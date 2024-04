Microsoft overweegt mogelijk controversiële aanpassing voor widgets in Windows 11

Microsoft heeft een nieuwe preview build van Windows 11 uitgebracht in het Canary-kanaal (wat de vroegste testomgeving is). Die build verandert een paar zaken aan het widgetspaneel, die niet bij iedereen in de smaak zullen vallen. Dit is build 26200 en er zijn eigenlijk slechts een handvol wijzigingen, waarvan er twee betrekking hebben op widgets.

De belangrijkste update hier is Microsofts nieuwe idee om ontwikkelaars toe te staan meldingen van hun widgets naar de knop in de taakbalk te sturen. Met andere woorden, als er iets gebeurt in een widget dat je misschien wilt zien, zal die je daarvan op de hoogte brengen vanaf de taakbalk. Natuurlijk wil niet iedereen dat hun widgetknop in de taakbalk zich zo gedraagt en gelukkig heeft Microsoft een optie toegevoegd om dit uit te schakelen.

Daarnaast gaat het om een beperkte uitrol. Alleen gebruiker in de Europese Economische Ruimte (EER) krijgen deze functie in de eerste testfase. Natuurlijk kan de uitrol later worden uitgebreid, afhankelijk van de feedback.

Een andere aanpassing in build 26200 die hiermee te maken heeft, is dat Microsoft de widgetknop aanpast om de pictogrammen op de taakbalk duidelijker te maken. Elders op de taakbalk verandert nog een pictogram, met name het energiebesparingspictogram dat in het systeemvak staat (helemaal rechts). Een paar maanden geleden werd dit tijdens het testen veranderd om er anders uit te zien voor desktops, maar nu heeft Microsoft besloten het oude ontwerp toch te behouden.

Tot slot geeft Microsoft aan ndat er een bekend probleem is met deze preview build, waarbij Copilot zichzelf automatisch opstart nadat de pc opnieuw is opgestart. Anderzijds is meer zichtbaarheid voor Copilot natuurlijk iets waar Microsoft niet over zal klagen.

Niet iedereen wil een actievere taakbalk

Zijn meldingen voor widgets opdringerig? Ja, maar zolang de optie om ze uit te schakelen bestaat, is het geen groot probleem. Microsoft legt de uiteindelijke keuze bij de gebruiker en dat vinden we prima.

Veel mensen willen waarschijnlijk niet dat hun widgets verschijnen in de taakbalk telkens als er iets nieuws is. Toch lijkt Microsoft steeds meer nieuwe functies voor de taakbalk te ontwikkelen. We hebben onlangs ook een idee gezien waarbij de Copilot-knop een animatie weergeeft om je aandacht te vestigen op het feit dat de AI je kan helpen met een bepaalde taak.

Dit alles zou kunnen wijzen op een taakbalk die in de toekomst aanzienlijk levendiger en geanimeerder zal zijn. Nogmaals: dat is niet iets wat iedereen zal waarderen. Als dit het pad is dat we gaan bewandelen voor de taakbalk, geeft Microsoft Windows 11-gebruikers hopelijk voldoende controle over de meldingen.