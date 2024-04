Renders Google Pixel 8a tonen nieuwe kleuren, maar oud design

Nieuwe renders van de Google Pixel 8a laten duidelijk vier nieuwe kleuren en zacht gebogen randen zien. Leaker Arsène Lupin plaatste afbeeldingen van de aankomende telefoon in vier kleuren op Twitter, met name Obsidiaan (zwart), Porcelein (wit), Baai (blauw) en Mint (groen). De leaker geeft geen informatie over de bron van deze afbeeldingen, maar het lijkt op officieel beeldmateriaal van Google zelf.

In het bericht wordt de Pixel 8a vanuit verschillende hoeken getoond en die laten niets aan de verbeelding over. Op die manier krijgen we een duidelijk beeld van de nieuwste telefoon van Google, die naar verwachting wordt aangekondigd tijdens Google I/O 2024 op 14 mei.

Als dit inderdaad de Pixel 8a is, lijkt hij verrassend genoeg hetzelfde ontwerp te hebben als de Pixel 8, inclusief de camerabalk, zachtere gebogen hoeken en pastelkleuren. Hoewel het moeilijk te zien is op deze foto's, kan het ook dat het toestel een matte achterkant heeft, zoals de Pixel 8 Pro.

Als deze afbeeldingen echt zijn, heeft Google het scherpere rechthoekige ontwerp van de Pixel 7a ingeruild voor een meer gebogen ontwerp. Dit zorgt ervoor dat de Pixel 8a qua design goed aansluit bij de andere twee telefoons. Afgaande op de renders, heeft het display van Pixel 8a dikkere randen dan dat van de Pixel 8, evenals een extra dikke kin. Fabrikanten zoals Motorola en Nothing bewijzen de laatste jaren dat goedkopere telefoons niet per se dikkere schermranden moeten hebben, maar die boodschap is duidelijk niet bij Google (of Samsung) aangekomen.

Mogelijke specs

De specs van de Google Pixel 8a zijn al relatief duidelijk, aangezien Google de neiging heeft om een vast patroon te volgen voor de a-serie, waarbij de telefoons een aantal elementen van de Pixel-smartphones uit het najaar overnemen.

Het scherm van de Pixel 8a wordt waarschijnlijk een 6,1-inch scherm, terwijl de resolutie naar verluidt hetzelfde zal zijn als bij Pixel 8, met name 1080 x 2400. Een eerder lek suggereerde echter dat het scherm een refresh rate van 120Hz zou hebben, een opvallende upgrade ten opzichte van 90Hz op de Pixel 7a.

Net als de voorbije twee jaar, zal de Pixel 8a naar verwachting dezelfde chip gebruiken als de rest van de serie, namelijk de Tensor G3-chip. De chip van van Google is misschien niet de krachtigste, maar ondersteunt de nieuwste AI-technologie van het bedrijf en moet ervoor zorgen dat de telefoon vergelijkbare prestaties levert.

Het geheugen en de opslagruimte van de Pixel 8a zijn waarschijnlijk dezelfde 8 GB LPDDR5 RAM en 128GB UFS 3.1 opslagruimte die je ook in de Pixel 7a en Pixel 8 vindt. De camera-opstelling bestaat waarschijnlijk uit een 64MP-hoofdcamera met een 13MP-ultrawide, wat eveneens overeenkomt met de Pixel 7a.

Qua software wordt verwacht dat het toestel Android 14 zal draaien. Een opvallende softwarefunctie die naar de Pixel 8a zou kunnen komen, is de mogelijkheid om het scherm te spiegelen via USB-C. Deze functie werd eerder gezien in een bèta-update van de Pixel 8 en zou waarschijnlijk ook naar de Pixel 8a en Pixel 8 Pro komen.

Ten slotte is het nog niet helemaal duidelijk wat er zal gebeuren met het updatebeleid. Google garandeert namelijk zeven jaar updates op de Google Pixel 8 en Google Pixel 8 Pro. Samsung kwam in januari met dezelfde belofte voor de Galaxy S24-serie, maar hield wel vast aan de vier jaar Android-updates en vijf jaar security-updates voor de goedkopere Galaxy A55. De vraag is nu of Google de volledige zeven jaar updates zal garanderen voor de Google Pixel 8a of vasthoudt aan zijn oude beleid van drie Android-updates.