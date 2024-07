Samsungs Galaxy Z Fold 6 Slim wordt misschien dunner dan de Galaxy S24 Ultra

Meerdere nieuwsoutlets van over de hele wereld claimen inmiddels dat Samsung aan het werken is aan een dunnere versie van de Galaxy Z Fold 6, met als codenaam 'Q6a'. Hoewel recente geruchten hebben aangegeven dat de ontwikkeling van dit toestel stopgezet was, suggereert de verschijning van testfirmware dat Samsung toch nog bezig is met de ontwikkeling.

Als alle geruchten kloppen, dan zal de Q6a niet makkelijk zijn om te ontwikkelen. Volgens The Korea Economic Daily gaf Samsung CEO TM Roh zijn ingenieurs de opdracht om een toestel te creëren dat maar 7,7 mm dik is wanneer dichtgevouwen en dat minder weegt dan 239 gram.

Dat zou de Z Fold 6 Slim niet alleen dunner dan de Galaxy Z Fold 6 maken (die 12,1 mm dik is wanneer dichtgevouwen) en de Galaxy S24 Ultra (van 8,6 mm dik).

Mogelijke designveranderingen

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe Samsung van plan is om zijn foldable vijf millimeter dunner te maken. Geen een van de verslagen of hun bronnen hebben het ontwikkelingsproces omschreven, maar het zou kunnen dat het bedrijf kiest voor een breder design.

Honor heeft recentelijk de Magic V3 gelanceerd en dat is de dunste vouwbare smartphone tot nu toe met een dikte van maar 9,2 mm wanneer dichtgevouwen. Het vouwbare display van dit toestel meet 7,92 inch.

De Z Fold 6 heeft een 7,6-inch display. Die extra 0,32 inch zou voor Samsung misschien kunnen betekenen dat het zijn ultradunne smartphone een realiteit kunnen maken. Het bedrijf heeft al eerder bewezen dat het zijn vouwbare apparaten dunner kan maken. De originele Galaxy Fold had bijvoorbeeld nog een 7,3-inch vouwbaar display en was 17,1 mm dik wanneer dichtgevouwen.

Tot nu toe weet nog niemand hoe groot de Galaxy Z Fold 6 Slim (of de Z Fold 6 Ultra, zoals sommigen het toestel noemen) zal zijn. Een andere leak uit begin juli claimt echter dat het binnenste display 8 inch groot zal zijn.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Beperkte release

Er is wat onenigheid over wat de beschikbaarheid van de Z Fold 6 Slim zal zijn. De Duitse techwebsite Allround-PC suggereert dat de Q6a een beperkte release krijg in Zuid-Korea en China in oktober. GalaxyClub is het daar echter niet mee eens en zegt dat de release pas in begin 2025 zal plaatsvinden. Bronnen van de Korea Economic Daily zeggen dan weer dat Samsung "een 10 mm Galaxy Z Fold Slim-model zal onthullen" aan het einde van het jaar. Dat is dus geen 7,7 mm, maar misschien dat opvolgers van dit apparaat door de jaren heen nog dunner zullen worden.

Ondanks alle tegenstrijdige informatie zijn veel van deze outlets het er wel over eens dat de Galaxy Z Fold 6 Slim maar in twee landen zal uitkomen. Niemand lijkt precies te weten waarom Samsung voor zo'n beperkte release kiest, maar 9To5Google denkt dat het te maken kan hebben met de lokale concurrentie.

Naast Honor bieden ook Oppo en Huawei dunnere vouwbare smartphones aan dan de Galaxy Z Fold 6, zoals de Find N3 van 11,7 mm en de Mate X3 van 11,08 mm. Vouwbare smartphones lijken in die regio's steeds populairder te worden en Samsung voelt dus misschien ook de druk om daar meer te concurreren.

We weten dus niet of er nog plannen zijn om de Galaxy Z Fold 6 Slim op de lange termijn ook in de VS en Europa uit te brengen, maar dat zou natuurlijk wel kunnen als dit model een succes wordt. Natuurlijk zijn dit allemaal geruchten en komen we waarschijnlijk pas meer te weten als Samsung officiële informatie deelt.