6 Ultra te kopen.

De details zijn nog onduidelijk

Samsungs vouwbare smartphones uit 2023. (Image credit: Future)

Samsung heeft inmiddels meer dan genoeg ervaring met het maken van Ultra-smartphones en met dit nieuwe toestel kan het bedrijf een nog meer premium product aanbieden voor klanten die toch al bereid waren om een premium prijs te betalen.

Het is echter nog niet duidelijk wat de verschillen precies zullen zijn tussen de standaard Galaxy Z Fold 6 en het zogenaamde Ultra-model. Volgens Android Headlines zullen beide vouwbare smartphones in ieder geval voorzien zijn van de Snapdragon 8 Gen 3-chip van Qualcomm.

We hebben eerder ook al geruchten gehoord over een Galaxy Z Fold 6 Ultra, maar die geruchten bevatten ook niet bepaald veel details. Daarnaast hebben we ook nog het een en ander gehoord over een goedkoper Samsung Galaxy Z Fold 6 FE-model, dus het zou ook nog kunnen dat we binnenkort drie versies van de Galaxy Z Fold 6 krijgen.

Een paar dagen geleden suggereerde een nieuwe leak nog dat de Z Fold 6 op 10 juli zal verschijnen, samen met de Samsung Galaxy Z Flip 5. Tijdens hetzelfde lanceringsevenement worden misschien ook nog apparaten zoals de Galaxy Watch 7, de Galaxy Buds 3 en de Galaxy Ring onthuld.