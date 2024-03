Samsung Galaxy Z Fold 6 krijgt misschien een titanium upgrade

We hebben weer een nieuwe hint gekregen over wat we kunnen verwachten van de aankomende Samsung Galaxy Z Fold 6. We verwachten dat deze vouwbare telefoon in juli naast de Samsung Galaxy Z Flip 6 en verschillende andere Samsung-apparaten zal verschijnen.

Volgens de bekende smartphone-leaker @Tech_Reve (via Notebookcheck) zal de Galaxy Z Fold 6 beschikken over een titanium frame in plaats van het aluminium frame van de huidige Samsung Galaxy Z Fold 5.

Deze switch van aluminium naar titanium zagen we ook al bij de iPhone 15 Pro en Pro Max van Apple en bij de Samsung Galaxy S24 Ultra. Dit materiaal maakt de behuizing tegelijkertijd lichter en steviger. Titanium is echter wel een iets duurder materiaal.

Dit is niet de eerste keer dat we dit gerucht hebben gehoord. Iets vergelijkbaars werd namelijk ook al gesuggereerd in februari. Er is ook al speculatie geweest over een titanium behuizing voor de zogenaamde Galaxy Z Fold 6 Ultra (waarvan we nog niet weten of deze ook werkelijk bestaat).

Nog maar even wachten

Z Fold 6 equipped with titanium.March 23, 2024 See more

Aangezien Samsung inmiddels dus al titanium gebruikt voor de behuizing van de Galaxy S24 Ultra, is het zeker geloofwaardig dat het bedrijf dit materiaal ook zou kunnen gebruiken voor de Galaxy Z Fold 6. We hopen alleen wel dat deze switch niet gepaard gaat met een prijsverhoging, want de Fold-serie is al duur genoeg.

De meest recente informatie suggereert dat de Galaxy Z Fold 6 en de Galaxy Z Flip 6 in juli zullen verschijnen. Ze zouden dan dus een jaar na de lancering van hun voorgangers verschijnen. Naast de nieuwe foldables verwachten we ook de Galaxy Watch 7, Galaxy Ring en Galaxy Buds 3 te zien tijdens dit evenement in juli.

We hebben al een aantal gelekte renders gezien van het zogenaamde design van de Galaxy Z Fold 6, maar helaas waren we daar niet zo van onder de indruk. Het lijkt er ook op dat het camerasysteem weer geen echte upgrade krijgt. Toch is er nog niets echt zeker als het gaat om deze aankomende vouwbare smartphone.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan om dagelijks het laatste nieuws, recensies, opinies, analyses, deals en meer uit de technische wereld te ontvangen. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Een ander gerucht dat momenteel rondgaat, is dat we dit jaar ook een goedkopere versie van de Galaxy Z Fold 6 zullen krijgen. Dat toestel zou dan misschien de Samsung Galaxy Z Fold 6 FE heten. Als die informatie klopt, dan zal het erg interessant zijn om te zien waar Samsung op bespaart om de prijs te drukken.