OnePlus Pad Go nu beschikbaar voor adviesprijs van 329 euro

OnePlus heeft vandaag twee toevoegingen aan zijn portfolio onthuld: de OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition en de OnePlus Pad Go. De eerstgenoemde is exclusief in Europa verkrijgbaar. Beide producten zijn tijdens een lanceringsevenement in Helsinki, Finland uit de doeken gedaan. De uitbreiding van het portfolio is onderdeel van de strategie van OnePlus om premium, lokaal relevante Android-apparaten aan te bieden die passen in een groeiend ecosysteem van onderling verbonden OnePlus-producten.

De OnePlus Pad Go beschikt over een scherm met een opmerkelijke 2,4K-resolutie, de hoogste resolutie die momenteel op de markt beschikbaar is. Het biedt mensen een prijsvriendelijkere manier om het OnePlus-ecosysteem te betreden.

Daarnaast is de OnePlus Pad Go voorzien van Dolby Atmos en Eye Care-functionaliteiten. Het scherm van de OnePlus Pad Go is verder ook gecertificeerd door TÜV Rheinland als Full Care Display, wat de toewijding van OnePlus aan het welzijn van de gebruiker benadrukt.

Tot slot biedt de OnePlus Pad Go een naadloze synergie met OnePlus-smartphones en is het uitgerust met een reeks intelligente functies. Zo maakt de Content Sync-funtie het bijvoorbeeld mogelijk om naadloos klemborden en fotogalerijen tussen de tablet en OnePlus-smartphones te delen. Het delen van mobiele gegevens op niet-LTE-modellen zorgt daarnaast voor een betrouwbaardere en energiezuinigere verbindingsmethode vergeleken met standaard hotspot-verbindingen.

De OnePlus Pad Go is nu verkrijgbaar bij Coolblue, MediaMarkt en via de OnePlus-webshop tegen een adviesprijs van 329 euro. In België is het apparaat ook verkrijgbaar bij Krëfel, Fnac en Vanden Borre.

Nordic Blue Edition van de OnePlus Watch 2

(Image credit: OnePlus)

Het esthetische ontwerp van de OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition is geïnspireerd door de Scandinavische schoonheid en maakt het voor gebruikers makkelijker om stijl en functionaliteit te combineren. Hierdoor is de smartwatch geschikt voor elk moment van de dag, van de sportschool tot aan kantoor. Het ontwerp heeft elementen die doen denken aan de Noordzee, met marineblauw en helder wit als kleuren. Het horloge beschikt over een exclusieve tweekleurige GMT-wijzerplaat, die doet denken aan klassieke chronometers van de Marine.

De OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition is gemaakt met aandacht voor detail en beschikt over een geheel nieuwe hybride leren band, die fluorrubber en echt leer combineert voor een luxueus en toch huidvriendelijk gevoel. Het horloge is voorzien van een hoge resolutie scherm van 1,43 inch, een roestvrijstalen chassis met 2,5D-saffierglas en een geborstelde en gepolijste afwerking voor een duurzame en luxe uitstraling.

Met zijn dubbele chipset, een toonaangevende batterijduur tot wel 100 uur en nauwkeurige fitnesstracking heeft de OnePlus Watch 2 in korte tijd een reputatie opgebouwd als een van de beste Android-smartwatches in de huidige markt. De OnePlus Watch 2 is daarnaast het snelst verkopende product van OnePlus in de afgelopen twee jaar.

De OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition is vanaf 7 mei verkrijgbaar via OnePlus.com tegen een adviesprijs van 379 euro.