De Galaxy Z Flip 6 heeft verborgen desktopmodus, maar geen echte Samsung DeX

Samsung DeX, de desktopmodus op sommige Samsung-smartphones, was tot nu toe niet beschikbaar op de Galaxy Z Flip-serie, inclusief de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 6. Het nieuwste model heeft wel een andere verborgen desktopmodus waar je gebruik van kunt maken.

Zoals gespot door Android Authority, kan de modus worden ingeschakeld wanneer de Galaxy Z Flip 6 is aangesloten op een extern scherm. In plaats van alleen maar te spiegelen wat er op het telefoonscherm staat, kun je met deze modus werken met apps in aparte, aanpasbare vensters. Er is echter geen taakbalk.

Eerst moet je de desktopmodus voor externe schermen forceren in Samsungs One UI 6.1.1, waarvoor je Opties voor Ontwikkelaars moet inschakelen. Als je dit wilt uitproberen, kan je hier instructies van Samsung zelf bekijken. Het is een interessante kleine upgrade die we nog niet kenden en nog een reden om de Galaxy Z Flip 6 te overwegen als je volgende smartphone.

Geen echte DeX

Samsung DeX in actie (Image credit: Future)

Samsung DeX stelt je in staat je telefoon te bedienen op een groter scherm alsof het een laptop is, inclusief ondersteuning voor een toetsenbord, muis en zwevende vensters die je kunt verplaatsen. Hoewel deze alternatieve desktopmodus niet de kracht en mogelijkheden van DeX lijkt te hebben, is het beter dan niets. Het betekent dat je op de Galaxy Z Flip 6 toch serieus kunt werken, of het nu gaat om e-mailen, schrijven of afbeeldingen bewerken.

Een desktopomgeving creëren, is een veeleisende taak voor een telefoon. Hoewel de Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy in de Galaxy Z Flip 6 zeker geen trage processor is, is hittebeheer wel een probleem bij dit type foldables. Dit is bijvoorbeeld nog maar de eerste telefoon in de Z Flip-serie met een vapor chamber. Die verbeterde koeling zou de reden zijn dat je nu deze light versie van DeX kan gebruiken op de telefoon. De kans bestaat wel dat Samsung op een later moment volwaardige DeX-ondersteuning toevoegt via een software-update.

De Samsung Galaxy Z Flip 5 van vorig jaar was trouwens de eerste telefoon in de serie die je überhaupt kon aansluiten op een externe monitor en nu heeft de Galaxy Z Flip 6 dat verder verbeterd. Met een beetje geluk ondersteunt de Samsung Galaxy Z Flip 7 volgend jaar de volwaardige versie van Samsung DeX bij zijn lancering.