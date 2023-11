Samsung Galaxy Z Fold 6 krijgt misschien een ingebouwde S Pen

De Samsung Galaxy Z Fold 5 werkt wel met een nieuwe variant (en een oudere) van Samsungs S Pen, maar er is geen ingebouwde opbergruimte voor de stylus in het toestel, zoals wel het geval is bij de Samsung Galaxy S23 Ultra. Nu is er echter bewijs gevonden dat dit misschien kan veranderen op de Samsung Galaxy Z Fold 6.

Studimo spotte namelijk een nieuw Samsung-patent (via Android Central) en in dit patent zijn een aantal potentiële locaties te zien waar de S Pen zou kunnen worden ingebouwd in een vouwbare smartphone. Misschien zal dit ook wel al Samsungs vouwbare smartphone van volgend jaar zijn.

Er zijn verschillende opties te zien in het patent: een optie is om de S Pen-opbergruimte aan de achterkant van de telefoon te plaatsen, onder de camera's. Een andere optie is om de bezel van de telefoon aan de zijkant iets breder te maken, zodat je de S Pen daar kan bewaren wanneer je hem niet gebruikt.

Zoals bij alle patenten moeten we wel vermelden dat deze patenten nooit garanderen dat bepaalde producten of ideeën ook echt zullen worden gerealiseerd. Dit soort documenten geven ons echter wel meer inzicht in wat dit soort bedrijven allemaal overwegen tijdens de designfase van hun aankomende producten.

Innovaties voor de stylus?

Aangezien Samsung tot nu toe nog geen ingebouwde S Pen heeft geïntroduceerd op zijn vouwbare smartphones, gaan we ervan uit dat daar een praktische reden voor is. Misschien zou het de telefoon te dik of te zwaar maken. Dit soort negatieve effecten zouden er misschien voor zorgen dat Samsung het niet waard vindt om de stylus toe te voegen.

Zoals we in onze Samsung Galaxy Z Fold 5 review al aangaven, kan je wel hoesjes kopen met ruimte voor de S Pen, maar dat is geen ideale oplossing. Een ingebouwde opbergruimte waar je de stylus in kwijt kan wanneer je hem niet gebruikt, is veel fijner. Dat zorgt er ook voor dat je niet vastzit aan een (speciaal soort) hoesje.

Het patent bevat verder ook nog informatie over een aantal mogelijke innovaties voor de S Pen: fysieke knoppen op de zijkant. Waarschijnlijk zou je deze knoppen naar wens kunnen instellen en zouden ze kunnen worden gebruikt om bepaalde acties of apps te lanceren op de Galaxy-telefoon waar je de stylus voor gebruikt.

We hebben tot nu toe verder nog niet echt veel geruchten of leaks voorbij zien komen over de Samsung Galaxy Z Fold 6. Als Samsung echter zijn gebruikelijke planning weer aanhoudt, dan kunnen we het toestel ergens rond augustus volgend jaar verwachten, samen met de Samsung Galaxy Z Flip 6.