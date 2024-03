Samsung Galaxy Z Fold 6 FE: wat we willen zien

De meest interessante opvouwbare Samsung van dit jaar zou wel eens de Samsung Galaxy Z Fold 6 FE kunnen zijn.

Dit zou een goedkoper alternatief zijn voor de Samsung Galaxy Z Fold 6, dus hoewel het misschien een aantal specificaties en functies van die telefoon mist, zou het de eerste echt betaalbare opvouwbare telefoon kunnen zijn.

We beginnen al verschillende dingen te horen over de Samsung Galaxy Z Fold 6 FE, dus hieronder vind je dat allemaal, gevolgd door een lijst met dingen die we ervan willen weten.

In het kort

Wat is het? De eerste betaalbare Z Fold

De eerste betaalbare Z Fold Wanneer komt hij uit? Mogelijk in september of oktober

Mogelijk in september of oktober Hoeveel gaat hij kosten? Naar verluidt minder dan 800 euro

Samsung Galaxy Z Fold 6 FE: mogelijke releasedatum en prijs

De Samsung Galaxy Z Fold 5 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Terwijl de standaard Samsung Galaxy Z Fold 6 naar verwachting in juli op de markt komt, zal de Samsung Galaxy Z Fold 6 FE naar verluidt pas in september of oktober op de markt komen. Dat volgt op een minder specifiek lek dat aangaf dat de Galaxy Z Fold 6 FE na de Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6 op de markt zou komen, dus het kan zijn dat je nog een tijdje moet wachten op Samsung's betaalbare foldable.

Het is echter altijd mogelijk dat de Galaxy Z Fold 6 FE samen met de rest van de productlijn wordt gelanceerd, dus we zouden het toestel al in juli kunnen zien.

Het is ook mogelijk dat het toestel helemaal niet op de markt komt, want het is voorlopig nog maar een gerucht. Er wordt ook gesproken over een Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra. Er is dus een kans dat die in plaats daarvan op de markt komt.

Wat betreft de prijs wordt beweerd dat de Samsung Galaxy Z Fold 6 FE minder dan 800 euro gaat kosten. Dat is niet goedkoop, maar wel een stuk betaalbaarder dan de Samsung Galaxy Z Fold 5, die begint bij 1.899 euro.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan om dagelijks het laatste nieuws, recensies, opinies, analyses, deals en meer uit de technische wereld te ontvangen. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Daarmee zou hij ook goedkoper zijn dan de Samsung Galaxy Z Flip 5, die 1.199 euro kost. Maar dat maakt ons ook sceptisch over dit gerucht, omdat Samsung waarschijnlijk flink zou moeten bezuinigen op de specificaties en functies om zo'n lage prijs te bereiken.

Samsung Galaxy Z Fold 6 FE: nieuws en geruchten

We hoorden voor het eerst over een Samsung Galaxy Z Fold FE in augustus, toen een leaker beweerde dat die persoon een goedkopere opvouwbare Samsung aan het testen was, hoewel het in dat stadium niet duidelijk was of dit een Z Fold 6 FE of een Z Flip 6 FE zou zijn.

Sindsdien hebben we echter gehoord dat de Z Fold 6 blijkbaar de codenaam 'Q6' heeft, terwijl dit goedkopere model volgens de geruchten de codenaam 'Q6A' heeft, wat suggereert dat het een variant van de Galaxy Z Fold 6 zal zijn in plaats van de Galaxy Z Flip 6.

Tegelijkertijd hoorden we ook dat de Samsung Galaxy Z Fold 6 FE een lagere prijs zou krijgen mede doordat het toestel geen digitizer heeft, wat betekent dat het niet zou werken met een S Pen stylus. Hierdoor zou het ook slanker kunnen zijn, volgens leaker Ross Young.

Wat betreft de andere bezuinigingen die Samsung zou kunnen doorvoeren om de prijs laag te houden, suggereert een verslag dat de Samsung Galaxy Z Fold 6 FE een slechtere chipset, scherm en batterij zal hebben dan "vlaggenschip producten", maar dat de camera's blijkbaar nog steeds van "vlaggenschip niveau" zullen zijn.

Dat zou dus kunnen betekenen dat de Samsung Galaxy Z Fold 6 FE dezelfde camera's zal hebben als de Galaxy Z Fold 5 of Galaxy Z Fold 6 (waarvan de laatste volgens de huidige geruchten ook dezelfde camera's zal hebben als de Z Fold 5). Dat zou betekenen een 50MP hoofdcamera, een 10MP telefotocamera met 3x optische zoom, een 12MP ultrawide, een 10MP camera op het coverscreen en een 4MP camera onder het display.

Maar als dit klopt, dan zou de batterij kleiner kunnen zijn dan de 4.400mAh in de Z Fold 5, en het zal waarschijnlijk niet de Snapdragon 8 Gen 3 chipset van het vlaggenschip hebben, en misschien zelfs niet de Snapdragon 8 Gen 2 van vorig jaar.

Samsung Galaxy Z Fold 6 FE: wat we willen zien

Hoewel we nog niet zeker weten welke specificaties en prijs de Samsung Galaxy Z Fold 6 FE zal hebben, kunnen we wel zeggen wat we willen.

1. Prijs onder 1000 euro

Hopelijk kost de Z Fold 6 FE niet meer dan een Z Flip 5. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Op dit moment is de Galaxy Z Fold-lijn van Samsung te duur voor de meeste mensen, en dat is waarschijnlijk de reden waarom deze telefoons niet zo goed verkopen als de Galaxy Z Flip-serie. We zouden dus graag zien dat Samsung de prijs van de Z Fold 6 FE meer in lijn brengt met die van een Z Flip.

Dat zou idealiter een prijs van niet meer dan rond de 1000 euro betekenen. Hoewel dat nog steeds verre van goedkoop is, zou het toestel daarmee wel de duurste reguliere smartphones kunnen onderbieden, en sommige daarvan, zoals de iPhone 15 Pro Max en Samsung Galaxy S24 Ultra, zijn enorm populair.

2. Een uitstekend vouwbaar scherm

Samsung zal onvermijdelijk wat compromissen moeten sluiten om een betaalbare Galaxy Z Fold te kunnen leveren, maar één ding dat we echt niet in gevaar willen zien komen is het opvouwbare beeldscherm.

Dit is tenslotte het belangrijkste kenmerk van de telefoon, dus we willen dat het nog steeds groot, helder en vloeiend is op de Samsung Galaxy Z Fold 6 FE.

3. Geen vermindering qua batterij

Samsung Galaxy Z Fold 5 (Image credit: Future)

Samsung moet ook niet bezuinigen op de batterijcapaciteit. Een lek suggereert dat de batterij zou kunnen worden verminderd, dus dit is een echte zorg, aangezien opvouwbare telefoons al geen bijzonder grote batterijen hebben.

Wij hopen dat deze informatie niet klopt, of dat het in plaats daarvan gaat om laadsnelheden of het ontbreken van draadloos opladen, want we willen dat de Z Fold 6 FE in ieder geval de hele dag meegaat.

4. Kosten besparen met een chipset uit het middensegment

Hoewel een vlaggenschip chipset leuk zou zijn, is het niet echt nodig voor de meeste dagelijkse telefoontoepassingen, dus in plaats van afbreuk te doen aan het opvouwbare scherm of de batterijcapaciteit, zou een mindere chipset een goede manier kunnen zijn voor Samsung om kosten te besparen op de Galaxy Z Fold 6 FE.

Dat, misschien samen met geen draadloos opladen, geen S Pen-ondersteuning en middelmatige camera's, zou genoeg kunnen zijn om de prijs echt omlaag te brengen, zonder in te leveren op wat wij zien als de meest essentiële elementen van een opvouwbare telefoon.