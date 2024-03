Samsung toont per ongeluk specs van nieuwe Galaxy Tab S6 Lite

We hebben de afgelopen dagen veel gehoord over de nieuwe versie van de Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Een nieuw lek heeft nu een aantal specificaties onthuld. De info is afkomstig van Samsung zelf, de website van Samsung Ierland om precies te zijn, waarop per ongeluk al enkele specificaties van de tablet werden gepubliceerd (via Notebookcheck).

De pagina is inmiddels offline gehaald, maar meerdere geïnteresseerden hadden al screenshots genomen. Zo werd er vermeld dat de nieuwe Samsung Galaxy Tab S6 Lite een 10,4-inch scherm met een resolutie van 2000 x 1200 pixels, een onbekende 2,4GHz-processor en 4 GB RAM heeft. Daarnaast zijn er twee opslagvarianten, 64 GB en 128 GB, een 8MP-camera achteraan en 5MP-camera vooraan.

Déjà vu?

Zou dit de nieuwe Galaxy Tab S6 Lite 2024 zijn? (Image credit: Samsung)

Als je je afvraagt hoe deze specificaties zich verhouden tot de Galaxy Tab S6 Lite die in 2022 op de markt kwam, dan zijn ze vrijwel identiek. Het lijkt erop dat de tablet deze keer een nieuwe processor krijgt en niets anders.

Als er een nieuwe versie van deze tablet verschijnt, zal het de derde zijn met dezelfde naam. De eerste Samsung Galaxy Tab S6 Lite verscheen in 2020 en twee jaar later, in 2022, verscheen een nieuwe versie. Samsung kiest er alleen bij deze tablet voor om de naamgeving niet aan te passen en gewoon het jaar van productie toe te voegen achteraan.

Wat we helaas niet konden zien op de website van Samsung Ierland was de prijs van de verschillende modellen. Naast de twee opslagvarianten verwachten we namelijk ook nog een versie met alleen wifi en een versie met LTE. De LTE-versie zal vermoedelijk een paar tientjes meer gaan kosten. We hopen dat Samsung de prijzen niet te sterk zal verhogen, omdat de Galaxy Tab S6 Lite dan in het vaarwater van de nieuwe Galaxy Tab S9 FE zal komen.

We hebben eerder al gelekte afbeeldingen gezien die ons een idee geven van hoe deze budgettablet eruit zal zien. Hij is daarna nog opgedoken in een officiële database, wat erop wijst dat de lancering niet zo heel ver van ons verwijderd is.