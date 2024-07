Ontwerp van volgende iPhone SE kan gebaseerd zijn op iPhone 16

Het is alweer even geleden dat we iets hoorden over de volgende iPhone SE. De vorige iPhone SE dateert namelijk van het voorjaar van 2022 en is dus meer dan twee jaar oud. Een nieuw gerucht suggereert dat het ontwerp van de nieuwe iPhone SE geïnspireerd zou zijn op dat van de aankomende iPhone 16.

Leaker Fixed Focus Digital deelde op het Chinese sociale netwerk Weibo (via MacRumors) dat deze goedkope iPhone hetzelfde fabricageproces voor de achterkant zal gebruiken als de iPhone 16 die in september wordt verwacht. Dat betekent niet dat de twee telefoons identiek zullen zijn, maar er kunnen wel bepaalde overeenkomsten zijn. Dit betekent dat de iPhone SE mogelijk de verticale camera-opstelling met twee lenzen zal overnemen. Dit herontwerp zien we de laatste tijd erg vaak terug in geruchten over de iPhone 16 en op dit punt zouden we verbaasd zijn als Apple vasthoudt aan het oude ontwerp.

Eerdere geruchten suggereerden dat de volgende iPhone SE gebaseerd zou kunnen zijn op de iPhone 14 uit 2022. Nu lijkt het erop dat Apple voor een moderner design gaat. Natuurlijk zal het goedkoper zijn voor Apple als de delen van het productieproces van de iPhone SE en iPhone 16 overeenkomen.

Dit verwachten we

Hoogstwaarschijnlijk wordt de iPhone 16 als eerste gelanceerd, want die wordt in september verwacht, samen met de iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max. We verwachten hier enkele ontwerpwijzigingen te zien.

Er zijn dummy's van de vier telefoons opgedoken waarop we een nieuwe camera-opstelling op de achterkant van het standaard- en Plus-model zien. De camera-opstelling van de Pro-versies blijft hetzelfde, maar zou iets hoger zijn. Verder worden er nieuwe kleuropties verwacht, maar dat is elk jaar zo.

Op de volgende iPhone SE zouden we moeten wachten tot het voorjaar van 2025. Deze nieuwe iPhone SE zou (eindelijk) het oude ontwerp met de Touch ID-knop achter zich laten. Dat werd hoog tijd, want dat ontwerp zagen we voor het laatst op de iPhone 8, die werd aangekondigd in 2017.

Naast een OLED-scherm zou de nieuwe iPhone SE het Dynamic Island kunnen krijgen, net als de duurdere iPhones. Het zal interessant zijn om te zien of de wijzigingen invloed hebben op de prijs van deze budget iPhone. Neem "budget" trouwens met een korreltje zout, want de iPhone SE van 2022 kostte namelijk minstens 529 euro bij zijn lancering en daarvoor kreeg je een magere 64GB opslag.