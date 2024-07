iPhone SE 4 wordt getipt als een controversiële maar krachtige upgrade die begin 2025 op de markt komt

De geruchten over de iPhone SE 4 waren een tijdje stil, maar nu zijn ze weer volop aanwezig. Er wordt gespeculeerd dat Apple's opvolger van de iPhone SE 3 enkele grote veranderingen zal ondergaan wanneer deze begin volgend jaar uitkomt.

Volgens de betrouwbare Ice Universe op Weibo (via MacRumors) zal de iPhone SE 4 als eerste in de serie een OLED-scherm hebben en een "aanzienlijke toename in grootte" krijgen.

De gelekte specificaties suggereren een 6,06-inch scherm, een flinke sprong van het 4,7-inch scherm van de huidige iPhone SE. Dit plaatst hem in het iPhone 16-segment, met vermoedelijk een A18-chip.

Deze geruchten bevestigen eerdere berichten van Fixed Focus Digital op Weibo, die zeiden dat Apple's meest betaalbare model dezelfde "achterchassis-productiemethode" zou kunnen gebruiken als de iPhone 16. Dit zou kunnen betekenen dat de telefoon dezelfde verticale cameraopstelling krijgt als Apple's vlaggenschipmodel voor 2024.

Wat de twee telefoons waarschijnlijk zal onderscheiden, zijn hun lanceringsdata. De iPhone 16 wordt in september verwacht, maar de iPhone SE 4 zal tussen maart en mei 2025 verschijnen.

Dit past in het patroon van eerdere lanceringen, met de iPhone SE 3 in maart 2022 en de iPhone SE 2 in april 2020. De iPhone SE 4 krijgt naar verwachting een prijsverhoging in Amerika, maar hoe dit in Europe gaat, weten we nog niet.

Een nieuwe richting voor de SE serie?

De iPhone SE-serie staat bekend om zijn lagere prijs en kleinere schermen. Als de geruchten waar zijn, zou dit vierde model een flinke verandering betekenen.

Voor sommigen zou dit een van de belangrijkste aantrekkingspunten van de iPhone SE wegnemen. Het huidige model heeft naast een klein scherm ook een Touch ID-thuisknop, een vertrouwd en comfortabel kenmerk voor veel mensen.

Dit kenmerk zou waarschijnlijk verdwijnen met de iPhone SE 4, die in plaats daarvan Face ID, een USB-C-poort en mogelijk zelfs de Dynamic Island van de duurdere iPhones krijgt.

Met het bijna zekere einde van de iPhone mini zou Apple geen smartphone met een kleiner scherm meer aanbieden. Dat is een trend die volledig op vraag is gebaseerd, maar het zou de iPhone-serie wel uniformer maken dan nu.

De komst van een krachtige iPhone SE 4 zou door velen worden verwelkomd, vooral gezien het feit dat het voortbestaan van deze serie de afgelopen maanden vaak in twijfel is getrokken. En als je de verleiding kunt weerstaan om in september naar een iPhone 16 te upgraden, zou Apple ongeveer zes maanden later een goedkopere optie kunnen bieden.