Sonos onthult herontworpen app die perfect lijkt voor een koptelefoon

Sonos heeft hun app herontworpen en deze update zal wereldwijd gelanceerd worden op 7 mei 2024. Het gaat niet alleen om de app op je telefoon, maar ook om een webversie in de internetbrowser van je pc.

Natuurlijk zal de nieuwe Sonos-app het makkelijker maken om Sonos-speakers te bedienen, maar het achterliggende doel is om een grote hub te worden voor al je luisterbehoeften. De basis is een nieuw beginscherm dat favorieten en aanbevelingen samenbrengt van alle muziekdiensten die je gebruikt. Verder is er een universele zoekfunctie waarmee je podcasts, audioboeken en muziek direct kunt vinden.

We hebben de app al in actie gezien en hij lijkt erg op smart tv-software. Die is ontworpen om recent afgespeelde items op te halen zodat je snel verder kunt kijken, en om films en programma's aan te bevelen van verschillende streamingdiensten. Dat is precies wat de nieuwe Sonos-app zal doen, maar dan voor muziek.

(Image credit: Sonos)

Standaard zie je op het beginscherm een sectie "Onlangs afgespeeld" bovenaan, "Uw bronnen" met line-in of tv-audio als je een soundbar hebt, "Uw services" wat eigenlijk een lijst met snelkoppelingen is om verschillende services te openen en ten slotte een sectie "Favorieten".

Dit is volledig aanpasbaar: je kunt de volgorde veranderen en bepaalde soorten favorieten toevoegen, evenals andere manieren om direct naar muziek te luisteren. Wat er wordt aangeboden hangt deels af van wat de diensten zelf aanbieden voor dit startscherm. Vrijwel alles kan worden toegevoegd als favoriet, maar diensten kunnen ook andere elementen beschikbaar maken om vast te zetten op het startscherm. Elke gebruiker in je huis krijgt hun eigen startscherm en kan het aanpassen naar hun smaak.

De sectie "Onlangs afgespeeld" bevat alles wat is afgespeeld op elke Sonos-speaker in het huishouden, of dat nu door jou of iemand anders is. In het gedeelte "Favorieten" kun je artiesten, albums, afspeellijsten en nummers opslaan, met kleine logo's die aangeven van welke service ze zijn. Blader naar iets dat je wilt in het gedeelte van de app van die service, tik op het pictogram met de drie knoppen, druk op "Opslaan in Sonos-Favorieten" en het staat erbij.

Om deze opties te bewerken, is er een bewerkknop, waarmee je de volgorde kan wijzigen of optionele dingen kan verwijderen, zoals je vastgemaakte aanbevelingen. Je sleept dingen omhoog en omlaag in de lijst om de volgorde te veranderen, net als bij het bewerken van een afspeellijst.

Onderaan dit alles staat de zoekbalk. Tik hierop en het toont je recente zoekopdrachten. Je kunt je voorkeursdienst instellen in de instellingen, zodat deze altijd bovenaan de zoekresultaten komt te staan.

(Image credit: Sonos)

Eenvoudigere bediening

Net zo belangrijk zijn de updates in hoe je beheert wat er wordt afgespeeld in de app. Dat omvat multi-room-management, maar ook snelle afspeel/pauze-opties.

Er is een slimmere, eenvoudigere weergave van al je luidsprekers, die je kunt openen door linksboven in het beginscherm op de naam van je systeem te tikken of door omhoog te vegen vanuit de minispeler onderaan de app. Dit laat je in feite een aantal minispelers zien, waarin je direct de muziek van verschillende luidsprekers kunt starten/stoppen. Als je op een symbool tikt dat op een paar Sonos-speakers lijkt, kun je speakers groeperen of splitsen.

Dit is veel eenvoudiger dan andere multi-room-opstellingen en het is heel duidelijk wat er op de verschillende delen van je systeem wordt afgespeeld en wat je moet doen om zaken te veranderen. Als je meer bedieningsopties wilt voor een luidspreker, krijg je na een simpele tik een grote speler te zien met shuffle, herhalen en andere instellingen, waaronder opties voor speakergroepen.

(Image credit: Sonos)

Vooral handig voor Android-gebruikers

Nu de Sonos-koptelefoon, waarover geruchten al lang de ronde doen, binnenkort kan verschijnen, is dit herontwerp volkomen logisch. De bestaande Sonos-app heeft alle functionaliteit die het nodig heeft, maar is het soort app dat je alleen opent als het noodzakelijk is. De nieuwe app moet iets zijn dat je gebruikt omdat het goed werkt als je er een koptelefoon mee wilt bedienen.

Het is belangrijk dat de nieuwe app slimmer is, want de bestaande app heeft nooit ergens mee geconcurreerd. Als je Sonos-speakers hebt en je wilt er muziek op afspelen, dan moet je hem gewoon gebruiken. Als het op koptelefoons aankomt, concurreert de Sonos-app met het gemak van Bluetooth. Sonos moet dus een betere ervaring bieden en het lijkt erop dat het merk inzet op de mogelijkheid om meerdere diensten te doorzoeken vanuit een centrale plaats.

Vooral voor Android-gebruikers zal deze update nuttig zijn. Voor iPhone-gebruikers betekent de Apple AirPlay-ondersteuning dat het heel gemakkelijk is om audio naar Sonos-speakers te sturen vanuit vrijwel elke app. Dit is niet hetzelfde op Android, aangezien er geen Chromecast-ondersteuning is. Deze app lijkt Sonos daarom een stuk uitnodigender te maken voor Android-gebruikers.