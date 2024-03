Samsung Galaxy Z Fold 6 en Z Flip 6 leaks hinten naar grote upgrades

Samsungs vouwbare smartphones van 2024, de Galaxy Z Fold 6 en de Galaxy Z Flip 6, zullen naar verwachting ergens rond juli gelanceerd worden. Inmiddels hebben een aantal nieuwe leaks onthuld dat we rond die tijd misschien toch een aantal grote upgrades kunnen verwachten op de nieuwe hardware.

Volgens de leaker @kro_roe (via SamMobile) zal het buitenste scherm van de Z Fold 6 voorzien zijn van een verbeterde anti-reflectieve displaytechnologie. Dit zou om hetzelfde Gorilla Glass Armor-scherm van de Galaxy S24 Ultra kunnen gaan.

Deze leak geeft ook aan dat er maximaal 16GB aan RAM op de Z Fold 6 kan verschijnen en dat is dus een mooie upgrade ten opzichte van de 12GB op de Samsung Galaxy Z Fold 5. Qua opslag zouden we, net als vorig jaar, weer te maken krijgen met varianten met 256GB, 512GB en 1TB aan opslagruimte.

Het schijnt dat Samsung nog niet heeft besloten of de behuizing van de volgende Z Fold zal beschikken over een ingebouwde opbergplaats voor een S Pen. Vorig jaar was dit in ieder geval niet het geval, maar we hebben wel geruchten gehoord die suggereren dat die opbergplaats dit jaar wel aanwezig zal zijn.

Hoe zit het met de Z Flip?

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ook over de Z Flip 6 hebben @kro_roe en SamMobile nieuwe informatie gedeeld. De nieuwe klaptelefoon zal dit keer schijnbaar tot 12GB aan RAM kunnen krijgen, afhankelijk van de regio. Dat is ook een flinke upgrade ten opzichte van de 8GB aan RAM in de Samsung Galaxy Z Flip 5.

Qua opslag hebben we waarschijnlijk te maken met een 256GB- en 512GB-variant, net als bij het model uit 2023. Verder krijgen we volgens deze informatie wel een langere batterijduur. Dat is mooi meegenomen, want de Z Flip 5 haalde in onze tests een schermtijd van "maar" 5,5 uur.

Volgens deze leaker zullen sommige versies van deze vouwbare smartphone voor het eerst voorzien zijn van een Exynos-processor en zal het coverscherm ook eindelijk een upgrade krijgen naar een 120Hz refresh rate. Daarmee komt die refresh rate eindelijk overeen met de refresh rate van het binnenste scherm.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan om dagelijks het laatste nieuws, recensies, opinies, analyses, deals en meer uit de technische wereld te ontvangen. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

We hebben inmiddels al meer dan genoeg leaks en geruchten voorbij zien komen over deze twee aankomende toestellen, waaronder ook voorspellingen die suggereren dat ze zullen lanceren tijdens een Unpacked-evenement in juli. We zullen dan waarschijnlijk niet alleen nieuwe vouwbare smartphones krijgen, maar ook allerlei andere Samsung-gadgets, zoals onder andere de Samsung Galaxy Ring.